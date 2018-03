Nei ryþto, nei amunicijos

Vyriausybė, kadencijos pradžioje pasigyrusi įspūdingais būsimų darbų planais ir išskirtinių profesionalų komanda, jau gerokai mažina ambicijų apsukas: vienų darbų terminai atidedami vėlesniam laikui, kitų tikslų ambicijos visai bliūkšta, dar trečių – apskritai atsisakoma. Planuotų sisteminių permainų procesas labai sulėtėjo ar net visiškai išsisėmė.

Su didžiulėmis pretenzijomis vykdyti reformas Vyriausybė 2017–2020 m. laikotarpiui užsibrėžė atlikti 813 darbų. Permainos žadėtos esminės, ypač srityse, kurias gana seniai reikia reformuoti. Su itin šviesų rytojų žadančių šūkių vėliava „valstiečiai-žalieji“ ėjo ir atėjo į valdžią. Dabar ministrų kabinetas planus imasi koreguoti – net 120 numatytų darbų. Ir jie – toli gražu ne antraeiliai: mažinamas planuojamas „Sodros“ rezervas (ekonomika auga!), atidedamas kitokios biudžeto planavimo sistemos ir viešųjų išlaidų mažinimo mechanizmo patvirtinimas ir kt. Be to, vėlesniam laikui atidedamas mokesčių konsolidavimas, paskatų pritraukti stambius investuotojus sukūrimas, vėlinamas ir elektros jungties su Švedija galutinis įgyvendinimas etc. Kai kurie uždaviniai atidedami keliems mėnesiams, kiti – net porai metų. Jau, ko gero, kitos Vyriausybės darbų kraitėn.

Valstybės investicijų reforma atidedama vos ne iki kadencijos pabaigos. Ar tai tas uždavinys, kurį reikia stumti į tokius tolius? Valstybės kontrolės auditas parodė, kad šioje srityje yra visiška betvarkė, tad valstybės investicijų planavimą reikia kuo skubiau tobulinti. Vyriausybės sprendimas vieniems metams nukelti paskatų sistemos, skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti, sukūrimą itin didelį nerimą kelia verslininkams. Darbuotojų vis labiau trūksta, tačiau Vyriausybė nusprendė šiuo klausimu pasidaryti pertrauką.

Ar valdžiai pritrūko parako ambicijoms įgyvendinti, ar visas ryžtas buvo ne kas kita, kaip dūmai, paleisti potencialiems rinkėjams į akis? Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis koreguojamus „kai kuriuos“ ketverių metų darbų planus aiškina „objektyviomis priežastimis“ ir „pasikeitusiomis aplinkybėmis“. Iš tolesnių kanclerio samprotavimų aiškėja, kad aplinkybės kaip ir nesikeitė – jos buvo tiesiog „anksčiau galbūt net nežinotos aplinkybės“.

Susidaro įspūdis, kad dabartiniai valdantieji nežinojo daug ko – pirmiausia kaip valdyti valstybę. Todėl ir gimė tokia Vyriausybės programa su tokiais darbų planais, kurie netapo realiu darbiniu dokumentu. Teisybės dėlei galima priminti, kad valdantieji – Vyriausybė ir Seimas – prieš metus šiokių tokių rezultatų pasiekė: priimti sprendimai dėl Darbo kodekso, pagaliau sudėti urėdijų reformos taškai, pajudėjo universitetų tinklo optimizavimas. Tačiau jau kone metai esminių sprendimų nematyti – net jei Vyriausybė imtųsi rimtesnių darbų, jie įstrigtų Seime. Pasak politologų, pokyčiai vyksta tik pavienėse srityse, kuriose Vyriausybė turi įgaliojimus priimti sprendimus. Nes parlamentarai neturi kada užsiimti reformomis – jie kuria jau sunkiai suskaičiuojamas komisijas, ieško vis naujų asmenų apkaltai, aiškinasi tarppartinius, tarpfrakcinius santykius ir pan. Vien ko vertas valdančiųjų sumanymas išsiaiškinti, kiek „žalos padarė“ buvęs premjeras Andrius Kubilius ir finansų ministrė Ingrida Šimonytė, kai krizės metais Lietuvai teko skolintis pinigų. Užuot rimtai dirbę, valdančiųjų stovyklai priklausantys parlamentarai atgaline tvarka mėgina hipotetiškai suskaičiuoti Tarptautinio valiutos fondo paskolų „pigumą“ ir naudą – tarsi knaisiojantis praeityje galima būtų gauti pridėtinę vertę.

VŽ nuomone, jeigu tokiu tempu Seimas dirbs toliau, jei tokį darbo „efektyvumą“ demonstruos Vyriausybė, iki kadencijos pabaigos galėsime skaičiuoti ne reformas, o tik šimtus neatliktų darbų ir tuščius langelius ambicijas praradusiuose planuose.