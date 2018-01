Patvirtintas mandatas ES deryboms su JK dėl pereinamojo laikotarpio

Pirmadienį specialiojoje Bendrųjų reikalų taryboje Briuselyje patvirtintas mandatas Europos Sąjungos (ES) deryboms su Jungtine Karalyste (JK) dėl pereinamojo laikotarpio.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija praneša, kad buvo pristatyta naujausia informacija apie derybas dėl JK išstojimo iš ES bei patvirtintas Tarybos sprendimas, kuriuo papildomas 2017 metų gegužės 22 dienos mandatas (derybiniai nurodymai) Europos Komisijai deryboms su JK dėl pereinamojo laikotarpio. Lietuvą posėdyje atstovavo Lietuvos užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius.

„Derybiniuose nurodymuose numatytos konkrečios su pereinamuoju laikotarpiu susijusios derybinės nuostatos sukuria didesnį teisinį aiškumą Lietuvos piliečiams ir įmonėms. Taip pat labai svarbu, kad bendradarbiavimas su Jungtine Karalyste nenutrūks ir užsienio politikos bei saugumo srityse“, – pranešime spaudai cituojamas p. Zananavičius.

Pranešime primenama, kad vadovaujantis derybiniais nurodymais, pereinamojo laikotarpio metu JK ir toliau dalyvaus ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje, jai bus toliau taikoma visa ES teisė (acquis) ir per šį laikotarpį padaryti jos pakeitimai, taip pat priežiūros, teisminės ir vykdymo užtikrinimo priemonės, įskaitant ES Teisingumo teismo kompetenciją. JK turės toliau įgyvendinti įsipareigojimus pagal ES tarptautinius susitarimus. Pereinamasis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2020 metų gruodžio 31 dieną. Derybose ES taip pat laikysis pozicijos, kad ES piliečiai, atvykę į JK pereinamuoju laikotarpiu, turėtų tokias pačias teises, kaip ir atvykę iki išstojimo, t.y., galėtų įgyti nuolatinio JK gyventojo statusą.

Taryba taip pat priėmė bendrą pareiškimą, pagal kurį pereinamuoju laikotarpiu gali būti sukurtas specialus mechanizmas ES-JK bendradarbiavimui bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) srityse, atsižvelgiant į būsimus santykius. Prireikus Taryba atnaujins derybinius nurodymus, atsižvelgdama į derybose pasiektą pažangą.

Antrojo derybų etapo dėl pereinamojo laikotarpio pradžia planuojama vasario mėnesį. Kovo 22-23 dienomis Europos Vadovų Taryboje numatoma patvirtinti derybines gaires dėl ES-JK ateities santykių.

VŽ rašė, kad pirmadienio sprendimas Briuselyje - formalumas. ES formaliai patvirtinti nurodymai vyriausiajam Bendrijos derybininkui Michelui Barnier, kuriuose sakoma, kad JK turi laikytis ES teisės taip „lyg ji būtų valstybė narė“ per pereinamąjį laikotarpį, kuris tęstųsi 20 mėnesių. Tačiau tokia bekompromisė pozicija piktinasi kai kurie JK politikai, pavyzdžiui parlamento narys Jacobas Reesas-Moggas, sakydamas, kad tai pavers JK „vasaline valstybe“, kuri aklai laikosi taisyklių be jokių galimybių daryti įtaką. Matydami vidinę kovą partijoje, p. May patarėjai pastarosiomis savaitėmis mėgina siekti kompromiso šiuo klausimu. Pavyzdžiui, svarstoma prašyti galimybės parlamentui įvertinti ES įstatymus ir pateikti savo pastabas prieš nusprendžiant, ar juos įgyvendinti.