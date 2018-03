„Brexit“ be susitarimo kaina ES ir JK bendrovėms – 58 mlrd. GBP

Jei Jungtinei Karalystei (JK) ir ES nepavyks pasiekti „Brexit“ prekybinio susitarimo, JK ir ES bendrovių metinės išlaidos padidės 58 mlrd. GBP (65 mlrd. Eur), o labiausiai nukentės JK finansų sektorius, rodo nauja analizė.

Bendrovės, įsikūrusios 27 ES šalyse (be Jungtinės Karalystės), per metus turės 31 mlrd. GBP papildomų išlaidų, susijusių su tarifiniais ir netarifiniais barjerais, jei „Brexit“ įvyks be abiem pusėms palankaus prekybinio susitarimo, rodo „Oliver Wyman“ konsultacinės grupės ir teisinės įmonės „Clifford Chance“ atlikti skaičiavimai, juos pateikia „Reuters“.

Britų kompanijoms ši sąskaita sieks 27 mlrd. GBP per metus.

„Išaugę kaštai ir nežinia kelia grėsmę pelningumui ir kai kurių įmonių egzistavimui“, – teigia tyrimo autoriai.

Ataskaitoje nurodoma, kad papildomus kaštus abiejose pusėse mažintų aplinkybė, jei JK kuria nors forma liktų muitų sąjungoje su ES.

Tačiau Theresa May, JK premjerė, atmetė galimybę, kad JK pasiliktų muitų sąjungoje, kadangi tai atimtų iš Londono galimybę sudarinėti savo prekybinius susitarimus su sparčiai augančiomis ekonomikomis kaip Kinija ir Indija.

Pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad ES dėl „Brexit“ be susitarimo labiausiai nukentėtų automobilių gamybos, žemės ūkio sektorius ir maisto bei gėrimų, chemijos ir plastikų, vartojimo prekių pramonė.

70% papildomų kaštų JK pusėje tektų penkiems sektoriams: finansinių paslaugų, automobilių gamybos, žemės ūkio ir maisto bei gėrimų pramonei, vartojimo prekių ir chemijos bei plastikų sektoriams.

Labiausiai nukentėtų JK finansinių paslaugų sektorius, kadangi jame veikiančios įmonės privalėtų iš naujo užmegzti ryšius su ES rinka, kad galėtų toliau teikti paslaugas Bendrijos klientams. Tuo tarpu tokios pramonės sritys, kaip automobilių gamyba ar aviacijos pramonė, dalį praradimų galėtų kompensuoti, pradėdama naudoti vietos įmonių gaminamus komponentus, teigia tyrimo autoriai.

JK iš Europos Sąjungos pasitrauks kitų metų kovo pabaigoje. Jei „Brexit“ derybininkams nepavyks pasiekti prekybos susitarimo, po JK pasitraukimo iš Bendrijos momento dvišalė prekyba bus reglamentuojama pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles ir tarifus, kurie smarkiai skiriasi nuo dabartinių sąlygų, taikomų JK kaip ES bendrosios rinkos dalyvei.

JK tvirtina norinti ir siekianti prekybos susitarimo, bet vyriausybė taip pat tikina, kad ruošiasi visiems įmaniems variantams, įskaitant skyrybas be naujai suderėtų dvišalės prekybos taisyklių. Vyriausybė teigia atidėjusi 3 mlrd. GBP „nenumatytiems atvejams“, rašo „Reuters“.

„Goldman Sachs“ ir UBS bankai praėjusią savaitę paskelbė, kad, ruošdamiesi „Brexit“, pradeda perkelti kai kuriuos etatus į Frankfurtą.

Centrinis Anglijos bankas perspėjo, kad dėl „Brexit“ Londonas gali netekti maždaug 10.000 darbo vietų finansų sektoriuje.