Kiek vidutiniškai mokėjo didžiausi darbdaviai kovą

„Sodros“ pateikti duomenys leidžia pažiūrėti, kiek vidutiniškai mokėjo didžiausi Lietuvos darbdaviai šių metų kovo mėnesį.

Kovo mėnesį didžiausia vidutine alga pasižymėjo „Danske Bank“ filialas Lietuvoje – 2.521 Eur. Šią savaitę „Danske Bank“ pranešė, kad pamažu nutrauks bankinę veiklą Baltijos šalyse. Tačiau du „Danske Bank“ paslaugų centrai, kuriuose dirba daugiau nei 2.000 darbuotojų – liks.

VŽ primena, kad „Sodros“ skelbiamą vidutinę algą gali iškreipti mokami metiniai priedai bei premijos, išeitinės, mažas darbuotojų skaičius.

Antras pagal dosnumą didžiausias darbdavys kovo mėnesį buvo dar viena Skandinavijos kapitalo įmonė - „Telia Lietuva“. Ši vidutiniškai kovo mėnesį mokėjo 1.621 Eur darbo užmokestį.

Trečioje vietoje kiek netikėtai atsidūrė Kauno technologijos universitetas (KTU) su 1.262 Eur. Jis aplenkė dvi valstybės įmones – „Lietuvos geležinkelius“ ir Energijos skirstymo operatorių.

Nuo praėjusių metų sausio kas mėnesį yra viešai skelbiamos visų Lietuvos bendrovių, kurios turi bent 3 darbuotojus, vidutinės mokamos algos prieš mokesčius.

Ekspertų ir vadovų nuomone, viešos vidutinės algos neparodo tikrosios situacijos bendrovių viduje. Kita vertus, vieša informacija prisideda prie skaidrumo ir gali priversti bendroves rimčiau žiūrėti į atlyginimų valdymą ir komunikaciją su darbuotojais.

Be to, praėjus metams po to, kai buvo pradėti viešinti atlyginimai, galima susidaryti tikslesnį vaizdą, apie bendrovėse vyraujančias algas.

Nuo šių metų balandžio 1 d. bus pradėti skaičiuoti ne tik atlyginimų vidurkiai, bet ir bendrovėje mokamų algų mediana, standartinis nuokrypis, 25% kvantilis bei 75% kvantilis. Šią informaciją reikės atskleisti tik toms bendrovėms, kuriose apdraustųjų darbuotojų skaičius yra didesnis nei 20. Pirmoji statistika pasirodys gegužės mėnesį.

