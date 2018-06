Septyni VŽ išrinkti Metų CEO – apie lyderystę, komandą ir vadovavimo stilių

Jeigu pradedantis verslininkas karjeros pradžioje žinotų, kokiomis aplinkybėmis ir iš kokių savybių gimsta lyderiai, jam pakaktų tik noro ir sumanumo kurtis tas aplinkybes ir ugdyti save. Tačiau, kaip rodo VŽ Metų CEO patirtis, realiame gyvenime, versle kiekvieną kartą suveikia vis kiti dalykai, vadovams gana dažnai tenka palikti vadinamąją patogumo zoną ir įveikti naujais veidais išlendančias kliūtis.

„Verslo žinios“ 8-us metus vykdo projektą „Lietuvos verslo lyderiai“ ir renka Metų CEO, vadovą sukūrusį daugiausia naudos akcininkams, darbuotojams ir visuomenei. Trečiadienį, birželio 13 d., bus paskelbtas Metų CEO 2018.

Dalijamės VŽ metų CEO mintimis apie lyderystę, komandą, įkvėpimo šaltinius ir prasmės paieškas.

Petras Masiulis, UAB „Tele2“ generalinis direktorius, 2017-ųjų Metų CEO

„Nėra taip, kad vadovas eina vienas, o paskui jį seka darbuotojai. Šioje įmonėje niekas po vieną nevaikšto, mes visur einame kartu. Įmonė keičiasi ir mes būsime kitokie po kelių metų. Konkurencija skatina kūrybingumą, Apdovanojimas yra ne mano, o visos „Tele2” šeimos“, – atsiimdamas apdovanojimą pernai sakė p. Masiulis.

Ponas Masiulis – apie vadovavimą ir komandą: „Norint gerai įmonėje dirbti, nereikia daug proto, pakanka turėti tiesiog sveiko proto“.

„Vadovo pareiga – turėti viziją. Kai vizija aiški ir suprantamai paaiškinama komandai, tada įsijungia mechanizmas – kiekvienas darbuotojas tos vizijas siekia, už ją kovoja. Kita vertus, jei už įmonės viziją ir tikslus atsakingas tik vadovas ar vadovų grupė, tuomet darbuotojai jaučiasi kaip sraigteliai ir nejunta atsakomybės. Tokia įmonė negali laimėti konkurencinėje kovoje. O kai kiekvienas komandos narys mąsto, kaip galėtų pasiekti bendrų tikslų, tada bendrovė dirba efektyviai, nešvaisto pinigų. Norint gerai įmonėje dirbti, nereikia daug proto, pakanka turėti tiesiog sveiko proto. Kai žmonės nemėgsta įmonės, jiems ir nerūpi eiti pirmyn, siekti tikslo, tobulėti.“

„Vadovas be svajonės – pusiau negyvas. Jis turi svajoti. Kai atėjau į „Tele2“, mano svajonė buvo padaryti, kad įmonė taptų didžiausia telekomunikacijų bendrove. Kad mes dirbtume taip gerai, kad galiausiai taptume didžiausi ir geriausi. Svajonė išsipildė. Nors dabar įmonės rezultatai geri, vis dėlto labiausiai kaip pasiekimą arba pasisekimą vertinu tai, kad pavyko sukurti gražius santykius įmonėje. Kaip mes vadiname – „Tele2“ šeimoje.“

Janis Meikšans, farmacijos UAB „Sicor Biotech“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, 2016-ųjų Metų CEO

„Viskas turi pradžią ir pabaigą. Naivu tikėtis, kad farmacijos sektorius gyvuos tol, kol gyvuos civilizacija. Mano nuomone, dabar farmacijos bendrovių ir jų gaminamų produktų yra švelniai tariant per daug. Tūkstančiai pavadinimų vaistų, preparatų, maisto papildų, kuriais žmonės atakuojami per reklamas. Pagalvokite – farmacijos sektorius yra vienas iš didžiausių reklamdavių. Rezultatas: žmonėms ima atrodyti, kad tabletė išspręs visas sveikatos problemas. Iš to ir atsiranda tokie juokeliai: kokią piliulę man išgerti, kad numesčiau svorio? Nesąmonė absoliuti. Daugeliui sveikatos problemų galima užkirsti kelią tiesiog pakeitus gyvenimo būdą“, – taip prieš porą metų p. Meikšans atsakė apie įmonės strategiją.

Ponas Meikšans – apie prasmę ir specialistus:

„Jaunų specialistų visuomet norėtume daugiau. Konkuruojame su kitomis tos pačios srities įmonėmis Lietuvoje. Kita vertus, jaunimui gerai, nes jie žino, kad baigę studijas galės rinktis bent iš kelių darbdavių.“

„Žinoma, gyvenimo prasmę žmonės randa skirtinguose dalykuose: religijoje, mene, moksle. Tačiau didelę dalį žmonių pirmyn veda jausmas, kad darai tai, ko reikia kitiems, kad kuri vertę visuomenei.“

Algimantas Markauskas, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius, 2015-ųjų Metų CEO

„Kai turime strateginius tikslus, labai aiškiai žinome, ką užrašyti į kiekvieno darbuotojo planus. Juose negali būti nieko, kas neatitinka strategijos. Net ir valytoja turi savo tikslus“, – p. Markauskas ne sykį yra sakęs, kad lyderystė versle grindžiama disciplina.

