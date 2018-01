Vilniaus biudžetas šiemet – didesnis nei pernai, bet vis dar deficitinis

Vilniaus miesto biudžetas šiais metais bus apie šeštadaliu didesnis nei pernai, tačiau išliks deficitinis. Tiesa, deficitas sumažės maždaug dešimtadaliu. Žadama, kad mažės ir sostinės skola.

Trečiadienį Vilniaus miesto tarybos posėdyje bus pateiktas 2018 m. biudžeto projektas. Tarybos nariai pradės jį svarstyti komitetuose, komisijose ir frakcijose, o vasario mėnesį turėtų balsuoti dėl jo patvirtinimo tarybos posėdyje.

Sostinės savivaldybės administracija pranešė VŽ, kad šiemet Vilniui suplanuotas didesnis biudžetas nei 2017-aisiais – planuojamos pajamos bus 552 mln. Eur (17,6% didesnės), asignavimai – 583,2 mln. Eur (14,2% didesni).

Tai reiškia, kad ir šiemet Vilniaus miesto biudžetas bus deficitinis. Jis sieks 31,2 mln. Eur. Tačiau deficitas bus apie 10,6% mažesnis nei pernai, kai jis buvo beveik 35 mln. Eur.

Savivaldybė pranešė, kad savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti šiais metais suplanuota skirti 390,9 mln. Eur, tikslinės dotacijos planuojama sieks iki 158,7 mln. Eur, Europos Sąjungos lėšos – 2,4 mln. Eur. „Be abejo, per metus sostinės biudžetą dar papildys dotacijos iš valstybės biudžeto ir ES parama“, – akcentuojama pranešime.

Jame cituojamas Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto meras: „Šių metų biudžeto prioritetai – švietimo investicijos bei švietimo kokybės iniciatyvos, spartesnis infrastruktūros gerinimas, t. y. viešų erdvių tvarkymas, pėsčiųjų ir dviračių takai, gatvės, nauji autobusai, bet ir miesto apšvietimas. Taip pat ir didieji projektai, tokie kaip Nacionalinis baseinas Lazdynuose bei kito baseino Fabijoniškėse statybos, pasirengimas Nacionalinio stadiono Šeškinėje bei Nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno įgyvendinimui.“

Švietimo reikmėms planuojama skirti 271,7 mln. Eur. Savivaldybė ir 2018 m. mokės papildomai po 150 Eur darželių auklėtojams ir po 100 Eur priešmokyklinio ugdymo pedagogams (per praėjusius metus tam buvo skirta 1,8 mln. Eur).

Vilniaus investicijos 2018 m. sieks 65 mln. Eur, be to per metus dar pasipildys dotacijomis iš valstybės biudžeto ir ES lėšomis. „Prioritetiniai investiciniai projektai Vilniui šiais metais – mokyklų ir darželių pastatų modernizavimas, naujų mokyklų statyba, dviejų naujų baseinų statybos, sporto salių prie mokyklų statyba, Neries ir Vilnios pakrančių sutvarkymas ir ekologiško viešojo transporto plėtojimas“, – pranešė savivaldybė.

Gatvių remontui bei kitiems infrastruktūros projektams šiemet suplanuota skirti 132,7 mln. Eur. 2018 m. bus tęsiamas viešojo transporto atnaujinimas: 250 naujų autobusų parką papildys ir 41 naujas troleibusas.

Miesto plėtrai šiais metais suplanuota skirti 2,9 mln. Eur. Socialinei apsaugai sostinės biudžete numatyta skirti 22,2% daugiau lėšų – 56,8 mln. Eur.

Daugiausiai pajamų šiais metais biudžete prognozuojama iš gyventojų pajamų mokesčio – 289,2 mln. Eur (18,5% daugiau nei pernai). Turto mokesčių tikimasi surinkti apie 43 mln. Eur.

Planuojamas tolesnis Vilniaus skolos mažėjimas – 2018 m. numatyta padengti apie 36,8 mln. Eur paskolų ir restruktūrizuotų skolų bankams, o skoloms už įvairias paslaugas ir darbus numatyta daugiau kaip 28 mln. Eur.