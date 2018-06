Kokio darbuotojo trokšta darbdaviai: diplomai vs asmeninės savybės

Jei anksčiau labiausiai vertinta potencialaus darbuotojo profesinė patirtis, šiandien tai neretai nukeliauja į antrą planą. Darbdavių dėmesio centre – asmeninės specialisto savybės.

„Šiandien geras darbuotojas organizacijoje turi būti traktuojamas kaip klientas, kurį privalu išlaikyti, saugoti ir branginti“, – sako Kauno technologijos universiteto (KTU) docentė, Vadybos krypties studijų programų vadovė dr. Lina Užienė.

Tuo tarpu darbuotojai savo ruožtu atlikdami užduotis turėtų matyti platesnį kontekstą ir neapsiriboti tik standartiniais problemų sprendimo būdais, mąstyti kūrybiškai. Šie įgūdžiai ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste tampa vis svarbesni.

Orientacija į tikslą

Ponia Užienė pastebi, kad tokie aspektai kaip profesinis stažas, įgyti sertifikatai ir diplomai ar specifiniai įgūdžiai yra svarbūs, tačiau vis dažniau, formuodami komandą, vadovai atkreipia dėmesį į asmenines darbuotojų savybes.

„Nenuvertinant patirties reikšmės, reikia pasakyti, kad įgimtos asmeninės savybės sėkmingam darbui organizacijoje yra labai svarbios, o kartais ir svarbesnės už žinias, kultūrinę atitiktį ar net profesinius gebėjimus“, – sako p. Užienė.

Ji pateikia pavyzdį, kad nuo to, ar žmogus yra ekstravertas ar intravertas, labai priklausys jo gebėjimas prisitaikyti kolektyve, sukurti socialinius ryšius, įtikinti aplinkinius savo sprendimų prasmingumu ir pan. Asmeninės savybės formuoja pagrindą darbuotojo polinkiui nuolat mokytis, augti, perimti naujas patirtis, prisiimti atsakomybę.

Indrė Saldažienė, „Bitė Lietuva“ personalo vadovė irgi sutinka, kad „dabar labiau nei išsilavinimas bei darbo patirtis svarbesnės yra asmeninės žmogaus savybės: orientacija į tikslą, kritinis mąstymas, analitiškumas, kūrybiškumas“.

Pašnekovė neneigia, kad tiek specialisto patirtis, tiek išsilavinimas yra svarbu, tačiau vis aktualesni tampa vadinamieji „minkštieji“ gebėjimai: orientacija į tikslą, kritinis mąstymas, kūrybiškas požiūris į užduotis.

„Ateityje įmonėms reikės ieškoti būdų, kaip išlaikyti balansą tarp darbuotojo patirties, išsilavinimo, asmeninių savybių ir požiūrio į darbą. Mat visų šių savybių geram specialistui reikia, tik išsilavinimą ir įgytą patirtį lengviau pamatuoti, o asmenines savybes – sunkiau apčiuopti“, – VŽ yra sakiusi p. Saladžienė.

Anot jos, būtent pokalbiuose su kandidatais ir stengiamasi užčiuopti tas asmenines žmonių savybes, kurios tiesiog būtinos šiuolaikiniam darbuotojui.

Idėja ir kontekstas

Ekspertės nuomone, išskirtiniai darbuotojai pirmiausia yra tie, kurie dirba vedini idėjos, mato platų kontekstą, suvokia darbų priežastis ir svarbą organizacinėje sistemoje. Gebėjimas į konfliktus žvelgti tolerantiškai, pasak L. Užienės, yra itin vertinamas, nes kiekvienoje organizacijoje jie yra neišvengiami.

„Tokie darbuotojai atskiria esmines problemas nuo foninio triukšmo, daugiau dėmesio skiria strateginiams dalykams. Išskirtiniai darbuotojai geba reikšti savo nuomonę, turi vidinės drąsos tai daryti tada, kai klausimas yra nepatogus ar kiti prisibijo reikšti mintis, taip pat žino, kada geriau patylėti, o kada pasisakyti. Jie kontroliuoja ir nesureikšmina savo ego, geba pripažinti klaidas ir prisiimti atsakomybę“, – p. Užienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad 4-osios pramonės revoliucijos kontekste vis didesnę svarbą įgaus technologinis darbuotojų raštingumas, kritinis bei analitinis mąstymas, tarpdiscipliniškumas.

„Mus supantis pasaulis kompleksiškėja, nyksta ribos tarp profesijų, nunyksta net pačios profesijos, atsiranda universalių, sistemiškai problemas suvokiančių, kūrybiškų darbuotojų poreikis. Darbdaviai vis labiau trokšta tokių, kuriems netrūksta drąsos eiti nestandartiniu keliu, neapsiriboti klišiniais, trafaretiniais sprendimais, suvokti priežasties-pasekmės mechanizmus, matyti ir vertinti visumą bei perspektyvą“, – sako p. Užienė.

Monika Laukaitė, Izraelio internetinių portalų kūrimo platformą valdančios bendrovės „Wix“ padalinio Lietuvoje vykdomoji direktorė VŽ yra pasakojusi, kad įmonės „tikslas – atrinkti specialistus taip, kad darbuotojui bandomojo laikotarpio nereikėtų, o komandos rotacijos bendrovėje iš viso nebūtų“.

Ponios Laukaitės nuomone, geriausių rezultatų pasiekia ta komanda, kuri sugeba dirbti be vadovo. Būtent todėl, komandos nariai turėtų dalyvauti projekto planavime, terminų nustatyme ir, aišku, prisiimti atsakomybę, jei suplanuotų darbų nepavyksta atlikti. Be to, komanda nepaliekama nuošalyje renkantis kolegas, su kuriais ir teks siekti bendrų tikslų. Anot pašnekovės, niekas nenori dirbti su tokiu žmogumi, kuris neprisiima atsakomybės už savo darbą.