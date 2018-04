„Verslo žinių“ vyr. redaktoriui Barysui – „Investors‘ Forum“ apdovanojimas

Tradiciniuose „Investors‘ Forum“ apdovanojimuose penktadienį paskelbtas metų investuotojas, kuriuo tapo lietuvių valdoma tarptautinė programinės įrangos kūrėja „Devbridge Group“. Tuo tarpu 2017 metų verslo žurnalistu buvo pripažintas „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas. Taip pat renginyje paskelbtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio įmonės

Aktyviausius ir stambiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ paskelbė ir apdovanojo įmones, organizacijas ir asmenis, kurie per pastaruosius metus labiausiai prisidėjo prie šalies verslo aplinkos bei investicinio gerinimo. Tradicinėje, septintojoje „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje triumfavo bendrovė „Devbridge Group“ – jai atiteko 2017 metų investuotojo titulas. Į metų investuotojo titulą tarp finalininkų taip pat pretendavo akcinė bendrovė „Lifosa“ bei automobilių elektros instaliacijos laidų rinkinių gamintoja UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga investuotojai paskelbė ir apdovanojo tris šimtmečio įmones – šis titulas suteiktas mažmeninės prekybos įmonei „Maxima LT“, telekomunikacijų bendrovei „Telia“ bei pakavimo medžiagų gamintoja UAB „Lietpak“.

Ceremonijos metu asociacija taip pat įvardijo metų sprendimą verslo aplinkai gerinti, atsakingą įmonę, metų verslo žurnalistą, valstybės tarnautoją ir ekonomikos mokytoją. Iš viso asociacijos apdovanojimams šiemet buvo pateiktas rekordinis paraiškų skaičius – net 122.

Už investicijas į jaunų IT specialistų ugdymą

„Investors‘ Forum“ pranešime rašoma, kad „Devbridge Group“ metų investuotoja pripažinta už investicijas į jaunųjų IT specialistų ugdymą. Bendrovė įgyvendina nemokamas ugdymo programas IT bendruomenei, jos rengiamose „Sourcery“ akademijose dalyvauja būsimieji programuotojai, programinės įrangos testuotojai. „Devbridge Group“ pirmoji Lietuvoje ėmėsi vykdyti ir edukacinę kūrybinių technologijų iniciatyvą vaikams, kuria siekiama per artimiausią dešimtmetį dešimteriopai padidinti stojančiųjų studijuoti informacines technologijas skaičių. Per 2017 m. sukūrusi 200 naujų darbo vietų, bendrovė sulaukė „Investors‘ Forum“ pripažinimo ir už tarptautinę plėtrą.

„Aukšta kvalifikacija pasižyminčius, užsienio kalbas mokančius specialistus investuotojai laiko viena svarbiausių Lietuvos stiprybių kovoje dėl investicijų. Tačiau vis akivaizdžiau pastebima ir tai, kad šių specialistų pasiūla nebeatitinka paklausos – jų ima stigti. Vis dėlto, tokie investuotojai kaip „Devbridge Group“ ne tik atkreipia dėmesį į darbo rinkos iššūkius, bet ir patys imasi iniciatyvos juos spręsti. Šios įmonės lyderystė, atsakomybė ir tarptautinės sėkmės istorija yra įkvepiantis pavyzdys tiek Lietuvos, tiek ir pasaulio verslo bendruomenei“, - pažymėjo Rolandas Valiūnas, asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

VŽ rašė, kad kol vieni skundžiasi, kad Lietuvos vaikams trūksta programavimo žinių, IT bendrovė „Devbridge Group“ investuoja 50.000 Eur į technologijų užsiėmimus, kuriuos 7–12 m. vaikai galės lankyti nemokamai.

VŽ rašė, kad „Devbridge Group“ pernai gavo 28,5 mln. Eur pajamų, 65% daugiau nei 2016 m. Augimą skatino esami klientai ir augantis individualizuotų sprendimų poreikis. Tai kelia plėtros lūkesčius ir ateičiai. Tarp „Devbridge“ klientų yra tokios milžinės kaip JAV žemės ūkio, statybų ir sodo technikos gamintoja „John Deere“, finansinių paslaugų kompanija „Fitch“, Kanados bankas „Canadian Imperial Bank of Commerce“ (CIBC) ir audito ir konsultacijų bendrovė EY.

