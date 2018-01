Macronas: Turkijos narystė ES šiuo metu neįmanoma

Pirmas Prancūzijos ir Turkijos lyderių susitikimas buvo įtemptas: Emmanuelis Macronas pažėrė priekaištų Stambului, o Recepas Tayyipas Erdoganas pabrėžė, kad Turkija nesiruošia maldauti narystės Europos Sąjungoje (ES). Kita vertus, susitikimo paraštėse pasirašytas svarbus susitarimas dėl karinės ginkluotės projekto.

Ponas Macronas, Prancūzijos prezidentas, po susitikimo žurnalistams sakė nematantis galimybių, kad Turkijos narystės ES klausimas galėtų pasistūmėti į priekį. Kaip vieną priežasčių jis įvardijo žmogaus teisių bei žodžio laisvės padėtį šalyje.

„Kalbant apie santykius su ES, paskutinieji įvykiai rodo, kad progresas neįmanomas. Meluočiau, jei sakyčiau, kad įmanoma derėtis“, – AFP cituoja Prancūzijos vadovą. Ponas Macronas teigė, kad tiek ES, tiek Turkijai reikia pripažinti tiesą – stojimo procesas nejuda iš vietos.

Suvaržymai Turkijoje prasidėjo po nesėkmingo karinio perversmo 2016-ųjų vasarą. Tuomet p. Erdoganas ėmėsi valymų teismuose, universitetuose, valstybinėse įstaigose – šalino visus režimui nepalankius asmenis. Per šį laikotarpį tokių priskaičiuota per 140.000, dar 55.000 buvo suimti. Dėl to priekaištauja ES, o Stambulas atmeta kaltinimus ir periodiškai pagrasina pabėgėliams atidaryti vartus į Europą.

„Turkija narystės ES laukia 54-erius metus – tai vargina tautą ir gali mus priversti tarti galutinį žodį“, – spaudos konferencijoje sakė Turkijos prezidentas. Jį cituoja „Deutsche Welle“.

Ponas Macronas pabrėžė, kad, nepasaint kovos su teroristais, Turkijoje turi būti užtikrinama ir gerbiama teisės viršenybė, žodžio laisvė. „Žmogaus teisių gynėjai nėra teroristai“, – sakė p. Macronas, turėdamas mintyje Turkioje suimamus žurnalistus.

Turkijos prezidentas atkirto, jog žurnalistai augina teroristus: „Žmonės, kurie save laiko mąstytojais, laikraščiuose skatina (terorizmą). Paskui vieną dieną atsibudęs pamatai, kad priešais tave stovi teroristai“, – kalbėjo p. Erdoganas.

Jis Europą kritikavo ir dėl neveiklumo Sirijos krizės klausimu.

„Turkija priėmė 3,5 mln. Sirijos pabėgėlių, iš kurių 270.000 gyvena palapinėse ir konteineriuose. ES prižadėjo pagalbos, bet jos buvo suteikta labai mažai“, – vyriausybę palaikantis dienraštis „Daily Sabah“ cituoja prezidentą.

Kurs oro gynybos sistemą

Lyderių susitikimo paraštėse taip pat pasirašytas susitarimas tarp Turkijos, Italijos ir Prancūzijos kompanijų bendram projektui – sukurti ilgo nuotolio oro gynybos raketų sistemas Turkijos kariuomenei.

Sutartis dėl galimybių studijos pasirašyta tarp Prancūzijos bei Italijos kompanijos „Eurosam“ bei Turkijos bendrovių „Aselsan“ ir „Roketsan“.

Planuojama, kad naujoji trijų šalių raketų sistema galėtų būti sukurtą kitą dešimtmetį ir suteiktų galimybę ore numušti bepiločius orlaivius, įvairias raketas, tarp jų ir balistines, rašoma „Eurosam“ pranešime.