Apsaugoti asmens duomenis – tai apginti demokratijà

Naujausia atskleista informacija apie tai, kad bendrovė „Cambridge Analytica“ per tinklą „Facebook“ turėjo prieigą prie daugiau nei 50 milijonų žmonių asmens duomenų, kelia nerimą. Dar neramiau dėl to, kad šie duomenys buvo naudojami siekiant pakeisti žmonių elgseną, padaryti įtaką jų balsavimui ir galiausiai visam demokratijos procesui.

Kol kas visų detalių nežinome, tačiau akivaizdu, kad buvo padaryta didžiulių klaidų. Baisu tai, kad sutikimą davė ir abejotiną programėlę parsisiuntė vos apie 270.000 žmonių, o be sutikimo surinkti, anot spaudos, 50 milijonų naudotojų duomenys. Nė vienas iš šių žmonių nežinojo, kad jų duomenys bus naudojami siekiant formuoti milijonų asmenų politinę nuomonę. Be to, apie netinkamą šių duomenų naudojimą nepranešta duomenų apsaugos institucijoms.

Ši atskleista informacija dar kartą aiškiai rodo, kad skubiai reikia modernesnių duomenų apsaugos taisyklių. Jos bus pradėtos taikyti gegužės mėn. Naujosios taisyklės padės užtikrinti naudotojų duomenis tvarkančių bendrovių atskaitomybę, skaidrumą ir atsakomybę. Jei bendrovė duomenis renka tam tikru konkrečiu tikslu, ji negali jų naudoti kitkam be naudotojo sutikimo. Taigi, europiečiai galės kontroliuoti savo asmens duomenis: bendrovėms reikės gauti aiškų jų sutikimą. Be to, šių naujų reikalavimų vykdymą užtikrins duomenų apsaugos institucijos, turėsiančios realius įgaliojimus taikyti sankcijas.

Pesimistai sakys, kad dėl naujų duomenų apsaugos taisyklių politinės partijos negalės naudotis turimais duomenimis, pavyzdžiui, savo adresatų sąrašais, vykdydamos kampanijas ir norėdamos informuoti potencialius rinkėjus. Naujos duomenų apsaugos taisyklės tokioms kampanijoms kelio neužkirs.

Duomenų naudojimas siekiant geriau informuoti piliečius prieš rinkimus neabejotinai padeda demokratijai tinkamai funkcionuoti. Tačiau būtina nubrėžti aiškią ribą tarp pasirinkimo galimybių pateikimo piliečiams ir manipuliavimo balsuotojais. Griežtos duomenų apsaugos taisyklės gali padėti išvengti tokio manipuliavimo ir išsaugoti demokratiją.

Duomenų apsaugos srityje Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu užtikrinama iki šiol didžiausia vartotojų apsauga ir teisės visame pasaulyje. Skaitmeninės ekonomikos sąlygomis dažnai bandomos mūsų duomenų apsaugos ribos. Piliečiai turėtų liautis naiviai tikėję, kad jų duomenys patys savaime visada yra saugūs. Savo duomenis kontroliuoti ir atsakomybę už juos prisiimti turime visi. Naujos duomenų apsaugos taisyklės suteiks tam reikiamų priemonių, o mūsų reikalas – jomis deramai pasinaudoti.

Komentaro autorė - Vera Jourova, Europos Komisijos narė, atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.