Robertas Dargis nedalyvaus prezidento rinkimuose Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Dovaidas Pabiržis „Verslo žinios“ Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, pareiškė nedalyvausiantis šalies prezidento rinkimuose, kurie vyks kitąmet. „Ne, tikrai nekandidatuosiu. Tą atvirai pasakau ir galima būtų nuimti tą klausimą. Pernai rudenį svarsčiau tokią galimybę, daug keliavau po Lietuvą, daug susitikinėjau ir padariau išvadą, kad atsisakysiu tokių planų“, – Vyriausybėje penktadienį sakė p. Dargis. Pernai spalį VŽ skelbė, kad p. Dargis buria palaikymo komandą ir ruošiasi paskelbti apie savo ketinimus dalyvauti rinkimuose. Tuomet pramoninkų konfederacijos prezidentas nepaneigė labai rimtai svarstąs galimybę siekti prezidento posto ir buriąs „bendraminčių komandą“, nors dar ir neturi garantuoto atsakymo į klausimą dėl kandidatavimo. Tuo metu svarstyta, kad p. Dargis gali sulaukti prezidentės Dalios Grybauskaitės paramos, o tai gali nulemti nemenkos dalies rinkėjų apsisprendimą, už ką balsuoti. Tiesa, atsakymas į klausimą, ką prezidentė rems, ir aš iš viso rems kurį nors kandidatą, galėjo paaiškėti ne anksčiau kaip rudenį, kai kandidatų sąrašas bus aiškesnis. Kaip viena iš p. Dargio rėmėjų buvo laikoma Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), tuo labiau, kad p. Dargis 1999-2000 m. yra buvęs kancleriu vieno iš konservatorių lyderių Andriaus Kubiliaus vadovaujamoje Vyriausybėje. Robertas Dargis: kokia Lietuvos visuomenė – toks ir verslas

Robertas Dargis: nenorintiems verslu užsiimti vaikams geriau duokite pinigų

Mazuronis dalyvaus prezidento rinkimuose Tačiau visuomenės apklausos iki šiol p. Dargiui didesnio palaikymo nežadėjo – jis rinkdavo vos po vieną-du procentus. Iki šiol apie ketinimą dalyvauti kitąmet vyksiančiuose prezidento rinkimuose paskelbė keletas politikų, tarp jų Europos Parlamento narys Valentinas Mazuronis, Seimo nariai Naglis Puteikis ir Aušra Maldeikienė. Konservatorių partijos gretose kandidatais mėgins tapti buvę diplomatai Vygaudas Ušackas bei Žygimantas Pavilionis. Tuo metu visuomenės apklausų lyderiai – SEB banko ekonomistas Gitanas Nausėda, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis ir premjeras Saulius Skvernelis apie savo sprendimą dėl dalyvavimo rinkimuose dar nepaskelbė. Oficialus kandidatų iškėlimas ir registravimas prezidneto rinkimuose prasidės 2019-ųjų sausį. Kiekvienas politikas, norintis būti įregistruotas kandidatu į prezidentus, turi surinkti ne mažiau kaip 20.000 rinkėjų parašų.

