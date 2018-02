Buvusiam Trumpo patikėtiniui – įtarimai papirkinėjus Europos politikus

Buvusiam prezidentinės kampanijos vadovui pateikti nauji kaltinimai tyrime, kuris atliekamas aiškinantis, ar Rusija kišosi į JAV rinkimus.

Paulas Manafortas dabar sulaukė įtarimų dėl to, kad 2012 m. ir 2013 m. galėjo mokėti buvusiems įtakingiems Europos Sąjungos (ES) politikams, kad šie skleistų palankią žinią apie tuometinę prorusišką Ukrainos vyriausybę.

Kartu su padėjėju Ricku Gatesu p. Manafortas esą subūrė grupę buvusių Europos politikų, kurie to nedeklaruodami užsiėmė lobizmu minėtu klausimu, taip pat ir Valstijose, rašo „The New York Times“. Per kelerius metus, naudojantis ofšorinėmis sąskaitomis, neformaliai vadinamai „Hapsburgo grupei“ buvo sumokėta per 2 mln. Eur.

Specialiojo prokuroro Roberto Muellerio pateiktuose įtarimuose aiškinama, kad buvusiems Europos politikams buvo mokama, kad šie veiktų kaip nepriklausomi ekspertai, kai išties buvo lobistai, skelbia CNBC. Jų buvo prašoma skleisti palankią žinią apie tuometinę Ukrainos valdžią, vedamą Viktoro Janukovyčiaus.

Pareigūnų paviešintuose įtarimuose teigiama, kad tiesiogiai veiksmus su p. Manafortu koordinavo „buvęs kancleris iš Europos“. FTB neatskleidžia to politiko pavardės, tačiau JAV žiniasklaida pažymi, kad kanclerius, kaip šalies vadovus, turi Vokietija ir Austrija.

Ponas Manafortas prie būsimojo JAV prezidento kampanijos komandos prisijungė 2016-ųjų kovą, o birželį buvo paskirtas vadovu. Šias pareigas jis ėjo kelis mėnesius ir atsistatydino po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacijos, kad jis gali būti susijęs su su kitų šalių politikais.

Ponas Manafortas kartu su prezidento sūnumi Donaldu Trumpu jaunesniuoju dalyvavo susitikime su advokate iš Rusijos, kuri žadėjo kampanijai pateikti kompromituojančios informacijos apie oponentę demokratę Hillary Clinton.

FTB atlieka ne vieną tyrimą, susijusį su galimu Rusijos kišimusi į prezidento rinkimus. Anksčiau pareigūnai yra sakę, kad nei viename iš jų p. Trumpas nėra įtariamasis.