Kiek pinigų reikia oriam pragyvenimui Vilniuje, Rygoje ir Taline

Kiek skirtingose Baltijos šalių sostinėse reikia uždirbti, kad galėtum gyventi oriai, ir kiek žmonių uždirba tokias sumas? Į šiuos klausimus bando atsakyti naujas tyrimas.

Atlygio tyrimus organizuojanti bendrovė „Baltic Salary Survey“ šiemet atliko pragyvenimo atlygio analizę Baltijos valstybių sostinėse ir apskaičiavo, kiek reikėtų uždirbti asmeniui, norint gyventi, tyrėjų įsivaizdavimu, oriai. Remiantis gautais duomenimis, mažiausiai lėšų pragyvenimui reikia Vilniuje, daugiausiai – Taline.

Vienam, save išlaikančiam ir būstą besinuomojančiam asmeniui Vilniuje vidutiniškai reikėtų gauti 700-750 Eur pajamų „į rankas“ per mėnesį.

„Tai – maždaug dukart daugiau nei šalyje nustatytas minimalus atlygis, šiuo metu siekiantis 360 Eur („į rankas“ – VŽ). Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys, Vilniuje vidutinis uždarbis „į rankas“ šiuo metu siekia 790 Eur, o mūsų tyrimo identifikuota atlyginimų mediana – 855 Eur. Abi reikšmės leistų daryti prielaidą, jog mažiau nei pusė gyventojų vis dar negauna pakankamai pajamų oriam gyvenimui“, – pranešime cituojamas „Baltic Salary Survey“ atstovas Povilas Blusius.

Atlyginimų mediana parodo atlyginimo dydį to asmens, kuris yra per vidurį tarp visų asmenų pagal darbo užmokesčio dydį. Tad „Baltic Salary Survey“ nurodoma 855 Eur medianos reikšmė sufleruoja, kad daugmaž pusė Vilniaus gyventojų gauna didesnį nei 855 Eur per mėnesį atlygį, o pusė – mažesnį.

Rygoje pragyvenimo alga yra 100 Eur didesnė ir siekia 850Eur. Tačiau dėl didesnių mokesčių Latvijoje vidutinis atlygis „į rankas“ yra mažesnis nei Lietuvoje – 770 Eur. Tad Rygoje, tikėtina, didesnė dalis gyventojų negauna oriam pragyvenimui reikalingų pajamų.

Atskirtis tarp vyraujančios algos ir reikalingos sumos pragyvenimui didžiausia yra Estijoje: čia vidutinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius svyruoja apie 1.200 79Eur, o pragyvenimui apskaičiuota suma siekia iki 1.070 Eur.

Tyrėjai skaičiuoja, kad Vilniuje studijuojantiems asmenims be šeimos paramos pragyventi turėtų užtekti iki 450 Eur. Rygoje studentams reikia 50 Eur daugiau nei Lietuvos sostinėje, tuo tarpu Taline suma siekia 600 Eur.

Pragyvenimo alga – tai teorinė, tačiau realiais duomenimis grįsta pinigų suma mėnesiui, kurios vienam asmeniui turėtų pakakti oriam gyvenimui, teigia tyrėjai. Ją apskaičiuojant įtraukiamos išlaidos maistui, būsto nuomai, mokesčiams, transportui, drabužiams ir avalynei, sportui, higienos prekėms, medicininėms paslaugoms, laisvalaikiui ir kitoms išlaidoms, taip pat bent minimalioms santaupoms kaupti.

„Pragyvenimo alga gali skirtis, priklausomai nuo to, kokius duomenis tam naudojame, ar skaičiuojame vienišam, ar šeimoje gyvenančiam asmeniui. Skirtingose šalyse gyvenančių žmonių gerovė dažnai lyginama ir pasitelkus BVP vienam gyventojui, rečiau – perkamosios galios ir kainų lygius, kurie taip pat lemia oriam pragyvenimui reikiamą atlyginimo dydį. Tačiau pastarieji duomenys sunkiau interpretuojami, todėl ir skaičiuojame pragyvenimo algą“, – sako p. Blusius.

Štai Lietuvoje BVP vienam žmogui tenka 26.217 Eur, Estijoje – 25.642 Eur, Latvijoje – 22.491 Eur. Šalys atitinkamai užima 23, 24 ir 30 vietas Europos turtingiausiųjų sąraše, tačiau, „Baltic Salary Survey“ duomenimis, tai neatspindi realios situacijos, nes iš tiesų Taline daugiau žmonių nei Vilniuje gauna pragyvenimo ar didesnį atlygį.