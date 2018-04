Vyriausybė planuoja, Seimas filtruoja

Ateinantį antradienį premjeras Saulius Skvernelis „Seimui ir Lietuvos žmonėms“ pateiks ataskaitą apie Vyriausybės 2017 m. veiklą ir jos rezultatus bei šių metų veiklos prioritetus. Ypatingų, reformatoriškų sprendimų pernai nesulaukėme – tik „pakloti pamatai“. Struktūrines reformas Vyriausybė žada vykdyti šiemet, tarp kurių – ir iki šiol slepiama mokesčių reforma.

Gręždamiesi į 2017-uosius matome įspūdingą Lietuvos ekonomikos augimo tempą: šalies BVP stiebėsi 3,8% ir tai buvo didžiausia sparta per pastaruosius 5 m. Pralenkėme ir ES vidurkį, siekusį 2,4%. Kokį indėlį į tai įnešė Vyriausybė, ko gero, niekas neįstengtų pasverti, – galima tik priminti, kad Lietuvos ekonomikai augti gana palankias sąlygas sudarė auganti pasaulio bei euro zonos ekonomika.

Pagirti Vyriausybę galėtume už tai, kad pagaliau įvykdėme NATO duotą įsipareigojimą skirti 2% BVP krašto gynybai finansuoti. Dėl to galime drąsiai žvelgti aljanso partneriams į akis ir siūlyti bendromis jėgomis stiprinti mūsų šalies saugumą. Ši Vyriausybė, kaip ir ankstesnės, užsibrėžė tikslą pritraukti daugiau užsienio investicijų. Ne paslaptis, kad dėl jų tenka konkuruoti su kitomis valstybėmis, todėl nugalėti jas galime tik sukurdami palankesnę verslo aplinką. Dabar Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių vadovų optimizmą slopina mažas politinis stabilumas ir demografinės bėdos.

Asociacijos „Investuotojų forumas“ (IF) atlikto tyrimo duomenimis, 63% investuotojų politinį stabilumą vertina prastai arba vidutiniškai, o 89% respondentų artimiausiu metu nesitiki teigiamų pokyčių šioje srityje. „Užsienio kapitalo įmonės reiškia norą toliau kurti pridėtinę vertę Lietuvoje, daugelis jų planuoja steigti naujų darbo vietų, kelti atlyginimus darbuotojams. Tad siekdama toliau gerinti investicinį klimatą, valstybė dabar turėtų įrodyti esanti atvira dialogui, stabili ir nuspėjama. Deja, to kaip tik labiausiai ir trūksta – diskusijos apie išankstinius rinkimus, prieštaringos įstatymų leidimo iniciatyvos vietoj būtinų reformų, neigiami politikų komentarai verslo atžvilgiu pasauliui siunčia prastą signalą ir verčia investuotojus atsargiau vertinti perspektyvas plėsti veiklą Lietuvoje“, – aiškina Rolandas Valiūnas, IF valdybos pirmininkas.

Išvardytieji trūkumai vienodai liečia ir užsienio investuotojus, ir Lietuvos verslininkus. Pirmiausia, vienbalsiai kritikuojamas pernelyg didelis darbo jėgos apmokestinimas, „Sodros“ įmokų viršutinės ribos nebuvimas, darbuotojų trūkumas etc. Apie mokesčių reformą kol kas galima tik spėlioti – nors Vyriausybė tarp prioritetų įrašė nemažai priemonių, kas iš tikrųjų guls į parengtą ir nuo visuomenės akių dar slepiamą mokesčių pakeitimo paketą, taip ir neaišku. Preliminariai žadama, kad bus „mažinama bendra darbo apmokestinimo našta“, išplečiant NPD taikymą, inicijuojamas „Sodros“ įmokų ir GPM sujungimas ir kt. O štai prie tezės „inicijuojamas valstybinio draudimo įmokų „lubų“ įvedimas“ parašytume didelį klaustuką. Pirmiausia dėl to, kad ši priemonė ne vienus metus kelia didžiausių aistrų tarp politikų, mėgstančių aiškinti, kad „tai bus paranku turtuoliams“. Matant, kaip šios sudėties Seimas kratosi ryžtingų permainų, net geriausi Vyriausybės ketinimai / prioritetai gali nueiti perniek.

Iš 44 strateginių projektų, skirtų Vyriausybės prioritetiniams darbams įgyvendinti, šiemet numatoma baigti 6 projektus (14%). Ministrų kabinetas tikisi, kad kelių baigtų projektų rezultatai „prisidės prie verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimo ir leis užtikrinti konkurencingesnę verslo aplinką Lietuvoje“. VŽ tikisi, kad Vyriausybė neišsuks iš prioritetų kelio, o Seimas, pradėjęs efektyviai dirbti, jos iniciatyvoms uždės „pabaigtuvių vainikus“.