Pramonininkai: įtampa darbo rinkoje – pagrindinis stabdis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdis Vyriausybėje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Stasys Gudavičius „Verslo žinios“ Verslo aplinkos gerinimas, lankstesnė migracijos politika, valstybės modernizavimas, inovacijų ir darbo jėgos tobulesnis apmokestinimas, biurokratinės naštos mažinimas, švietimo reforma. Šiuos ir kitus reikalavimus Vyriausybei penktadienį įvykusiame susitikime išsakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumas. Išvardijo prioritetus Pasak LPK pranešimo spaudai, susitikime su premjeru Sauliumi Skverneliu ir kai kuriais ministrais pramonininkai „pateikė savo matymą, kokius sprendimus reikia priimti artimiausiu metu, siekiant užtikrinti valstybės konkurencingumą“. „Atkreiptas dėmesys į verslo aplinkos, migracijos politikos ir talentų pritraukimo, valstybės modernizavimo, skaitmeninimo ir inovacijų, darbo jėgos apmokestinimo, biurokratinės ir administracinės naštos mažinimo, aplinkosaugos, energetikos, švietimo, transporto ir kt. sektoriuose kylančius opiausius klausimus ir aptarė konkrečius pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų užtikrintas Lietuvos ekonomikos konkurencingumas ir valstybės tvari ateitis“, – teigiama pranešime. Anot Roberto Dargio, LPK prezidento, „verslui labai svarbu turėti stabilią ir prognozuojamą verslo aplinką, todėl būtina kartu su Vyriausybe išdiskutuoti klausimus, kurie įtakos verslo konkurencingumą ir valstybės ekonominį stuburą“. Tarp aktualiausių sričių, kuriose būtini pokyčiai, p. Dargis įvardijo mokestinės ir verslo aplinkos gerinimą, švietimo sistemos kokybę, valstybės išteklių valdymą, biurokratinę naštą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą. „Siūlome mažinti darbo jėgos apmokestinimą – įvesti „Sodros“ įmokų „lubas“, tikslinti „Sodros“ „grindų“, mažinti „Sodros“ įmokų tarifą darbo jėgai“, – vardijo LPK vadovas. Iškėlė šešėlinio verslo problemą Anot p. Dargio, kaip teigia įmonių vadovai, didžiausios grėsmės įmonių plėtrai „yra didėjančios sąnaudos – žaliavų kainos ir augantys atlyginimai, taip pat darbuotojų trūkumas, mažėjantis produktyvumas ir nestabili reguliacinė aplinka“. „Pabrėžta ir šešėlinio verslo grėsmė, kuri iškreipia konkurencines sąlygas ir sukelia neadekvačius vartotojų lūkesčius. Būtina keisti esamą bedarbių pašalpų išmokų sistemą, nes dabar finansinė motyvacija bedarbiams grįžti į darbo rinką yra viena mažiausių Europos Sąjungoje“, – pranešė Konfederacija. Susitikime atkreiptas Vyriausybės dėmesys, kad įtampa darbo rinkoje yra pagrindinis investicijų ir ekonomikos augimo stabdis: „Todėl yra būtina išlaikyti esamus talentus bei skatinti jų pritraukimą. Labai svarbu iš esmės keisti požiūrį į darbo jėgos įsivežimą iš trečiųjų šalių ir pradėti galvoti ne „ar įsileisti“, bet „kaip prisikviesti“ ir kaip konkuruoti su Lenkija, Latvija ar Estija spartesnėmis ir paprastesnėmis procedūromis, siekiant prisitraukti darbuotojus iš kultūriškai artimų valstybių.“ Ragina skatinti technologinį atsinaujinimą Kalbėdamas apie technologinius pokyčius ir su jais ateinančius iššūkius LPK prezidentas pabrėžė, kad inovacijų, skaitmeninimo ir robotizacijos skatinimas yra būtini, jeigu norime išlikti konkurencingais globaliose pasaulio rinkose. Pasak p. Dargio, pernai bendromis LPK ir Vyriausybėmis pastangomis buvo sukurta Pramonė 4.0 platforma, tačiau jis tikino, kad „reikalingas didesnis progresas, skatinat įmones diegti naujas technologijas“. „Lietuvos įmonės vis daugiau investuoja į technologinį atsinaujinimą, tad augs ir specialistų, gebančių dirbti su naujomis technologijomis poreikis. Todėl turime perorientuoti ir šių specialistų rengimo sistemą, galvojant apie jų parengimą ne tik aukštosiose mokyklose, bet ir kolegijose bei profesinėse mokyklose. Atkreiptas dėmesys į mokyklų programų ir mokytojų rengimo sistemos keitimo svarbą, nes ateityje vis labiau reikės darbuotojų, turinčių universalių žinių, vis svarbesnės bus žmogiškosios savybės ir bendrieji įgūdžiai, todėl bazinių įgūdžių suteikimas mokyklose tampa itin svarbiu“, – sakė p. Dargis. Premjeras neatėjo Kalbėta ir apie „valstybės modernizavimo svarbą ir pristatyti pramonininkų pasiūlymai įkurti už e. valstybės vizijos įgyvendinimą ir skaitmenizacijos politikos formavimą atsakingą tarybą, reformuoti viešąjį administravimą, taikant skaitmenines technologijas, visomis priemonėmis skatinti Pramonės 4.0 platformos įveiklinimą“. „Reikėtų ir pagreitinti įvairius procedūrinius, sisteminius procesus, pvz., paspartinti įmonių ir reikalingų darbuotojų iš trečiųjų šalių įregistravimą“, – sakė p. Dargis. Konkretumo dar nėra: ministrai toliau gludins mokesčių reformą, tad ją viešins vėliau

Skvernelis prakalbo apie naujų mokesčių riziką

Robertas Dargis: kokia Lietuvos visuomenė – toks ir verslas Anot jo, susitikimo metu Vyriausybės vadovas ir ministrai pažadėjo, kad kitą savaitę pristatytoje mokesčių, socialinės sistemos, inovacijų skatinimo, švietimo ir sveikatos apsaugos kompleksinėje reformoje „bus atsižvelgta į nemažą kiekį verslui aktualių klausimų“. Paklaustas, ar buvo nors vienas LPK pateiktas pasiūlymas, kuriam premjeras ir kiti Vyriausybės nariai paprieštarautų, p. Dargis atsakė neigiamai. Pats p. Skvernelis po susitikimo su LPK prezidiumo pa žurnalistus neatėjo ir pokalbio turinio nekomentavo.

Verslo aplinka

