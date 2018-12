Darbuotojai tampa vaiduokliais: dingsta neįspėję, nutraukia visus kontaktus

Nedarbo lygiui pasiekus rekordines žemumas JAV, ryškėja nauja tendencija – darbuotojai apie karjeros pokyčius darbdaviams praneša trumpąją žinute arba tiesiog dingsta kaip į vandenį.

Dažnu atveju darbuotojai tampa vaiduokliais. Tai toks atvejis, kuomet žmogus nebeateina į biurą, apie savo sprendimą neinformuoja darbdavio, o su specialistu nebeįmanoma susisiekti.

Analitikų nuomone, toks darbuotojų elgesys suprantamas. Mat šiuo metu kortos jų rankose, nes JAV darbo neturinčių žmonių skaičius yra žemiausias per 49 metus ir siekia 3.7%, rašo „The Washington Post“.

Pardavėjai, padavėjai inžinieriai, buhalteriai – visų profesijų darbuotojai dabar labai reikalingi, sako Michaelas Hickas, ekonomistas. Daugelis renkasi galimybę išvengti sudėtingų pokalbių su vadovais, įvairių procedūrų, dokumentų tvarkymų ir tiesiog eina dirbti į kitą bendrovę. Juk dabar samdo visi.

Ieško būdų

JAV įmonės ieško būdų, kaip prisitaikyti prie kandidatų, tačiau nuspėti jų elgesį sunkoka. Pretendentai neateina į suplanuotą darbo pokalbį, pasamdytieji neateina į darbą, darbuotojai, pasibaigus darbo dienai nusprendžia, kad nuo rytojaus nebedirbs ir nesivargina apie tai informuoti.

Keithas Stationas, personalo paieškos bendrovės Omahoje „Heartland Workforce Solutions“, atstovas sako, kad šiame regione žemos kvalifikacijos darbuotojai ypač dažnai keičia darbdavius. Turint omenyje, kad nedarbo lygis čia 2.8%.

Kai kurios Nebraskoje veikiančios bendrovės mėgina personalo lojalumą ugdyti nurodydamos aiškias karjeros ir darbo užmokesčio augimo perspektyvas.

Dar kiti darbdaviai gręžiasi į kolegas Kinijoje, kur toks darbuotojų vaiduokliavimas vyravo prieš dešimtmetį, kuomet šalies ekonomika sparčiai augo, ir taiko jų išbandytą praktiką.

„Paprastai mes į vieną laisvą poziciją priimame du specialistus, nes praktika rodo, kad vienas iš jų vis tiek neateina į darbą“, - paaiškina Rebecca Henderson, talentų paieškos „Randstad Sourceright“ vadovė. Ji priduria, kad jei abu darbuotojai lieka bendrovėje, darbdaviai tik džiaugiasi.

Be kaltės

Įmonių patirtis rodo, kad sulaikyti darbuotojus komandoje šiek tiek lengviau, jei darbdaviams pavyksta užmegzti tvarius santykius su specialistais jau atrankos proceso metu. Melissa ir Johnathanas Nightinngale‘ai, knygos „How F*cked Up Is Your Management?: An uncomfortable conversation about modern leadership“, autoriai tiesiai sako, kodėl darbuotojai tiesiog išgaruoja iš organizacijos.

„Darbuotojai išeina iš nemėgstamo darbo. Iš darboviečių, kuriose jaučiasi blogai. Jie meta tą darbą, kuris tiesiog nerūpi. Kuo mažiau žmonės yra įsitraukę, tuo mažiau jie mano, kad vertėtų vadovus perspėti, jog ketina mesti darbą“, - aiškina knygos autoriai, kuriuos cituoja „The Washington Post“.

Jauni, mažai darbo patirties turintys darbuotojai, ko gero, yra sunkiausiai prognozuojami, sako Jamesas Cooperis, buvęs viešbučio „The Old Faithful Inn“ direktorius. Pasak jo, čia dirbęs jaunimas, dažniausiai studentai, dingdavo kaip į vandenį.

„Labiausiai įsiminė vienas vaikinas. Jis paliko raštelį ant grindų savo kambaryje, kuriame parašė, kad „atsiprašau, bet turėjau išnykti“, - prisimena p. Cooperis.

Zachas Keelas, 26-erių metų studentas prisimena, kaip metė darbą kino teatre. Pasak jo, sprendimą priėmė todėl, kad suprato, jog kino salės nespės sutvarkyti per visą naktį.

„Aš nieko nesakiau vadovui. Tiesiog nebeatėjau į darbą. Pagalvojau, kad nėra jokio reikalo man jaustis kaltu ar nepatogiai dėl savo sprendimo, juk čia nėra kažkoks itin svarbus dalykas. Be to, žmonių kaita įmonėje vis tiek didelė“, - sako p. Keelas.