JK premjerė spaudžiama užtikrinti „Londono autonomiją“

Daugiau nei 60 Jungtinės Karalystės (JK) parlamentarų konservatorių, remiančių „Brexit“, paragino premjerę Theresą May užtikrinti visišką šalies atsiskyrimą nuo ES. Parlamentarai pabrėžia, kad JK po „Brexit“ neturi būti trukdoma sudarinėti prekybos sutarčių su kitomis šalimis, be to, Londonas turi atgauti visišką „reguliavimo autonomiją“.