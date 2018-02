Strasbūro teismas: Petkevičius apšmeižė Landsbergį-Žemkalnį

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) Strasbūre patvirtino dar prieš septynerius metus visų lygių Lietuvos teismų nuosprendžius dėl to, kad velionio rašytojo Vytauto Petkevičiaus knygoje „Durnių laivas“ buvo paskelbti melagingi teiginiai apie konservatorių patriarcho Vytauto Landsbergio velionį tėvą Vytautą Landsbergį-Žemkalnį.

EŽTT antradienį atmetė rašytojo dukters skundą dėl jos atsakomybės už knygoje „Durnių laivas“ paskelbtą šmeižtą.

Strasbūro teismas sutiko su 2011 m. kovą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei dar anksčiau žemesnės instancijos lietuviškų teismų paskelbtomis argumentuotomis išvadomis, kad knygoje buvo pažeminti ne tik Vytauto Landsbergio-Žemkalnio, bet ir jo sūnaus, buvusio Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio garbė ir orumas.

EŽTT savo trijų teisėjų komiteto priimtoje išvadoje pabrėžė, kad Vytauto Petkevičiaus vaikai privalo pasirūpinti, kad „Durnių laive“ paskelbti melagingi teiginiai nebebūtų platinami. Rašytojo duktė skundėsi Strasbūro teismui, tvirtindama, kad ji nepagrįstai yra priversta atsakyti už tėvo veiksmus. Tačiau EŽTT nurodė, kad Liudmila Petkevičiūtė po tėvo mirties 2008-aisiais prisiėmė ir turtines bei neturtines teises į jo parašytą knygą, gaudama finansinės naudos iš jos platinimo, todėl yra atsakinga ir už šioje knygoje skelbiamus faktus.

2003 m. išleistoje Vytauto Petkevičiaus knygoje „Durnių laivas“ be kita ko teigiama, kad Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, kuris mirė dar 1993 m., buvo „Hitlerio draugas“, be to, jis esą bendradarbiavo su KGB.

Profesorius Vytautas Landsbergis iškart po knygos išleidimo kreipėsi į teismą, reikalaudamas pripažinti skleidžiamą šmeižtą. Epopėja lietuviškuose teismuose baigėsi tik 2011 m. kovą. Tuomet Lietuvos teismų nuosprendžius EŽTT apskundė Liudmila Petkevičiūtė. Strasbūro teismas kelerius metus nagrinėjo šią bylą.

Strasbūro teismo sprendime taip pat sutinkama su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvada, kad knygoje „paskleisti duomenys neatitiko tikrovės, vadinasi, saviraiškos laisvės įgyvendinimas tokiu būdu negalėjo būti pateisintas, nes šiuo atveju pažeidė Vytauto Landsbergio velionio tėvo, taip pat ir jo paties garbę ir orumą, knygoje paskleisti duomenys savo turiniu yra žeminantys asmens garbę ir orumą, galintys turėti įtakos asmens reputacijai, statusui visuomenėje“.

Tolimesnis jau atspausdintos knygos „Durnių laivas“ platinimas ar jos perleidimas su melagingais teiginiais yra uždraustas.