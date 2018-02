Santaros klinikų vadovas laikinai nušalintas

Teisėsaugai ėmus tirti Vilniaus Santaros klinikose kilusį korupcijos skandalą, Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Kęstutis Strupas laikinai nušalinamas nuo užimamų pareigų.

Neeiliniame Santaros klinikų dalininkų (SAM ir VU) atstovų susirinkime priimtas sprendimas prof. Strupą nuo užimamų pareigų nušalinti Darbo kodekse numatytam maksimaliam 30 kalendorinių dienų terminui.

Laikinai vadovauti Santaros klinikoms bus skiriamas Santaros klinikų Vaikų ligoninės direktorius prof. Juozas Raistenskis.

Lina Bušinskaitė-Šriubėnė, sveikatos apsaugos ministro patarėja, neatmeta galimybės, jog prireikus dalininkai kreipsis į teisėsaugos institucijas siūlydami nušalinti šios įstaigos vadovą ikiteisminio tyrimo metu ilgesniam terminui.

Be to, siekiant išsiaiškinti situaciją gydymo įstaigoje, bus inicijuojamas specialus auditas, kurio tikslas išsiaiškinti, kaip įstaigos vadovas kontroliavo ir užtikrino, kad skaidriai būtų vykdomi viešieji pirkimai Santaros klinikose per 2017 m.

Laikinai Santaros klinikoms prof. Juozas Raistenskis vadovaus tol, kol bus rastas ir paskirtas laikinasis vadovas iš šalies, nesusijęs su Santaros klinikomis ir sveikatos sistema.