„Mokėjimo paslaugos“ dalį klientų lėšų laikė savo sąskaitoje 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad mokėjimo įstaiga UAB „Mokėjimo paslaugos“ dalį klientų lėšų saugojo ne kredito įstaigoje, kaip to reikalauja Mokėjimo įstaigų įstatymas, ir skyrė jai įspėjimą.

Įstatymas reikalauja, kad jeigu gavus lėšas kitos darbo dienos pabaigoje jas vis dar turi mokėjimo įstaiga ir jos dar nėra perduotos gavėjui ar nėra pervestos kitam mokėjimo paslaugų teikėjui, tokios lėšos turi būti laikomos atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje.

Be to, jeigu mokėjimo paslaugos teikiamos per tarpininką, įstaiga turi pateikti informaciją ir prašymą, kad priežiūros institucija įtrauktų pastarąjį į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Paaiškėjo, kad apie vieną iš savo tarpininkų UAB „Mokėjimo paslaugos“ nebuvo pranešusi ir šis bendrovei atstovauti negalėjo.

Atsižvelgdama į faktą, kad ne kredito įstaigoje laikomos lėšos, palyginti su visomis mokėjimo operacijomis, sudarė labai mažą dalį, o su tarpininku mokėjimo įstaiga nutraukė sutartį, Priežiūros tarnyba įspėjo UAB „Mokėjimo paslaugos“ ir įpareigojo ją pašalinti likusius pažeidimus bei pateikti dokumentus dėl kontrolės priemonių, kad padėtis nepasikartotų.

„Creditinfo“ duomenimis, „Mokėjimo paslaugos“ nuo 2017 m. sausio 1 d. turi mokėjimo įstaigos licenciją.

100% šios bendrovės akcijų priklauso UAB „Perlo paslaugos“, o šios 75% akcijų valdo UAB „Lotena“, kurios akcijų turi Antanas ir Janina Muraškos (po 31,75%) ir Eglė bei Donatas Kazlauskai (po 18,25%). Dar 15% „Perlo paslaugų“ akcijų priklauso Dainiui Kalinauskui, 10% – Mindaugui Marcinkevičiui, kuris yra vienas iš keturių įspėjimą gavusios UAB „Mokėjimo paslaugos“ valdybos narių. Be to, p. Marcinkevičius vadovauja įmonėms UAB „Lotelita“ ir UAB „Superloto“.