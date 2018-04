Piktnaudžiavimu įtariamo Strupo karjeros vingiai nuvylė ministrą

Nors vos prieš porą savaičių Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą pusmečiui nušalinti nuo pareigų įtariamąjį dėl galimo piktnaudžiavimo Santaros klinikų generalinį direktorių Kęstutį Strupą, tai jam nesukliudė gauti kitų pareigų toje pačioje ligoninėje.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) penktadienį pranešė, kad ministerijos vadovybė labai neigiamai vertina tai, kad esant dabartinei situacijai laikinasis Santaros klinikų vadovas prof. Juozas Raistenskis paskyrė į struktūrinio padalinio - Pilvo chirurgijos centro - vadovus prof. Strupą.

Pranešime rašoma, kad žmogus, kuriam teisėsauga yra pareiškusi įtarimus ir kuris teismo sprendimu pusmečiui nušalintas nuo pareigų, negali eiti vadovaujančių pareigų. Tai kenkia ne tik Santaros klinikų įvaizdžiui, bet ir menkina pasitikėjimą visa sveikatos apsaugos sistema. Apgailestaujama, kad šioje įstaigoje neužkertamas kelias abejonėms dėl galimai neskaidrių procesų. Taip pat ministerija priekaištauja antrajam Santaros klinikų dalininkui – Vilniaus universitetui ir jo rektoriui, kurie, pasak SAM, tokius sprendimus priėmė už nugaros, nederindami su SAM.

„Mūsų žiniomis, tai ministrui patvirtino ir laikinasis klinikų vadovas p. Raistenskis, kad to pageidavo VU ir pasisakė už p. Strupo skyrimą į pareigas bei pateikė nuomonę, jog nereikia kreiptis į STT dėl informacijos pateikimo apie kandidatą eiti šias pareigas po laimėto konkurso“, – rašoma pranešime.

Pranešime priduriama, kad ministro Aurelijaus Verygos nuomone, tai yra gėdingas pavyzdys visai sveikatos sistemai: „Be to, šis pavyzdys – tik dar vienas įrodymas, kad šiai gydymo įstaigai reikalingas laikinas vadovas iš šalies, ne iš sveikatos sistemos, kuris galėtų bešališkai vertinti visus vykstančius procesus. Galimą kandidatą, laikinai vadovauti klinikoms, ministras yra pateikęs antrajam dalininkui Vilniaus Universitetui. Gaila, tačiau VU rektorius jau yra pakeitęs nuomonę ir šiuo klausimu – dabar jis nebemano, kad šiai gydymo įstaigai reikalingas vadovas iš šalies, priešingai nei anksčiau. Ministro nuomone, tik laikinas vadovas iš šalies gali padėti objektyviai ir bešališkai suvaldyti situaciją Santaros klinikose, kuri nekeltų abejonių visuomenėje dėl įstaigos reputacijos. Be to, su asmenų, kuriems pareikšti įtarimai, skyrimu į vadovaujančias pozicijas, visada reikia palaukti, neskubėti. Na, o nenoras kreiptis į STT yra tik dar vienas įrodymas, kad skaidrių sprendimų vengiama.“

VŽ primena, kad vasario 21 d. Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė apie atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl galimos stambaus masto korupcijos, kyšininkavimo ir papirkimo Santaros klinikose. VŽ rašė, kad tyrimas susijęs su viešaisiais pirkimais. Jame figūruoja ir Santaros klinikų generalinio direktoriaus prof. Strupo bei klinikų Informatikos ir plėtros centro direktoriaus Romualdo Kizlaičio pavardės.