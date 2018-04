Rusija gali imtis ir „Facebook“ blokados

Rusijoje jau užblokuoti „LinkedIn“ bei „Telegram“, o sekantis šioje eilėje gali būti „Facebook“. Socialinis tinklas bus blokuojamas, jei neperkels Rusijos piliečių asmeninių duomenų bazės į Rusijos Federacijos teritoriją.

Rusijos telekomunikacijų rinkos prižiūrėtoja „Roskomnadzor“, remdamasi 2018 m. atliktų tikrinimų rezultatais, gali užblokuoti „Facebook“, remdamasi Aleksandro Žarovo, „Roskomnadzor“ vadovo, interviu dienraščiui „Izvestija“ praneša Rusijos žiniasklaida.

„Iki 2018 m. pabaigos mes tikrinsime kompaniją, ir yra keletas punktų, kurie turi būti įgyvendinti: Rusijos piliečių duomenų bazės lokalizacija Rusijos teritorijoje, visos draudžiamos informacijos pašalinimas – o jie jau smarkiai vėluoja tai padaryti – ir kitų įstatymų laikymasis. Jeigu iš to nieko arba ko nors nebus įgyvendinta, arba Rusijos valstybė nebus informuota apie ketinimus imtis tokių veiksmų, tada, savaime suprantama, kils klausimas apie blokavimą“, – nurodė p. Žarovas.

Valdininkas taip pat pridūrė, kad su socialinio tinklo atstovais susitinka kartą per pusmetį.

Pasak „Vedomosti“, p. Žarovas tvirtino, kad „Roskomnadzor“ supranta „Facebook“ vartotojų duomenų mastą. Tačiau tarnyba supranta ir tai, kad „tai nėra unikali paslauga, yra ir kiti socialiniai tinklai“.

Saugoti ir apdoroti asmeninius piliečių duomenis tik Rusijos teritorijoje įpareigoja nuo 2015 m. rugsėjo įsigaliojusi nauja įstatymo apie asmeninius duomenis redakcija.

Ja remdamasi „Roskomnadzor“ 2016 m. užblokavo socialinį tinklą „LinkedIn“, nes negavo informacijos apie Rusijos piliečių asmeninių duomenų perkėlimą į šalies teritoriją.

Dėl to Rusijos bendrovės susiduria su apsunkinimais, ieškodamos aukščiausių kvalifikacijų darbuotojų. Naujienų agentūra „Interfax“ nurodo, kad Rusijos dujų koncernui „Gazprom“ dėl to tapo sunkiau rasti pasaulinio lygio specialistų – uždraudus „LinkedIn“, sumažėjo kandidatų paieškos šaltinių. Pvz., Sankt–Peterburge formuojamas „Gazprom“ dujų prekybos padalinys, kuriame numatyta įdarbinti apie 30 asmenų, per metus surinko vos dešimtąją dalį komandos.

VŽ rašė, kad „Roskomnadzor“ paskelbė užblokavusi susirašinėjimo programėlę „Telegram“. Tarnyba savo svetainėje pranešė, kad informavo visas telekomunikacijų sektoriaus bendroves, kad blokuotų prieigą prie „Telegram“ programėlės valstybės ribose.

„Roskomnadzor“ pradėjo blokuoti „Telegram“ po Rusijos teismo sprendimo. Bendrovė baudžiama už tai, kad nesutiko Rusijos saugumo agentūrai (FSB) atiduoti žinučių šifravimo raktų.

Kaip trečiadienį nurodo „Kommersant“, siekdama užblokuoti „Telegram“, tarnyba į juodąjį sąrašą įtraukė apie 20 mln. IP adresų. Verslo dienraščio vertinimu, tai pati didžiausia ribojimo operacija, kurią kada nors vykdė „Roskomnadzor“. Tačiau prieinamumą prie „Telegram“ ji sumažino tik apie 30%.

„Telegram“ programėle naudojosi daugiau nei 200 mln. žmonių visame pasaulyje. Daugiausiai vartotojų bendrovė turi Rusijoje ir Vidurio Rytuose. Beje, privatumą gerbiančios bendrovės programėle naudojosi ir dalis Rusijos politikų, rašė „Reuters“.