Vartotojų pasitikėjimo rodiklis toliau auga

Per metus (2018 m. kovo mėn., palyginti su 2017 m. kovo mėn.) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4 procentiniais punktais, per mėnesį – 1 proc. punktu.

Per metus gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėnesių gerės, dalis padidėjo nuo 24 iki 28%, besitikinčių nors kiek sutaupyti – nuo 34 iki 39%. Taip pat pagerėjo savo namų ūkio finansinės padėties ir bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvų vertinimas: gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinės padėtis per artimiausius 12 mėn. blogės, sumažėjo nuo 18 iki 15%, prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą, – nuo 38 iki 36%.

Mėnesio pokytis irgi teigiamas

Per mėnesį (lyginant 2018 m. kovo mėn. su 2017 m. kovo mėn.) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 proc. punktu ir buvo minus 6.

Palyginti su vasario mėn., gyventojai optimistiškiau vertino galimybes nors kiek sutaupyti ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, šiek tiek blogiau – bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas.

Kovo mėn., palyginti su vasario mėn., gyventojų, besitikinčių bent kiek sutaupyti, dalis padidėjo nuo 35 iki 39%, o visiškai nesitikinčių nors kiek sutaupyti gyventojų dalis sumažėjo nuo 24 iki 22%.

Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas taip pat truputį pagerėjo: gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo per artimiausius 12 mėn., dalis padidėjo nuo 26 iki 28%, kaip ir vasario mėn., 24% manė, kad padėtis blogės.

Palyginti su vasario mėn., gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas truputį pablogėjo – gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius per artimiausius 12 mėn. augs, dalis padidėjo nuo 34 iki 36%.

Palyginti su vasario mėn., gyventojų nuomonė apie jų namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. pagerėjo: gyventojų, teigiančių, kad jų finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo, dalis padidėjo 5 procentiniais punktais (nuo 15 iki 20%).

Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai taip pat vertino geriau nei vasario mėn.: kas ketvirtas gyventojas (25%) teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 40% – kad pablogėjo (vasario mėn. – atitinkamai 22 ir 43%).

Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, kovo mėn. 40% gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 6% – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (vasario mėn. – atitinkamai 37 ir 10%).

Kovo mėn. 26% gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16% – mažiau (vasario mėn. atitinkamai 27 ir 17%).

VŽ primena, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklis vasario mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, buvo padidėjęs 3, o per mėnesį – 1 proc. punktu.