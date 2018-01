Pasiūlė supaprastinti ikiteisminių tyrimų procedūras

Reikšdama nepasitenkinimą vilkinamais ir pernelyg ilgai užtrunkančiais ikiteisminiais tyrimais Vyriausybė pasiūlė pluoštą priemonių, kurios, anot teisėsaugos institucijų atstovų, gali padėti trumpinant tokius tyrimus.

Tarp pasiūlymų – tyrimo metu padaryti garso ir vaizdo įrašai kai kuriais atvejais bus prilyginti rašytiniams protokolams.

Trečiadienį ministrų kabineto posėdyje svarstytos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pasiūlytos Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pataisos, kuriomis, anot ministro Eimučio Misiūno, „siekiama tobulinti ikiteisminio tyrimo procesą, veiksmingai užtikrinti proceso dalyvių teises, užtikrinti racionalų išteklių panaudojimą.“

Pateiktuose BPK pakoregavimuose numatyta atsisakyti formalių ikiteisminio tyrimo terminų nustatymo ir terminų pratęsimo, įvestų Lietuvoje 2010 m. Tuomet tyrimo terminai buvo diferencijuoti atsižvelgiant į nusikalstamos veikos, dėl kurios vyksta ikiteisminis tyrimas, sunkumą – nuo 3 iki 9 mėn.

Tačiau Vyriausybės posėdyje dalyvavusio Žydrūno Radišausko, generalinio prokuroro pavaduotojo, teigimu, realybėje beveik nei vienas tyrimas nesibaigė iki to termino, kuris numatytas BPK: „Nežinau nei vieno tyrimo, kuris nebūtų pratęstas.“

Todėl pasiūlyta iš įstatymo išbraukti nustatytuosius terminus, o „proceso dalyvių teises užtikrinti grindžiant bendruoju proceso greitumo principu, suteikiant generaliniam prokurorui teisę nustatyti ikiteisminio tyrimo terminų laikymosi kontrolės tvarką“.

Taip pat pasiūlytos kai kurios ikiteisminio tyrimo procedūros supaprastinimo priemonės, kurios esą leistų paspartinti tyrimus. Tarp tokių pasiūlytų priemonių – naikinti ikiteisminio tyrimo sustabdymo institutą, atsisakyti perteklinio įstaigos vertėjo įspėjimo prieš kiekvieną ikiteisminio tyrimo veiksmą, tyrimo veiksmo metu padarytus garso ir vaizdo įrašus kai kuriais generalinio prokuroro nustatytais atvejais prilyginti rašytiniam protokolui.

„Siūloma supaprastinti ikiteisminio tyrimo procedūras, kurios leistų trumpinti tyrimus. Naujos normos užtikrintų, kad tyrimo trukme nebūtų piktnaudžiaujama, vidutinė tyrimo trukmė mažėtų, tyrimai nebūtų vilkinami. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertams irgi užkliuvo mūsų įstatymo normos, numatančios, kad sudėtinga korupcinė byla turi būti išnagrinėta per 9 mėn. Jie nesupranta, kaip tai įmanoma. Tuo labiau, kad realybėje visuomet tokių bylų tyrimas yra nuolat pratęsiamas, todėl ši įstatymo nuostata faktiškai nėra realizuojama“, – aiškino generalinio prokuroro pavaduotojas.

Tačiau į Vyriausybės posėdį atėjęs Apeliacinio teismo pirmininkas, buvęs generalinis prokuroras Algimantas Valantinas pareiškė abejonę dėl teikiamo pasiūlymo iš įstatymo išimti nuorodas į tyrimų maksimalią trukmę: „Tų terminų, manau, per ankstyva atsisakyti. Terminai niekam netruko. Be to, prisiminkime, kad byla nesibaigia vien tik ikiteisminiais tyrimais – juk ji anksčiau ar vėliau patenka į teismą ir ten dar nemažai laiko yra nagrinėjama“, – pastebėjo p. Valantinas.

Premjeras Saulius Skvernelis atkreipė dėmesį į šias buvusio generalinio prokuroro pastabas ir pareikalavo iš teisėsaugos institucijų „atsakomybės prisiėmimo, kad tyrimai vilkinami nebus“.

Vyriausybės posėdyje buvo pateikta statistinė informacija apie ikiteisminius tyrimus Lietuvoje. Per metus yra užregistruojama apie 65.000 nusikalstamų veikų ir vidutiniškai ištiriama apie 54% jų.

Pasak Vyriausybei pateikto aiškinamojo rašto, vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė 2014 m. buvo 177 d., 2015 m. – 218 d., 2016 m. – 219 d. Tačiau posėdyje dalyvavęs suabejojo šių skaičių tikslumu, tvirtindamas, kad, jo turimais duomenimis, 2016 m. visų šalyje vykdomų ikiteisminių tyrimų trukmė buvo apie 160 d., o 2017 m. – jau tik 122 d.

Po neilgų diskusijų Vyriausybės nariai nusprendė pritarti teikiamoms BPK pataisoms ir perduoti jas svarstyti bei priimti Seime. Tai numatoma padaryti pavasario sesijoje.