Kaunas patvirtino šių metų biudžetą

Kauno m. savivaldybės taryba šiandien patvirtino 2018 m. miesto biudžetą. Bendras lėšų kiekis, kartu su skolintomis lėšomis, sieks 315,6 mln. Eur, kai pernai šis rodiklis siekė 321,2 mln. Eur. Biudžeto pajamų ir išlaidų planai sutampa.

Sumažėjimas paradoksalus dėl to, kad biudžeto pajamos iš fizinių asmenų mokesčio turėtų padidėti nuo 137,3 mln. Eur iki 159,7 mln. Eur, bet nuo 88,5 mln. Eur iki 71,3 mln. Eur sumažės įvairios dotacijos, be to, dėl pasikeitusių įstatymų sumažės galimybė skolintis. 2017 m. savivaldybė skolinosi 23,3 mln. Eur, o šiemet galės skolintis tik 13,6 mln. Eur.

„Toks skolinimosi apribojimas įstatymu, kai savivaldybės negali skolintis daugiau, negu pernykštė skolos riba, daro veiklą gerokai sudėtingesnę,“ - sakė VŽ Gintaras Petrauskas, Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius.

Algimantas Laucius, savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas, pristatydamas sesijoje biudžeto projektą, minėjo, kad tikimasi, jog miestui dar turėtų būti skirta 12-13 mln. Eur iš Kelių plėtros programos, miestą taip pat turėtų pasiekti Valstybės investicijų programos lėšos. Pasak jo, asignavimai savivaldybės funkcijų vykdymui šiemet išaugs apie 20 mln. Eur.

Konsoliduota savivaldybės skola, skaičiuojant kartu su jai pavaldžių įmonių skolomis ir įsipareigojimais pagal koncesijos sutartis, nuo 2015 m. iki 2017 m. sumažėjo nuo 172 mln. Eur iki 154 mln. Eur.

Už biudžeto projektą balsavo 22 iš balsavusių 36 tarybos narių, 8 susilaikė, 6 balsavo prieš.

Kauno m. taryba taip pat patvirtino projektą skolintis 2,189 mln. Eur tolesnei Laisvės alėjos rekonstrukcijai. Šiemet šiam tikslui planuojama panaudoti šiek tiek daugiau kaip 3 mln. Eur.

Taip pat patvirtintas nutarimo projektas dėl inovacijų parko steigimo 35 ha plote Aleksote. VŽ rašė, kad Kauno m. savivaldybė tikisi į šį parką pritraukti tokius investuotojus kaip „Samsung“. Kurtis šiame parke bus kviečiamos aukštosiomis technologijomis užsiimančios inovatyvios kompanijos, kuriančios didelę pridėtinę vertę. Planuojama, jog šis parkas pilnai funkcionuoti pradės 2019-2020 metais. Į jo infrastruktūros įrengimą per šiuos ir kitus metus bus investuoti 5 mln. eurų, kuriuos Kaunas jau yra užsitikrinęs iš Europos Sąjungos fondų.