Policijos reforma įvertinta teigiamai, ją nuspręsta tęsti

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas teigiamai įvertino prieš keletą metų pradėta policijos reformą. Nepaisant kai kurių išsakytų pastabų, ją nuspręsta tęsti. Savo ruožtu policijos pareigūnų profesinės sąjungos teigia, kad padėtis tarnyboje blogėja.

Prieš keletą metų pradėta policijos reforma siekta išauginti policijos pareigūnams atlyginimus, greičiau reaguoti į nusikaltimus, padidinti gatvėse budinčių pareigūnų skaičių.

Tačiau reforma buvo ir kritikuota dėl augančio pareigūnų darbo krūvio, netolygaus atlyginimų augimo skirtingose grandyse, policijos pareigūnų skaičiaus mažėjimo regionuose ir kitų problemų.

Nepasitenkinimą reformą išreiškė policijos pareigūnų profesinės sąjungos. Reformą kritikavo ir Dalia Grybauskaitė, šalies prezidentė. Ministras Misiūnas, pradėjęs eiti pareigas 2016-ųjų gruodį, reformą sustabdė ir nusprendė ją įvertinti.

Atrado trūkumų

Ketvirtadienį ministras paskelbė, kad išanalizavus situaciją, nuspręsta policijos reformą vertinti pozityviai.

„Manome, kad su senąja sistema policija taip efektyviai užtikrinti visuomenės saugumo nebūtų galėjusi. Turime didesnį darbo užmokestį, efektyvesnę policijos veiklą, pareigūnai yra geriau aprūpinti techninėmis priemonėmis“, – kalbėjo p. Misiūnas.

Jis pažymėjo, kad vertinant reformą, buvo nustatytos ir kai kurios grėsmės – buvo sumažintas pareigūnų skaičius, dėl to padidėjo darbo krūvis, o tai kelia susirūpinimą, kad tam tikrais atvejais galėjo nukentėti kokybė. Be to, išskaidžius ikiteisminį tyrimą, padalijus atsakomybę keliems pareigūnams, tai gali turėti įtakos tyrimų kokybei. Tokią poziciją išsako ir Generalinė prokuratūra.

Ponas Misiūnas taip pat nurodė, kad galima grėsmė yra sumažėjusi policijos prevencinė veikla. Tačiau ministras tvirtino, kad požymių, jog kriminogeninė situacija šalyje būtų pablogėjusi, nėra.

Ministras teigė, kad jį tenkina Lino Pernavo, generalinio policijos komisaro, darbas.

„Visuomenės pasitikėjimas policija yra aukštas. Praktiškai didžiausias istorijoje“, – pažymėjo ministras, žadėjęs reformą dar kartą vertinti jai pasibaigus 2019-aisiais.

Džiaugiasi aprūpinimu

Ponas Pernavas džiaugėsi, kad reforma buvo įvertinta teigiamai.

„Reforma buvo didelė, sudėtinga, tačiau neišvengiama. Turbūt pamenate, kad prieš porą metų mes nenuvykdavome į įvykius, nes neturėjome automobilių, jie lūždavo. Neturėdavome kuro. Negalėdavome įforminti procesinių dokumentų, nes trūko popieriaus. Prieš pusantrų metų mūsų elitinis „Aro“ būrys dar neturėjo neperšaunamų liemenių“, – kalbėjo komisaras.

Jis pažymėjo, kad reforma iš esmės yra baigta – 90% užsibrėžtų tikslų yra įvykdyta.

Ponas Pernavas teigė, kad policijos pareigūno profesija pagaliau tapo patraukli. Prieš keletą metų į penkias laisvas vietas dar pretendavo vienas kandidatas, dabar penki kandidatai pretenduoja į vieną vietą.

Statistika rodo, kad nuo 2015-ųjų šalyje policijos pareigūnų skaičius sumažėjo maždaug 1.000. Ponas Pernavas sakė, kad nusikaltimų skaičius pernai nežymiai – maždaug 5.000 padidėjo, tačiau pagrindinė to priežastis yra atsiradusi baudžiamoji atsakomybė už vairavimą viršijus leistiną alkoholio koncentraciją.

Pareigūnai kritikuoja

Tuo metu Lietuvos policijos profesinės sąjungos ir toliau reformą vertina neigiamai.

Roma Katinienė, policijos profesinės sąjungos pirmininkė, teigia, kad pagerėjimo tarnyboje nėra, problemos išlieka tos pačios, o kai kurios iš jų gilėja.

„Analizė rodo, kad „daugiau policininkų gatvėse“ nelemia atvykimo į sunkius ir labai sunkius nusikaltimus laiko. Sumažėjęs policininkų skaičių lemia prastesnį jų pačių saugumą – jie verčiami patruliuoti po vieną arba su policijos rėmėjais. Padidėjo autoįvykių skaičius, taip pat žuvusių arba sužalotų pareigūnų skaičius“, – teigia ji.

Profesinės sąjungos pirmininkė pažymi, kad kai kurie nusikaltimai, pavyzdžiui vagystės, nėra tiriami, pastebimai suprastėjo ikiteisminių tyrimų kokybė.

Be to, mikroklimatas policijoje yra prastas, kadangi sutaupytos darbo užmokesčio lėšos daugiausiai yra naudojamos ne eiliniams pareigūnams, bet vadovų priedams arba naujokų paskatinimui.