Šiemet – speciali nominacija

„Šių metų apdovanojimuose buvo įsteigta speciali nominacija ? šimtmečio įmonės apdovanojimas bendrovei, padariusiai didžiausią poveikį Lietuvos ekonomikai ir sukūrusiai daugiausiai vertės savo akcininkams, darbuotojams ir visuomenei. Į šį titulą pretendavo net 20 šalies bendrovių, o gyventojų balsais ir asociacijos valdybos sprendimu šimtmečio įmonėmis buvo pripažintos trys bendrovės. Tai daugiau nei 15.000 darbuotojų turintis prekybos tinklas „Maxima“, vienas didžiausių šalies mokesčių mokėtojų, pernai valstybės iždą papildęs 165 mln. Eur, taip pat nuo 1992 m. į Lietuvos telekomunikacijų plėtrą per 1,4 mlrd. Eur investavusi bendrovė „Telia“ bei nuo 1991 m. veikianti viena didžiausių plastikinių medžiagų gamybos įmonių Europoje „Lietpak“, – rašoma pranešime spaudai.

Už nuoseklią paramą būsimiesiems gyvybės mokslų specialistams ir investicijas į darbuotojus bei darbo aplinką atsakingiausia 2017 m. įmone buvo pripažinta bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Jos remiama Vilniaus universiteto studentų komanda pernai iškovojo pergalę prestižiniame, didžiausiame tarptautiniame sintetinės biologijos konkurse „iGEM“. Investuotojai įvertino ir įkvepiančią įmonės veiklą nuosekliai puoselėjant darbuotojų motyvaciją bei tobulinant darbo sąlygas.

Geriausiu praėjusių metų sprendimu verslo aplinkai gerinti buvo pripažintos Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pataisos. Jomis numatoma, kad LEZ veikiančioms įmonėms nulinis pelno mokesčio tarifas būtų taikomas ne šešerius, bet dešimt metų, o kitus 6 metus galiotų 7,5 proc. tarifas. LEZ lengvatomis galės naudotis ne vien gamybos, bet visos tokiose zonose įsteigtos naujos įmonės, jos žemės sklypus galės išsinuomoti 99 metams.

„Patobulintu įstatymu didinamas Lietuvos patrauklumas laisvosiose ekonominėse zonose veiklą planuojantiems ir vykdantiems investuotojams. Tuo pačiu stiprinamas ir regionų, kuriuose veikia tokios zonos, konkurencingumas. Apskritai, per pastaruosius metus buvo priimtas ne vienas sprendimas verslo sąlygoms ir investiciniam klimatui gerinti, tad belieka palinkėti, kad Seimas ir Vyriausybė nepristigtų ryžto tolesniems svarbiems žingsniams, tokiems kaip „Sodros“ „lubų“ įvedimas, verslui pritaikyti skrydžiai į Lietuvą ir kitiems, kurie dar labiau padidintų Lietuvos patrauklumą investuotojams“, - teigia Rūta Skyrienė, „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

Barysas apdovanotas už viso gyvenimo pasiekimus žurnalistikoje

Apdovanojimų ceremonijos metu Investuotojų forumo nariai 2017 metų verslo žurnalistu pripažino „Verslo žinių“ vyriausiąjį redaktorių Rolandą Barysą. Apdovanojimas jam suteiktas už viso gyvenimo pasiekimus žurnalistikoje, pavyzdingą profesinę karjerą, objektyvų ir nešališką verslo pasaulio nušvietimą bei aukštus veiklos standartus, skiepijamus esamiems ir būsimiems verslo žurnalistams.

Paskelbtas ir 2017 m. valstybės tarnautojas. Ja pripažinta Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė. Investuotojai įvertino darbo biržoje vykdomas reformas, pastangas depolitizuoti organizaciją, didinti jos skaidrumą, efektyvumą ir lankstumą bei stiprinti bendradarbiavimą su verslo bendruomene.

Metų ekonomikos mokytojomis pripažintos Alytaus Putinų gimnazijos ekonomikos, verslumo ir vadybos mokytoja metodininkė Jolita Noruvienė ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos ekonomikos mokytoja metodininkė Danutė Bareikienė.

Be to, „Investors‘ Forum“ antrą kartą paskelbė labiausiai verslo lūkesčius atitinkančias ir perspektyviausias studijų programas, kurios įvertintos specialiu kokybės ženklu „Investors‘ Spotlight“. Jį gavo Kauno technikos kolegijos Elektronikos technikos, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos, Informacinių sistemų ir Programų sistemų studijų programos, taip pat Klaipėdos valstybinės kolegijos Elektros ir automatikos inžinerijos bei Vilniaus kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programos.