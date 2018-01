Visas gydytojų rezidentų algas žadama padaryti draudžiamosiomis

Šiemet gali būti priimtas ir 2019-2020 m. galėtų įsigalioti įstatymas dėl gydytojų rezidentų darbo užmokesčio sistemos pertvarkos – ketinama pereiti prie „studento be stipendijos“ finansinio modelio, kai visos rezidento pajamos būtų draudžiamosios.

Dėl to sutarta per trečiadienį Seimo rūmuose surengtą politikų, valdininkų ir suinteresuotųjų asocijuotų struktūrų atstovų diskusiją, pranešė Seimas.

Be to, anot pranešimo, nuspręsta kuo greičiau įgyvendinti žalos be kaltės modelį ir etapinių kompetencijų teisinį reglamentavimą.

Diskusijos metu priminta, kad 2017 m. pabaigoje Jaunųjų gydytojų asociacija atkreipė visuomenės dėmesį, jog pasigendama vizijos, kas ateityje laukia jaunųjų medikų.

Todėl Asta Kubilienė, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, informavo diskusijos dalyvius, kad kreipsis į Vyriausybę, prašydama „iki sausio pabaigos parengti planą, į kurį įeis teisės aktai, datos, finansiniai šaltiniai ir kitos reikalingos detalės dėl nuoseklaus gydytojų rezidentų darbo užmokesčio didinimo kartu užtikrinant, kad visos rezidentų pajamos būtų draudžiamosios“.

Komiteto pirmininkė tikino, kad gydytojų ir gydytojų rezidentų atlyginimai didės: „Tam yra ir bus išnaudojamos visos šiandien turimos galimybės. Nuo sausio gydytojų rezidentų algos didinamos 10%. Tam valstybės biudžete numatyta 1,4 mln. Eur. Nuo šio mėnesio jaunesniojo rezidento alga nuo 391,5 Eur kyla iki 463,75 Eur, o vyresniojo rezidento alga – nuo 495,9 Eur iki 530 Eur plius stipendija.“

Nuo gegužės esą planuojama pakelti ir visų medicinos darbuotojų atlyginimus.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, ši Vyriausybė ir toliau ieškos galimybių medikų bei rezidentų algoms didinti. Ministras tikino pasirašęs įsakymą, kuriuo pernai per metus Sveikatos apsaugos ministerijos sutaupytos lėšos buvo skirtos gydytojų rezidentų algoms – tam skirta beveik 100.000 Eur, iš kurių vyresniesiems rezidentams bus išmokėtos vienkartinės išmokos, sieksiančios per 80 Eur. Esą ieškoma ir finansinių galimybių, kaip pakelti algas, panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

Seimo pranešime nurodoma, kad „diskusijos metu akcentuota būtinybė ne tik ir toliau nuosekliai kelti gydytojų rezidentų atlyginimus, bet ir apdrausti visas jų gaunamas pajamas, kad motinystės atostogų, nedarbingumo ar kitais atvejais rezidentai jaustųsi saugūs“.

Seime prie rezidentų atlyginimų didinimo klausimo žadama grįžti kovo 10 d. prasidedančioje pavasario sesijoje.