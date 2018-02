Karbauskis įpareigos viešinti Seimo komitetų posėdžių įrašus

Seimas privalės viešinti ne tik visų plenarinių posėdžių, bet ir parlamentinių komitetų bei komisijų posėdžių garso įrašus.

Tokią Seimo statuto pataisą įregistravo Ramūnas Karbauskis, valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas. Šią pataisą žadama svarstyti ir priimti kovą prasidedančioje pavasario sesijoje.

Anot LVŽS frakcijos Seime pranešimo, „Statuto pakeitimo projektu siekiama sukurti sąlygas geriau informuoti visuomenę apie Seimo veiklą bei užtikrinti, kad Seime vykstančių posėdžių garso įrašai būtų viešai prieinami per įmanomai trumpiausią laiką ir ne vėliau kaip per 1 parą nuo to posėdžio“.

Pranešime spaudai cituojamas ir pats p. Karbauskis: „Pastaruoju metu pasitaikė atvejų, kai interpretuojant galiojančius teisės aktus, pvz., Visuomenės informavimo įstatymo bei Seimo vidinių teisės aktų normas, buvo apribotas komitetų posėdžių garso įrašų prieinamumas žiniasklaidai, kartu – ir visuomenei. Todėl svarbu užtikrinti, kad tokios situacijos, kai nepagrįstai ribojama žiniasklaidos ir visuomenės teisė gauti informaciją apie Seimo veiklą, nepasikartotų. Tikslinga nustatyti tokį reguliavimą, kuris įtvirtintų Seimo pareigą viešai skelbti posėdžių garso įrašus per įmanomai trumpiausią laiką.“

Šiuo metu Seimo statute nėra įtvirtintos pareigos viešai parlamento interneto svetainėje skelbti Seimo komitetų ir komisijų posėdžių garso įrašus. Remiantis Seimo statuto nustatyta tvarka Seimo interneto svetainėje viešai skelbiamos tik plenarinių posėdžių stenogramos.

LVŽS lyderis pareiškė tikįs, kad posėdžių garso įrašų viešinimas „užtikrins didesnį Seimo atvirumą visuomenei, sukurs palankesnes sąlygas žiniasklaidos veiklai nušviečiant įvykius Seime, taip pat didins visuomenės pasitikėjimą Seimu ir jo priimamais sprendimais“.

Praėjusią savaitę opozicijos atstovai pareiškė nepasitenkinimą tuo, kad Seimo kanceliarija atsisakė suteikti galimybę parlamentarams išklausyti Kaimo reikalų komiteto posėdžio, kuriame svarstyti žemės reikalai, garso įrašus.

Opozicinių konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis yra inicijavęs parlamentinį tyrimą dėl padėties žemės ūkio sektoriuje. Vienas pagrindinių šio tyrimo uždavinių – išsiaiškinti valstiečių žaliųjų vadovo p. Karbauskio verslo peripetijas. Generalinė prokuratūra anksčiau pranešė kad „atsižvelgiant į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie atvejus, kai keli juridiniai asmenys galimai bendrai valdo didesnius nei teisės aktuose nustatyti 500 ha žemės ūkio paskirties žemės plotus priimtas sprendimas inicijuoti tyrimą ginant viešąjį interesą“. Prokurorų atspirties taškas – istorija, kurioje linksniuojamas p. Karbauskis. Ažiotažas kilo po žiniasklaidos atlikto tyrimo, kurio metu paaiškėjo, kad p. Karbauskio sūnūs Justinas ir Mantas pinigais iš tėvo kišenės per savo bendroves galbūt apeina įstatyme nustatytus ribojimus, nes daro tai, kas įstatymu draudžiama p. Karbauskio „Agrokoncernui“ – supirkinėja didelius plotus žemės.