Po pertvarkos liks tik penkios valstybės įmonės

Patvirtinus valstybės įmonių pertvarkos planą, VĮ juridinį statusą išlaikys tik penkios bendrovės iš dabar egzistuojančių 68. Visos kitos antroje metų pusėje bus pertvarkytos į UAB ar AB, apjungtos arba likviduotos.

Taip preliminariai nuspręsta trečiadienį per Vyriausybės pasitarimą. Ūkio ministerijos siūlomą planą galutinai tikimasi patvirtinti kitą savaitę.

Pagal planą siūloma penkias Susisiekimo ministerijai pavaldžias valstybės įmones - „Oro navigacija“, Lietuvos oro uostai, Klaipėdos jūrų uosto direkcija, Vidaus vandenų kelių direkcija ir „Kelių priežiūra“ - iki šių metų pabaigos pertvarkyti į akcines bendroves, o Finansų ministerijos valdomą Turto banką paversti AB iki 2024 m.

Ką toks virsmas duos? Akcinės bendrovės valdyba įgautų normalias akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises, įskaitant teisę tvirtinti įmonės strategiją, skirti, atleisti vadovą, numatyti jo darbo apmokėjimo sąlygas. Palyginti, VĮ vadovą šiuo metu skiria įmonę kuruojantis ministras. Be to, akcinė bendrovė gali steigti bendras įmones, o VĮ to negali. Tai leis aktyviau vykdyti, pvz., Klaipėdos uosto plėtrą.

Vis dėlto po pertvarkos planuojama, kad teisinę valstybės įmonės formą išlaikys bent penkios VĮ. Tai Registrų centras, „Regitra“, „Valstybinė miškų urėdija“ (sujungus 42 miškų urėdijas ir VĮ Miškotvarkos institutą), viena energetikos įmonė (prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės prijungus VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą) ir viena žemės ūkio įmonė (sujungus VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centrą su VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-centras“).

Tikslas - didesnė grąža

Pertvarkyti valstybės valdomas įmones (VVĮ), įskaitant valstybės įmonių reorganizaciją į akcines bendroves, Lietuva įsipareigojo pagal narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) rekomendacijas, siekiant, kad VVĮ būtų valdomos efektyviau, duotų didesnę grąžą mokesčių mokėtojams.

Be to, Lietuva įsipareigojo depolitizuoti VVĮ, numatant, kad valdybose nuo 2018 m. neliks viceministrų, ministro patarėjų, o juos pakeis nepriklausomi valdybų nariai, kurių valdybose turės būti daugiau nei pusė.

Virginijus Sinkevičius, ūkio ministras, trečiadienį po Vyriausybės pasitarimo teigė, kad kitą savaitę Vyriausybėje planuojama nutarti, kokiais terminais ir į kokios teisinės formos juridinius asmenis bus pertvarkytos 68 VĮ. Tiesa, dabar sprendžiama tik dėl keliolikos VĮ ateities, nes jau atliktas 11-os kelių priežiūros įmonių bei vykdomas jau minėtų 42-jų urėdijų sujungimas.

„Pertvarkydami VĮ turime vadovautis tokiu principu, kad jų valdymas būtų pažangesnis, o pelningai veikiančios įmonės galėtų mokėti dividendus į valstybės biudžetą“, - teigė ūkio ministras.

Ką privatizuoti, dar spręs

Kiek vėliau šiemet Vyriausybė turėtų nuspręsti ir dėl valstybės valdomų bendrovių privatizavimo.

Ponas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad daugumą Ūkio ministerijos sudarytos darbo grupės pasiūlymų dėl įmonių privatizavimo, įskaitant „Epso-G“, „Litexpo“, Lietuvos paštą, kai kurias „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos geležinkelių“ antrines įmones, ketinama atmesti. Bet esą bus siūloma privatizuoti bendroves „Būsto paskolų draudimas“, „Problematika“ ir „Detonas“.

Rinkų ekspertai nuolat pabrėžia, kad biržoje galėtų būti išplatinta Lietuvos pašto akcijų emisija, kuri papildytų jau šiuo metu listinguojamas energetikos VVĮ, tokias kaip ESO, „Amber Grid“, „Litgrid“, „Lietuvos ener­gijos gamyba“, „Klaipėdos nafta“.

Tačiau politikai mano kitaip. Tas VVĮ, kurioms pavesta vykdyti specialius įpareigojimus, pavyzdžiui, „Lietuvos geležinkeliams“ vežti keleivius, ar Lietuvos paštui regionuose užtikrinti laiškų ar prenumeratos išvežiojimą, kai kurių politikų manymu, reikėtų ne privatizuoti, o deramai finansuoti iš biudžeto, kas šiuo metu daroma tik iš dalies. Joms neturėtų būti keliami aukšti grąžos reikalavimai, o siekiama palankių kainų vartotojams.

Ministras Sinkevičius paragino iki šiol valstybinių įmonių pertvarkos planų neparengusias ministerija juos parengti iki š. m. liepos. Tai ketina padaryti Krašto apsaugos ministerija su valstybės įmone „Infostruktūra“.

Tą patį turėtų padaryti ir Teisingumo ministerija su valstybės įmone „Mūsų amatai“ (MA). Šios ministerijos pasiūlytas MA pertvarkos planas iki 2019 metų pernelyg lėtas ir turi būti peržiūrėtas.

Tuo tarpu Kultūros ministerijai pavaldžios VĮ „Lietuvos paminklai“ teisinis statusas po pertvarkos kol kas lieka neaiškus. Kultūros ministerija siūlo VĮ pertvarkyti į biudžetinę įstaigą, tačiau ūkio ministro teigimu, tai nėra naudinga šalies ūkiui, nes įmonės atliekamas funkcijas galėtų vykdyti ir privatus paslaugos tiekėjas.

Dėl energetikos ir kultūros ministrų valdymo srities veikiančių valstybės įmonių pertvarkos bus apsispręsta iki kitos savaitės Vyriausybės pasitarimo.

Be to, naujai viešajai įstaigai siūloma perduoti ir Statybos produkcijos sertifikavimo centro funkcijas, o vėliau jį pertvarkyti į UAB. Iki gegužės nauja viešoji įstaiga turėtų perimti ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros funkcijas, vėliau agentūra būtų likviduota. Taip pat siūloma sujungti valstybės įmones „Pieno tyrimas“ ir „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, o Valstybės žemės fondą pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę.