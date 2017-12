Z kartos potencialas turės didelės įtakos šalies ateičiai

Netolimoje ateityje visas funkcijas už žmogų atliks robotai, tik asmens empatija, socialinis intelektas, lyderystė, intuicija bei kūrybingumas liks nepakeičiami. Pasaulio ekonomikos forumo tyrimas parodė, kad nuo 2015 iki 2020 metų kūrybingumas iš 10 vietos pakils iki Top trejetuko reikalingiausių savybių žmogui įsitvirtinant darbo rinkoje.

Taip pat vienas esminių gebėjimų bus socialumas, žmogaus mokėjimas dirbti su kitu žmogumi, kuris bus antroje vietoje pagal svarbą. Pati reikalingiausia savybė bus kompleksinių problemų sprendimas, kuris vėlgi priklauso nuo žmogaus komunikabilumo ir empatijos. Su ateities kartomis dirbantys sektoriai savo programose vis labiau iškelia šiuos aspektus, taip siekdami stiprinti 21 amžiaus įgūdžius.

Britų taryba kartu su Geri Norai LT jau metus vykdo projektą „Socifaction”, kuris yra Britų tarybos kultūrinių ryšių bendruomenių stiprinimo programos, vykdomos trijose Baltijos šalyse, dalis. Viena šio projekto sritis yra skirta būtent ateities ekonominės ir socialinės gerovės kūrimo kartai – Z kartai. Tikima, jog vaikai, gimę šiame sparčiai besivystančiame tūkstantmetyje ir augę su technologijomis, gali padaryti didelių pokyčių sau ir savo šaliai. Į tai atsigręždami švietimo ir verslo sektoriai kuria sąlygas, kurios padėtų geriausiai atskleisti Z kartos potencialą. Šioje vietoje Britų Taryba ir Geri Norai LT jungia jėgas su „Lietuvos Junior Achievement” (LJA).

Pasaulinio masto „Junior Achievement“ yra viena iš didžiausių pasaulyje nevyriausybinių organizacijų dirbanti su jaunimu. LJA Lietuvoje vykdydama savo veiklą kasmet prie savo tinklo prijungia 300 šalies mokyklų, 20 000 moksleivių, išleidžia po 200 000 programų absolventų. Pagal JA pasaulinio tyrimo duomenis, „Junior Achievement“ programų absolventai yra linkę 2 kartus dažniau kurti nuosavą verslą, 20 proc. rečiau susiduria su nedarbu ir net40 proc. dažniau užima vadovaujančias pozicijas.

Naujos tendencijos

„Pastebime, kad didžioji dalis Lietuvos jaunimo auga sąmoningi, plačiai mąsto, yra orientuoti į savo ir savo šalies klestėjimą. Stengdamiesi reaguoti į pasaulines tendencijas ir atsiliepdami į aktualijas, šiais metais daug svarstėme apie empatijos, jautrumo aplinkai ir emocinio intelekto svarbą ateities lyderių kartoms. Todėl į savo programas nutarėme įlieti socialinio verslo modelio sampratą ir skatinimą. Sujungus dviejų organizacijų patirtis, sukūrėme naują, su socialiniu verslu susijusią užduotį didžiausiame, 9-12 klasių moksleiviams skirtame verslo čempionate Lietuvoje“, – pasakoja Andželika Rusteikienė, Lietuvos Junior Achievement vadovė ir Geri norai LT partnerė.

Geri Norai LT veiklos sritis – socialinį verslą skatinantys projektai, socialinio verslo inkubatorius, konsultacijos ir socialinių verslininkų bendruomenės būrimas. Silvija Kalinauskaitė, Geri Norai LT projektų vadovė, savo misiją jaunosios kartos ugdyme per LJA programas mato kaip labai perspektyvų indėlį į pozityvius pokyčius visuomenėje. „Šis čempionatas yra puikus (P2P) „žmogus – žmogui“ metodas, kuris skatina interakciją tarp moksleivių. Burti skirtingo amžiaus ir tautinių grupių vaikus yra vertinga dėl bendruomeniškumo ugdymo. Be to, bus labai įdomu stebėti kaip jie įprastinį siekį kurti verslą, praplės tikslu išspręsti su jaunimu susijusią socialinę problemą. Neabejoju, jog jaunuoliai žino pasaulines tendencijas ir tai, jog vis daugiau verslų yra socialiai orientuoti”, – mintimis dalinasi Silvija, kuri pati yra jaunosios kartos atstovė, dirbti pradėjusi dar studijų ISM Vadybos ir ekonomikos universitete metu.

Jaunas ir socialus

Dviejų organizacijų susijungimas padarė įtaką ir čempionato pavadinimui, kuris iš tradicinio „TITAN verslo čempionato“ tapo „Junior SO verslo čempionatu“. „Junior Achievement“ + Socialinis verslas = „Junior SO“. Projektą sudarys trys etapai: moksleiviams puikiai pažįstama „TITAN“ verslo simuliacija, šiais metais pirmąkart pasirodysianti socialinio verslo užduotis bei finalas, į kurį pateks 15 geriausiai pasirodžiusių komandų. Į finalinį etapą patekusios komandos turės progą varžytis dėl piniginių bei kitų prizų.

Jaunuoliai išmoks priimti įvairius su socialinio verslo procesais susijusius sprendimus, sužinos kaip susidaryti verslo planą beiturėsi galimybę pristatyti savo idėją kompetentingai finalinio etapo komisijai.„Nekantraujame leisti moksleiviams praktiškai patirti, jog noras išspręsti socialinę problemą stimuliuoja kūrybinį potencialą ir polėkį. Verslas įgyja papildomos „gyvybės“, o verslo kūrėjas – atsakomybės, kuri suteikia brandos ir įprasmina“, – sako Silvija Kalinauskaitė.

Registracija į Junior So čempionatą tęsis iki sausio 1 d. Pirmasis čempionato etapas prasidės sausio 8 d. Kelis mėnesius trunksiančias veiklas vainikuos kovo 31 d. vyksiantis finalas. Jo metu išaiškės čempionato laimėtojai, kurie bus verti 500, 400 ir 300 eurų paskatinimo.

Geroji užsienio šalių patirtis

„Kai kurie iš pasaulyje žinomų sėkmingų verslininkų, kaip Markas Zukerbergas, Bill Gatesas, Steve'as Jobsas pradėjo savo verslą labai jauni. Tvirtai tikime, kad mūsų rengiamos programos yra būtent ta terpė, kurioje padedami jau patyrusių partnerių, užauginsime savo šalies ateities verslo lyderius. Būnant jaunu pradėti verslą yra saugiau, nes jaunimas turi visas galimybes eksperimentuoti ir mokytis visame pasaulyje, stengdamiesi tobulinti savo verslo idėjas ir įgūdžius”, – viliasi A. Rusteikienė.

„Lietuvos Junior Achievement“ vadovė mano, kad dauguma suaugusiųjų bijo pradėti verslą, vedami nežinomybės ir baimės suklysti. Galimybė dar mokyklos suole patirti realų verslą ir besimokant padaryti lemtingas klaidas, suteikia progą drąsiau žengti į ateitį jau išmokus pamokas, kurios suaugusiems kartais kainuoja daug daugiau. Pasaulinės praktikos vedami LJA programų absolventai ragina jaunimą, išnaudoti savo jaunystę, rinktis organizacijos siūlomas programas, ruoštis tapti ekonomiškai sėkmingais ir taip pasikloti sau kelią šalies sėkmingiausių lyderių sąrašuose.