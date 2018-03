Elonui Muskui pažadėta didžiausia premija JAV istorijoje

„Teslos“ akcininkai patvirtino įmonės vadovui Elonui Muskui rekordinį kompensacijos planą. Jeigu per dešimt metų „Tesla“ įvykdys nustatytus tikslus, p. Muskas gaus daugiau nei 55 mlrd. USD.

Sėkmės atveju tai būtų didžiausia akcijomis paremta premija JAV istorijoje, rašo BBC.

„Teslos“ akcininkai sutiko suteikti p. Muskui akcijų opcionų, kurių vertė dabar siekia 2,6 mlrd. USD. Opcionai – tai galimybė ateityje nusipirkti akcijų už dabar sutartą kainą.

Opcionais jis galės pasinaudoti per 12 etapų, priklausomai nuo to, ar per ateinančius dešimt metų pasieks jam iškeltus finansinius tikslus.

Pirmą dalį p. Muskas galės išsipirkti, kai „Teslos“ rinkos vertė paaugs nuo dabartinių maždaug 53,5 mlrd. USD iki 100 mlrd. USD. Vėliau kiekvienu opcionų etapu p. Muskas galės pasinaudoti, kai „Teslos“ vertės paaugs po papildomus 50 mlrd. USD.

Jeigu p. Muskas sugebės per dešimt metų pakelti „Teslos“ rinkos vertę iki numatytų 650 mlrd. USD ir įgyvendinti kitus tikslus, iš jam suteiktų opcionų jis užsidirbs 55 mlrd. USD, teigia „Financial Times“.

Palyginimui, dabartinis p. Musko turtas siekia 20 mlrd. USD. Turtingiausio pasaulio žmogaus Jeffo Bezoso turtas yra 112 mlrd. USD, skaičiuoja „Forbes“.

Kol kas skaičiuoja nuostolius

Norėdamas išsipirkti akcijas, p. Muskas turės pasiekti ir rinkos vertės tikslus ir vieną iš dviejų veiklos tikslų. Iš viso p. Muskui yra nustatyta 16 įmonės veiklos tikslų. Aštuoni tikslai numato bendrovės pajamas padidinti nuo 20 mlrd. iki 175 mlrd. USD. Kiti aštuoni tikslai skirti EBITDA pelno rodikliams, kurie svyruoja nuo 1,5 mlrd. iki 14 mlrd. USD.

„Teslos“ akcininkai balsuodami pademonstravo paramą tolesniam p. Musko vadovavimui šiai automobilių gamintojai, kuri šiuo metu stengiasi padidinti gamybą ir tikisi pradėti generuoti pelną.

Keli stambiausi „Teslos“ akcininkai, anot BBC, palaikė pasiūlymą dėl premijos, nors buvo konsultantų, tvirtinusių, kad pasiūlymas p. Muskui esąs pernelyg dosnus, rašo BBC.

Ponas Muskas, kuris valdo maždaug penktadalį elektromobilių kompanijos akcijų, pats balsavime nedalyvavo.

„Teslos“ akcijų vertė po balsavimo pakilo apie 3%.

VŽ rašė, kad „Teslos“ grynieji nuostoliai paskutinį pernai metų ketvirtį siekė 675,4 mln. USD. 2016 m. tuo pačiu metu nuostolis siekė 121,3 mln. USD, skelbia „Tesla“ savo ataskaitoje.

Visų praėjusių metų „Teslos“ nuostolis viršijo 2,2 mlrd. USD. Užpernai nuostoliai buvo tris kartus mažesni – 746,35 mln. USD. Bendrovės pajamos 2017 m. siekė 11,76 mlrd. USD – 68% daugiau nei užpernai.

Per ketvirtį Elono Musko įmonė sugeneravo 3,29 mlrd. USD pajamų – 44% daugiau nei 2016 m. tup pačiu metu, kai pajamos siekė 2,28 mlrd. USD.

„Tesla“ prognozuoja, kad šiemet pajamų augimas bus žymiai didesnis už pernykštį. Taip pat „Tesla“ tikisi, kad 2018 m. jai pavyks kažkurį ketvirtį pradėti fiksuoti teigiamą veiklos pelną.