Didės medžioklės mokestis ir daugiau jo lėšų bus skirta valstybės iždui

Vyriausybė sutinka su grupės Seimo narių pasiūlymu nustatyti didesnius mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifus, taip pat su tuo, kad proporciškai didesnė šio mokesčio dalis atitektų ne į savivaldybių, bet į valstybės biudžetą.

Pirmadienį ministrų kabineto posėdyje svarstytas kelių valdančiajai koalicijai priklausančių Seimo narių pasiūlymas pakeisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą. Parlamentarai pasiūlė pakeisti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įskaitymo tvarką į savivaldybių bei valstybės biudžetus – vietoje dabartinės tvarkos, kai 30% surenkamo mokesčio patenka į valstybinį aplinkosaugos fondą, o likusieji 70% atskaitomi į savivaldybių, kuriose vyksta medžioklės, biudžetus, norima nustatyti, kad į valstybės ir savivaldybių kišenes šio mokesčio patektų po lygiai – po 50%.

Be to, Seimo politikai pasiūlė du kartus padidinti nustatytus mokesčius už medžioklę tarifus.

Vyriausybė iš esmės neprieštaravo šiems pasiūlymams, tačiau kartu pateikė Seimui kelis esminius pasiūlymus.

Pirmiausia, ministrai teikia nuostatą, kad šio mokesčio tarifas būtų mažesni 45% negu pasiūlė Seimo nariai. Tai reiškia, kad Vyriausybė siūlo ne dukart didesnius, bet 1,55 karto didesnius mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifus nei yra dabar.

Be to, Vyriausybės nuomone, reikėtų iki 2020 m. pavėlinti įstatymo nuostatos dėl kitokios mokesčio paskirstymo tvarkos įsigaliojimą. Tai daroma, kaip paaiškino Rėda Brandišauskienė, aplinkos viceministrė, „siekiant užtikrinti, kad 2019 m. savivaldybių gaunamos pajamos nesumažėtų, nes abiem siūlomiems pakeitimams įsigaliojus vienu metu savivaldybės kitąmet gautų gerokai mažiau įplaukų dėl sumažintos nuo 70% iki 50% mokestinių įplaukų paskirstymo proporcijos ir dėl to, kad didesnio tarifo mokesčiai būtų sumokami tik 2020 m.“.

Vyriausybės posėdžio metu šiam projektui pasipriešino žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Anot jo, „ūkininkai baiminasi, kad sumažėjus savivaldybėms skiriamai mokesčio procentinei daliai sumažės ir kompensacijos už žvėrių žemės ūkiui padarytą žalą“. Nors ministrui buvo paaiškinta, kad, preliminariais skaičiavimais, pervedimai į savivaldybių biudžetus praktiškai nesumažės, nes bus padidinti patys mokesčio tarifai, p. Markauskas pareiškė nepritariąs Vyriausybei pateiktam projektui ir vienintelis iš ministrų posėdyje balsavo prieš jį.

Nepaisant to, sprendimas balsų dauguma priimtas ir Vyriausybės nuomonė dėl medžioklės mokesčio tvarkos peržiūros perduota Seimui, kuris turėtų dar pavasario sesijoje svarstyti pasiūlytąjį įstatymo pataisų projektą.

Šiemet iš medžioklės mokesčio numatoma gauti 1,317 mln. Eur. Iš jų 30%, t. y. 395.000 Eur pateks į valstybės tvarkomą aplinkosaugos fondą, o 70% arba 922.000 Eur – į savivaldybių biudžetus.

Jeigu Vyriausybės teikiamiems pasiūlymams būtų Seime pritarta, 2020 m. iš medžioklės mokesčio galėtų būti gauta 1,817 mln. Eur ir iš jų po 50%, t. y. po beveik 909.000 Eur patektų ir į valstybės, ir į savivaldybių biudžetus.