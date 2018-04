Šaltiniai: Kraujo centro skandale STT sulaikė „Solis Tribus“ akcininką ir vadovę

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) sulaikė Nacionalinio kraujo centro vadovę ir dar du asmenis. Šaltinių duomenimis, grupė, kuri bandė monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą, buvo UAB „Solis Tribus“.

BNS ir „Delfi“ šaltiniai kalba, kad STT sulaikė vienintelį bendrovės akcininką Antaną Petrošių. Įmonės direktorė Rūta Stankevičienė turėjo pasirašyti raštą, kad neišvyks iš šalies. Pati STT tokios informacijos nei patvirtino, nei paneigė. Su abiem asmeninimis, „Solis Tribus“ ir p. Petrošiui priklausančia Kipre įkurta „Agnis Plasma“ susiekti nepavyksta.

„Turimi ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ direktorė galėjo susitarti su vienos privačios bendrovės, veikiančios asmens sveikatos priežiūros, vaistinių žaliavų surinkimo ir vaistinių preparatų gamybos, farmacijos prekių platinimo srityse, vieninteliu akcininku ir šios bendrovės direktore, kad sudarys išimtines sąlygas bendrovei veikti savo veiklos srityje“, – rašoma STT išplatintame pranešime.

Bendrininkų grupė, įtariama, savo neteisėtais veiksmais siekė užvaldyti ir monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą Lietuvoje, taip pat kraujo preparatų tiekimą Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms.

Investicijų įmonė

VŽ rašė, kad p. Petrošius praėjusių metų liepą Kipre įsteigė investicinę įmonių grupę „Agnis Plasma“, kuri koncentruojasi investicijose į biotechnologijų įmones, medicinos preparatų gamybą ir bendroves, atliekančias taikomuosius biotechnologijų srities mokslinius tyrimus.

2017 m. pabaigoje ši bendrovė užbaigė dviejų Austrijos plazmos centrų „Plasmapunkt Favoriten“ ir „Plasmaspendezentrum Donaustadt“ įsigijimo sandorį.

Buvo teigiama, kad šie sandoriai yra pirmieji žingsniai siekiant strateginio tikslo tapti pasaulinio lygio žaidėjais biotechnologijų bei naujos kartos medicinos preparatų gamybos srityse.



Ponui Petrošiui Lietuvoje taip pat priklauso UAB „Solis Tribus“. Įmonė kartu su partneriu, Italijos kompanija „KEDRION Biopharma“, ketino įregistruoti ir tiekti Lietuvos rinkai iš lietuviškos plazmos pagamintus preparatus.

„Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja šalims apsirūpinti preparatais iš vietoje surinktos plazmos. Kai tik gausime visas būtinas licencijas ir leidimus, kartu su partneriais padėsime tai užsitikrinti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai “, – prieš kelis mėnesius kalbėjo p. Petrošius.

Verslininkas komentavo, kad Lietuvoje bus plėtojama tik nedidelė verslo dalis, o dauguma investicijų kreipiamos į tarptautines rinkas. Įmonės investicinėje programoje buvo numatyta per 2017 m. investuoti 7,3 mln. Eur. 2018-2021 m. laikotarpiu bendra investicijų suma, kaip žadama, perkops 100 mln. Eur.

Dirbo „Credit Suisse“ ir UBS

Lietuvoje gimęs p. Petrošius karjerą bankiniame sektoriuje pradėjo 1998 m. Lietuvos banke. Vilniaus universitete jis baigė ekonomikos fakultetą.

1999-2001 m. studijavo JAV, Brandeis universitete, kur įgijo tarptautinių finansų magistro laipsnį. 2001 m. pradėjo dirbti Londone Šveicarijos banke „Credit Suisse”, o 2008 m. jau vadovavo jo regioniniam padaliniui Kazachstane bei tapo jauniausiu vadovu (partneriu) visame holdinge.

Vėliau, 2009-2011 m. vadovavo jo investiciniam padaliniui NVS bei Rusijoje. 2011-2013 m. tapo kito Šveicarijos banko UBS padalinio Rusijoje ir NVS šalims investicinės bankininkystės padalinio vadovu, taip pat ėjo banko vadovo pavaduotojo pareigas.

Pasitraukęs iš bankininkystės, teikė verslo projektų stebėjimo ir kontrolės paslaugas bei konsultacijas įvairiose šalyse.

Verslas su Žiemeliu

Ponas Petrošius anksčiau buvo žinomas kaip verslininko Gedimino Žiemelio verslo partneris – netiesiogiai (per savo tėvą Romualdą Antaną Petrošių) buvo investavęs į žemės ūkio bendrovę „Agrowill Group“ (dabar „Auga Group“), tačiau vėliau akcijas pardavė. Be to, pats p. Petrošius dirbo p. Žiemelio orlaivių nuomos įmonės „AviaAM Leasing“ stebėtojų tarybos pirmininku.