Ponas Markauskas – apie komandą ir lyderystę: „Reikia savęs klausti ne kas esu, o koks esu.“

„Visada jiems (darbuotojams, VŽ) sakau: tas faktas, kad jūs sėdite čia, rodo, kad perėjote rimtą atranką. Vienas iš mano vadybinių įsitikinimų yra toks: motyvacija absoliučiai neveikia. Manau, kad reikia tiesiog atrinkti darbuotojus, kurie – motyvuoti, o aš kaip vadovas privalau jų nedemotyvuoti.“

„Esmė – ne žinoti, kad pasaulyje yra gerų vadovų, o misija tapti tokiam pačiam geram ar net geresniam. Reikia savęs klausti ne kas esu, o koks esu.“

„Būna labai juokinga, kai žmonės iš verslo virtuvės ima pasakoti, koks fantastinis kolektyvas ir jų strateginis plėtros planas, bet skaičiai rodo, kad rytoj tie šaunuoliai bankrutuos, nes su jais reikalų antrą kartą nenori turėti joks klientas“.

Raimundas Petrauskas, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius, 2014-ųjų Metų CEO

„Naivu tikėtis rytdienos rezultatų dirbant kaip vakar. Susirinkimas apie tai, kaip neįmanoma, vyksta kitame kabinete“, – taip skamba mėgstamiausias p. Petrausko posakis.

Ponas Petrauskas – apie įsitraukimą, komandą ir lyderystę: „Esminis lūžis, kai robotų smarkiai padaugės versle, tikėtinas po 3–7 metų.“

„(Vadovavimo stilius, VŽ) Įvairus, priklausantis nuo konkrečios situacijos. Pavadinčiau jį vadovavimu pagal situaciją, kai kartais užtenka tik susiderinti kryptį ar palaikyti, o kartais reikia patarti ar net nurodyti. Taip pat labai svarbus pasitikėjimas. To išmokau iš savo ankstesnio vadovo, kuris manimi taip besąlygiškai pasitikėdavo, kad nelikdavo nieko kito kaip prisiimti dar didesnę atsakomybę ir dar atsakingiau priimti sprendimus.

Tai stengiuosi taikyti ir vadovaudamas savo vadovų komandai bei visiems darbuotojams. Pasitikėjimas skatina iniciatyvą ir atsakomybę.“

„Lyderystė – tai gebėjimas suburti bendraminčių komandą, įžvalga, kai reikia laiku ir greitai reaguoti į besikeičiančią aplinką ar net numatyti ateities scenarijus, na, ir, žinoma, atsakomybė – kai vadovauji beveik 400 žmonių ir esi įsipareigojęs ne tik darbuotojams, bet ir akcininkams bei visuomenei, neatsakingų sprendimų būti negali.“

„Didelę reikšmę turi kolektyvo įtraukimas į sprendimų priėmimą visuose lygmenyse – nuo aukščiausios vadovybės iki gamybos darbuotojo. Vadovų komandoje sprendžiame su strateginiais dalykais susijusius klausimus. Vyksta darbo grupių užsiėmimai, mūsų darbuotojai patys moka juos organizuoti, moderuoti, uždegti komandą.“

Kęstutis Šerpytis, AB „Lietuvos draudimas“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, 2013 m. Metų CEO

„Lyderiais gimstama. Tai nėra mitas. Yra lyderiams būdingų savybių, kurių galima įgyti, bet lyderystė yra ta žmogaus savybė, kurią jis turi turėti savyje. Kaip ir charizma, ambicingumas, gebėjimas užvesti komandą“, – VŽ yra sakęs „Lietuvos draudimo“ vadovas.

Ponas Šerpytis – apie vertybes ir verslo sėkmės priežastis: „Komanda pati pašalina tuos, kurie nesilaiko vertybių.“

„5 vertybės, kurias, tikiu, mintinai žino kiekvienas komandos narys: puikus aptarnavimas, iki galo atliktas darbas, išmintinga veikla, šaunios idėjos ir pozityvus nusiteikimas. Aš manau, kad „Lietuvos draudime“ mes esame sukūrę tokią vidinę kultūrą, kai darosi sunku ir net neįmanoma nesivadovauti vertybėmis. Tai reiškia, kad kai aplink tave visi yra pozityviai nusiteikę, tau tiesiog sunku yra būti blogos nuotaikos, arba kai visi kolegos savo darbus atlieka iki galo, tampa nebeįmanoma savojo neatlikti. Tai yra savotiškas prisitaikymo prie supančios aplinkos sindromas, kuris skatina kiekvieną laikytis tos kultūros, kuri yra bendrovėje.“

