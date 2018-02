Kur ieškoti darbuotojų, suprato ir smulkieji

Iš verslo ir mokslo simbiozės galima išlošti abiem pusėms. Anksčiau su aukštojo mokslo įstaigomis dažniausiai bendradarbiavo tik stambios, turtingos įmonės. Padėtis keičiasi.

Šiuo keliu suka vis daugiau ir smulkiojo verslo atstovų, nesvarbu, kad jie negali skirti didelių pinigų moksliniams tyrimams.

Neseniai Kauno verslininkės Birutė Kaušilaitė ir Ineta Putnienė, UAB „PharmaDIA“ steigėjos, sukūrusios ir tobulinančios kosmetines veido kaukes „Lecler“, pasakojo apie savo patirtį ieškant būdų, kaip produktą padaryti dar patrauklesnį pirkėjams.

„Ir mes, ir klientės matėme kaukių naudą. Tačiau negalėjome jos pagrįsti moksliškai. Tuomet ėmėme ieškoti aukštosios mokyklos, kuri sutiktų atlikti mokslinius tyrimus. Žinoma, buvo kiek nejauku, nes esame ypač smulki vos dviejų darbuotojų įmonė. Tačiau mums tų tyrimų labai reikėjo, todėl buvome pasiryžusios ieškoti tol, kol rasime“, – sako p. Kaušilaitė.

Verslininkės tyrimus atliko su Kauno kolegijos mokslininkais. Tyrimai kauniškėms kainavo apie 9.000 Eur. „PharmaDIA“ atstovės neabejoja, kad šios lėšos netruks sugrįžti, nes jau dabar yra rimtai derimasi su keliais užsienio šalių pirkėjais dėl eksporto – kol nebuvo moksliškai pagrįstų įrodymų apie produkto naudą, su šiais užsakovais rasti kalbos taip lengvai nepavyko.

Randa darbuotojų

Su aukštosiomis mokyklomis verslui naudinga bendradarbiauti ir dėl to, kad tai vienas iš būdų prisivilioti gabių darbuotojų, tegul dar ir neturinčių patirties. Apie tai yra pasakojęs Gintaras Kivylius, UAB „Statecha“, pelniusios „Gazelė 2017“ Klaipėdos regiono nugalėtojos titulą, direktorius.

„2016–2017 m. investavome į kiek kitokią vadybą. Šiuo laikotarpiu buvo sudarytos sutartys su studentais, kurie, baigę studijas, pasiliko dirbti mūsų įmonėje. Šis sprendimas pasiteisino daugiau nei tikėjomės dėl to, kad išsaugojome bent kelis jaunus talentus, kurie neišvyko uždarbiauti svetur. Be to, praktikos metu studentai susipažino su mūsų įmonės veikla, tai palengvino jų integraciją į mūsų komandą po studijų“, – pasakoja jis.

Panašiu keliu pasuko ir uostamiesčio UAB „Inžinerija LT“. Jaunatviškas geodezininkų kolektyvas darbuotojų ieško tarp studentų, mokėdama jiems ne tik atlyginimą už praktiką, bet ir prisitaikydama prie paskaitų grafiko. Anot Voldemaro Čiunkos, užsakymų pilna, trūksta tik žmonių, padedančių juos atlikti.