Kauno biudžetas sumažės dėl mažesnės dotacijos ir skolos

Planuojama, kad Kauno m. savivaldybės biudžeto pajamos 2018 m. bus šiek tiek mažesnės nei 2017 m. Taip nutiks dėl mažesnės dotacijos ir dėl mažesnių skolinimosi galimybių, kurias lemia pakeisti įstatymai.

Kauno m. savivaldybės biudžetas turėtų būti patvirtintas vasario pabaigoje vyksiančioje miesto tarybos sesijoje. Viešam svarstymui jis turėtų būti pateiktas vasario 13 d. Biudžeto pajamų ir išlaidų planai sutampa.

„Paradoksalu, bet miesto savivaldybės biudžetą planuojame turėti mažesnį nei 2017 m., - sako Gintaras Petrauskas, Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius. – Bendras lėšų kiekis, kartu su skolintomis lėšomis, sieks 315,6 mln. Eur, kai pernai šis rodiklis siekė 321,2 mln. Eur.“

Sumažėjimas paradoksalus dėl to, kad biudžeto pajamos iš fizinių asmenų mokesčio turėtų padidėti nuo 137,3 mln. Eur iki 159,7 mln. Eur, bet nuo 88,5 mln. Eur iki 71,3 mln. Eur sumažės įvairios dotacijos, be to, dėl pasikeitusių įstatymų sumažės galimybė skolintis. 2017 m. savivaldybė skolinosi 23,3 mln. Eur, o šiemet galės skolintis tik 13,6 mln. Eur.

„Toks skolinimosi apribojimas įstatymu, kai savivaldybės negali skolintis daugiau, negu pernykštė skolos riba, daro veiklą gerokai sudėtingesnę, - sako p. Petrauskas. – Pirmiausia, tas įstatymas priimtas 2017 m. lapkritį, prie tokio netikėto pasikeitimo sunku prisitaikyti. Antra, savivaldybių skolos sudaro apie 3% visos konsoliduotos valstybės skolos, nežinau, ar tikrai šioje srityje reikia tokių griežtų priemonių.“

Pasak administracijos direktoriaus, dėl lėšų sumažėjimo labiausia kentės miesto gatvių tvarkymo programa. Į gatvių ir kelių tvarkymą 2017 m. Kauno m. savivaldybė investavo daugiau kaip 30 mln. Eur, o šiemet negalės sau to leisti.

Šiemet Kauno m. savivaldybė planuoja panaudoti 44 mln. Eur ES paramos lėšų, daugiausia jų bus panaudota įvairiems infrastruktūros gerinimo projektams.

[infogram id="f6acefa2-73d8-447d-9d9f-5c17cd4702a4" prefix="9NR" format="interactive" title="Kauno m. savivaldybės biudžeto išlaidos, mln. Eur"]