„Komanda pati pašalina tuos, kurie nesilaiko vertybių. Jeigu klausiate, kuris iš dviejų – tas, kurio rezultatai geri, bet vertybės nesutampa su organizacijos vertybėmis ar tas, kuriam nepavyko pasiekti rezultato, bet jo vertybės yra pagrįsto kompanijos vertybėmis, lieka komandoje, atsakau: „Lietuvos draudime“ lieka tas, kuris dirba ir gyvena pagal kompanijos vertybes.“

„Mūsų verslo sėkmės pagrindas yra žmonės, mūsų komanda. Taip pat manau, kad gebėjimas keistis yra labai svarbus kiekvienos organizacijos veiklos aspektas. Čia būtinai reikia atsižvelgti į kompanijos verslo ir sėkmės ciklą – pokyčius pradėti ne tada, kai bendrovei ima nesisekti, bet juos planuoti tada, kai esi beveik pačiame pakilime, gebėti pažvelgus į priekį įvertinti būsimą situaciją.“

Vladas Algirdas Bumelis, tuometinis įmonės „Sicor Biotech“ generalinis direktorius, dabartinis biotechnologijų įmonės „Biotechpharma“ valdybos pirmininkas, 2012-ųjų Metų CEO

„Biotechpharmos“ vadovas versle vadovaujasi 5 principais, kurių laikosi ir gyvenime.

Ponas Bumelis – apie laiką, lyderystę ir permainas: „Sėkmės nebūna. Būna sisteminis darbas, pagal įmonės nusibrėžtą strategiją.“

„Versle, kaip ir žemės ūkyje, viską reikia daryti laiku, o ne tada, kai turi laiko. Paaiškinu: jei pasėsi tada, kai turi laiko, o ne tada, kai reikia, – greičiausiai neišaugs. Jei derlių nuimsi tada, kai turi laiko, o ne tada, kai reikia, – greičiausiai supus.“

„Svarbiausia – išlikti žmogumi, juk vadovauji ne mašinoms, o žmonėms.“

„...Vadovavimo stiliai yra du: vienas – demokratinė autokratija, kitas – autokratinė demokratija. Vadovas atsako už priimamus sprendimus, tad priimdamas vieną ar kitą sprendimą turi demokratiškai išklausyti kolektyvo nuomonės. Bet kai sprendimas yra priimtas – jis turi būti vykdomas. Tai autokratija. Kelias iki autokratijos yra labai demokratiškas.“

Arūnas Šikšta, tuometinis telekomunikacijų AB „Teo LT“ vadovas, 2011-ųjų Metų CEO

„Darbuotojai į įmones ateina dėl gero vardo, o išeina – dėl blogų vadovų“, – ši p. Šikštos frazė ir šiandien kartojama gana dažnai.

Ponas Šikšta – apie sėkmę, vadovavimo stilių ir pradžių pradžią: „Man didžiausias apdovanojimas – kai darbuotojai įgyvendina idėjas.“

„Universalaus sėkmės recepto versle nėra, kiekvienai įmonei jis individualus. Tačiau yra universalūs sėkmę lemiantys principai – nuoseklumas, skaidrumas ir atvirumas. Kai esi atviras darbuotojams, vartotojams ir investuotojams, kai nebijai parodyti savo trūkumų ar klaidų, prisiimti atsakomybės, tai mato visi. Ir užuot gaišę laiką kritikuodami už klaidas, vartotojai, investuotojai ir darbuotojai pradeda teikti siūlymus, idėjas. Man didžiausias apdovanojimas – kai darbuotojai įgyvendina idėjas. O joms dažniausiai nereikia vienintelio tiesioginio vadovo – idėjas įgyvendina ne pavieniai asmenys, o talentingų žmonių grupės, komandos. Tokią aplinką gali sukurti tik atvirumas“.

„Net nežinau, ar tas stilius apskritai egzistuoja. Rytą galvoji apie finansus, pietaudamas – apie technologijas, pavakariu – apie personalą arba atvirkščiai. Kitą dieną visą save atiduodi akcininkų interesams. Trečią dieną būni rinkoje ir bandai priartėti prie vartotojų, kiek tai pavyksta didelėje organizacijoje. Galbūt dar po mėnesio paaiškėja, kad jau savaitę ar dvi ėjai visai ne ta kryptimi. Rinka aiškiai parodo, nors turi pačias puikiausias ataskaitas.“

Patarimas pradedančiajam verslininkui:

„Netgi tada, kai jau jis turės verslo liudijimą ar bus įregistravęs įmonę, dar nepradėti verslo. Pirmiausia pasistengti išnagrinėti, kiek dar pačiam reikės į save investuoti. Antra – kuo dažniau pabandyti išvažiuoti ir pabūti bardu, įsidėti į tuščią kuprinę baltų popieriaus lapų ir pervažiuoti per gretimas rinkas, nebijoti pasibelsti į panašias verslo sritis, į bendrovių, kurios jau veikia, duris. Nebijoti pasikalbinti – o gal jis suras ir partnerių.“

