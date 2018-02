JT Saugumo Taryba patvirtino ugnies nutraukimą Sirijoje

Jungtinių tautų (JT) Saugumo taryba vienbalsiai balsavo už rezoliuciją, numatančią 30-ies dienų ugnies nutraukimą dėl humanitarinės krizės.

Tačiau šioje rezoliucijoje pažymima, kad ugnies nutraukimas negalioja kovoms su džihadistais – tokiomis teroristinėmis grupuotėmis kaip „Islamo valstybė“, „al-Qaeda“ ar „al-Nusra“, rašo BBC.

Balsavimas dėl šios rezoliucijos prieš tai buvo kelis kartus atidėtas. Sirijos vyriausybę remianti Rusija norėjo koreguoti tekstą, Vakarai Maskvą kaltino tempiant laiką.

Nikki Haley, JAV ambasadorė JT, pareikalavo nedelsiant nutraukti ugnį, tačiau tuo pat metu suabejojo, ar Sirijos vyriausybė paisys rezoliucijos. Jos kolega iš Prancūzijos Francois Delattre`as pažymėjo, kad JT veiksmai jau pavėluoti ir kad pati taryba galėjo būti paleista, jei nebūtų sugebėjusi priimti šios rezoliucijos.

Vasilijus Nebendzia, Rusijos pasiuntinys JT, pabrėžė, kad šios paliaubos nebus įgyvendintos, jei dėl jų atskirai nesusitars kovojančios pusės.

„Suprantame, kad humanitarinė padėtis Sirijoje yra baisi ir reikalaujanti skubių veiksmų. Svarbu dėmesį atkreipti ne tik į Rytų Gutą – pagalba turi būti suteikta visoje Sirijoje“, – sakė p. Nebendzia.

Pastaruoju metu kruviniausios kovos vyksta Įį rytus nuo sostinės Damasko esančioje Rytų Gutoje. Čia susirėmimai vyksta tarp vyriausybės ir sukilėlių, be to, ir islamistų. Sirijos režimas čia vykdo oro antskrydžius, per kuriuos žūsta dešimtys civilių. Per šią savaitę dėl vyriausybės karo veiksmų žuvo apie 500 civilių, apie 16 žuvo dėl sukilėlių kaltės. Antskrydžiai vykdomi ir Sirijos, ir Rusijos lėktuvais, tačiau Maskva neigia koordinuojanti šiuose veiksmus.

Šiame regione gyvena apie 0,4 mln. žmonių. Dėl karo sąlygų į Rytų Gutą sunku įvežti maisto, vandens, medicinos priemonių. Todėl JT Saugumo Taryboje buvo reikalauta humanitarinės pauzės.

Vis dėlto, regione esančių liudininkų teigimu, iš karto po rezoliucijos priėmimo antskrydžiai Rytų Gutoje dar nesiliovė.