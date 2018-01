KT: motinystės pašalpų „lubos“ – teisėtos

Motinystės pašalpų „lubų“ nustatymas neprieštarauja Konstitucijai, trečiadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).

Vilniaus apygardos administracinis teismas prašė KT ištirti, ar konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, numatantys, kad „maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuoti negali viršyti teisės į ją atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos“.

Šiuo metu tai sudaro 1.523 Eur (2017 m. Vyriausybės nustatytosios draudžiamosios pajamos siekia 476 Eur).

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo bylą pagal piliečio skundą dėl „Sodros“ sprendimų, susijusių su motinystės (tėvystės) pašalpos paskyrimu. „Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, 2016 m. skundą pateikusiam piliečiui paskirta maksimali pašalpa iki vaikui sukaks dveji metai kompensavo mažiau nei pusę jo prarasto darbo užmokesčio, nuo kurio buvo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui“, – nurodoma KT pranešime spaudai.

Administracinis teismas suabejojo, ar įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytos motinystės pašalpų „lubos“ neprieštarauja Konstitucijai. Pagal ginčytą įstatymą, pašalpos dydis yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, tačiau tuo pat metu nustatytos ir pašalpos „lubos“ – ne daugiau kaip einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos.

Pripažindamas, kad tokia tvarka neprieštarauja Konstitucijai, KT pastebėjo, kad „Lietuvoje pasirinktas toks valstybinio socialinio draudimo modelis, pagal kurį lėšomis, surenkamomis iš einamuoju laikotarpiu dirbančių asmenų privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų, yra finansuojamos ne būsimosios išmokos šias įmokas mokantiems asmenims, bet išmokos tuometiniams jų gavėjams”. Todėl esą konstituciškai yra pagrįstas socialinio teisingumo ir solidarumo principas, taikomas įvedus motinystės ar tėvystės pašalpos „lubas“.

KT taip pat pastebėjo, kad valstybės parama vaikus auginantiems tėvams „iš esmės skiriasi nuo įtvirtintų mokamų atostogų iki gimdymo ir po jo garantijos dirbančioms motinoms”. Prieš kelerius metus KT yra pripažinęs, kad gimdymo atostogų pašalpoms „lubos“ negali būti taikomos.

„Pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją nustatyti vaiko auginimo atostogų teikimo pagrindus, sąlygas, trukmę, jų metu teikiamos finansinės paramos dydžius, be kita ko, neprivalo nustatyti tokio šios paramos dydžio, kuris atitiktų jos gavėjo iki atostogų gauto atlyginimo vidurkį“, – nurodė KT savo išvadoje.

Be to, anot jos, pagal galiojantį įstatymą „teisei į motinystės (tėvystės) pašalpą įgyti pakako turėti 12 mėn. per paskutinius dvejus metus ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą ir per šį laikotarpį būti mokėjus santykinai nedideles, palyginti su nustatytu bendruoju valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifu, valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos ir motinystės socialiniam draudimui“.

„Taigi, akivaizdu, kad asmuo per nustatytą laikotarpį negalėjo sumokėti tiek įmokų, kad jos kompensuotų jam skirtą motinystės (tėvystės) pašalpą, juo labiau visą šios pašalpos mokėjimo laikotarpį – vienus arba dvejus metus pasirinktinai“, – rašoma išvadoje.

KT taip pat pažymėjo, kad įstatyme nustatytas ne tik maksimalus, bet ir minimalus motinystės pašalpos dydis.