Prezidentei kritikuojant ES lėšų įsisavinimą, Vyriausybė tikina – esame 8-oje vietoje

Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį po susitikimo su Seimo Valdyba sukritikavo valdančiuosius dėl per lėto ES paramos įsisavinimo tempo. Savo ruožtu Vyriausybė tikina, kad Lietuva pagal šį rodiklį viršija Bendrijos vidurkį.

Prezidentė po susitikimo pažymėjo, kad „iš pirmūnų tampame atsilikėliais“.

„2017 m. panaudojom tik 19% lėšų, skirtų šiai finansinei perspektyvai, kuri baigsis jau 2020-aisiais. Seimas ir Vyriausybė turi atkreipti dėmesį, kad tęstinumo ir valstybinės institucinės atminties praradimas gali mums nemažai kainuoti ateityje. Juolab, žinant, kad kitoje finansinėje perspektyvoje mums gali tekti mažesni paramos kiekiai“, – kalbėjo p. Grybauskaitė.

Tuo metu Vyriausybės duomenimis, šiuo metu yra sudaryta sutarčių beveik pusei Lietuvai skirtų ES fondų lėšų periodui iki 2020-ųjų.

Deividas Matulionis, Vyriausybės pirmasis kancleris, pranešime spaudai konstatuoja, kad ES lėšų panaudojimas vyksta sėkmingai.

„Šio periodo išlaidos yra tinkamos iki 2023 metų, todėl laiko investuoti likusias lėšas turime pakankamai. Bendra situacija gera, rizikų prarasti lėšas nematome. Lietuva nuolat buvo tarp lyderių pagal ES fondų lėšų investavimo spartą. Šiuo metu esame aukščiau ES vidurkio – laikomės 8 vietoje“, – sako jis.

Pono Matulionio teigimu, 19% per ketverius finansinio laikotarpio metus išmokėtų fondų lėšų yra kiek mažiau nei ankstesniame finansiniame laikotarpyje, tačiau to priežastis yra kai kuriuose sektoriuose (IT, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo) inicijuotos reformos, dėl kurių investicijos yra derinamos ir dar laukia savo eilės.

Anot jo, kita priežastis yra didesnis dėmesys investicijų atsiperkamumui ir aukštesnei pridėtinei vertei.

„Bet kokiu atveju šių projektų įgyvendinimas ir lėšų investavimas greitu metu įsibėgės“, – tvirtina pirmasis vicekancleris.

Teigiama, kad iki šiol sėkmingiausiai ES paramos lėšos panaudotos daugiabučių renovacijoje, energetikoje, kelių ir vandentiekio sistemų atnaujinime.