Šiaurės Korėjai – dar griežtesnės sankcijos

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo taryba penktadienį nusprendė išplėsti sankcijas Šiaurės Korėjai dėl vykdomų balistinių raketų bandymų.

JAV parengtai rezoliucijai buvo pritarta vienbalsiai. „Už“ balsavo ir Kinija su Rusija, kurios paprastai laikydavosi nuosaikesnio požiūrio į Šiaurės Korėją.

Rezoliucijoje numatoma iki 90% sumažinti į totalitarinę valstybę įvežamą naftos produktų kiekį. Pritarta, kad per metus režimas negalės importuoti daugiau nei 4 mln. barelių naftos ir 500.000 barelių jos produktų, skelbia BBC.

Be to, norėta, kad visi užsienyje dirbantys šalies piliečiai per ateinančius 12 mėnesių privalėtų grįžti namo, tačiau paskutinę minutę ši rezoliucijos dalis buvo pakeista į 24 mėnesių laikotarpį, skelbia „Reuters“. Ne tokie griežti ribojimai buvo pritaikyti ir anksčiau, nes išsiųsdama į užsienį dirbti piliečius Šiaurės Korėja bando papildyti užsienio valiutų atsargas.

Taip pat nuspręsta uždrausti eksportuoti pramonės ir elektros įrangą.

Sankcijos Šiaurės Korėjai taikomos nuo 2008-ųjų ir nuo to laiko tik stiprinamos. Šį kartą jas sugriežtinti imtasi po to, kai režimas lapkričio pabaigoje išbandė tarpkontinentinę balistinę raketą, galinčią pasiekti JAV.