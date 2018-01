Trumpui pakenkęs buvęs jo patarėjas neteko dar vienų pareigų 

JAV prezidento Donaldo Trumpo autoritetui nemenkai pakenkęs buvęs jo vyriausias patarėjas ir rinkimų kampanijos strategas Steve'as Bannonas netenka savo raiškos platformos - jis nebevadovaus radikalios dešinės naujienų internetinei platformai „Breitbart News“.

Apie tai antradienį lakoniškai pranešė ir pats p. Bannonas ir „Breitbart News“ bendrovės vadovas Larry Solovas. Abi pusės išreiškė trumpas padėkas už informacinio kanalo įtakos užauginimą ir gerą komandinį darbą. „Breitbart News“ buvo ne kartą kritikuojamas už radikalios dešinės, netgi rasistinius pareiškimus, talkinimą p. Trumpo rinkimų kampanijai.

Tačiau p. Bannonui netekus įtakingo posto Baltuosiuose rūmuose rugpjūtį, netrukus pasigirdo ir kritika. CNN primena, kad p. Bannonas jau kurį laiką laidė strėles į Baltuosius rūmus, tačiau labiausiai nuskambėjo jo pikantiški liudijimai knygoje apie p. Trumpą „Fire and Fury“.

Ponas Bannonas knygoje, be kita ko, tvirtina, kad 2016-aisiais birželį įvykęs p. Trumpo komandos atstovų susitikimas su grupe žmonių iš Rusijos, kurie žadėjo kompromituojančios informacijos apie Demokratų kandidatę Hillary Clinton, buvo „išdavikiškas“ ir „nepatriotiškas“. Taip pat jis kritiškai, netgi niekinančiai atsiliepė apie p. Trumpo šeimos narius ir paties prezidento kompetencijas.

Knygoje yra ir nemažai su politika nesusijusių detalių. Anot „The Huffington Post“, joje rašoma, kad prezidento dukra Ivanka savo draugams yra ne kartą irinoškai pasakojusi, kodėl jos tėvas nešioja daug pašaipų sulaukiančią šukuoseną ir kaip ją kasdien pasidaro. Kitame skyriuje aiškinama, kodėl p. Trumpas taip mėgsta valgyti „McDonald’s“ restoranuose. „Jis visada labai bijojo būti nunuodytas. Štai kodėl jis taip mėgo lankytis „McDonald’s“: čia niekas iš anksto nežino apie jo apsilankymą, tad maistas visada saugus“, – ištrauką cituoja „The Huffington Post“.

VŽ rašė, kad p. Trumpas siekė uždrausti knygos išleidimą, o po knygos pasirodymo negailėjo karčių žodžių p. Bannonui.

VŽ taip pat rašė, kad žurnalisto Michaelo Wolffo knyga „Fire and Fury“ beveik išparduota vos pasirodžius. Amazon.com ši knyga bestseleriu tapo per 20 minučių. Vašingtono knygyne „Kramerbooks“ knyga buvo išpirkta per 20 minučių.