Darbas per atstumą: reikia ryšio ir neignoruoti kolegų

Lankstaus darbo per atstumą sistema gali būti proga darbdaviui sutaupyti fizinėms darbo vietoms įrengti ir motyvuoti darbuotoją. Vis dėlto šiai formai, kurią perima ir Lietuvos įmonės, reikia pasirengti.

Nuotolinis darbas – jau ne vien programuotojams, laisvai samdomiems specialistams ar jauniems Y kartos darbuotojams priimtina darbo forma.

Entrepreneur.com teigimu, tendencija keičiasi – auga amžiaus grupių ir sektorių, kurių bendrovės taiko tokias sąlygas, įvairovė. „Gallup“ duomenimis, 2012 m. JAV nuotoliniu būdu dirbo 39% ne visą darbo dieną dirbusių darbuotojų, 2016 m. tokių buvo 43%.

Padeda sutaupyti

Andrius Francas, personalo paieškos ir atrankos bendrovės „Alliance for Recruitment“ partneris, sako, kad darbdavių, sudarančių sąlygas dirbti per atstumą, Lietuvoje daugėja, ir tai daro ne vien tarptautinės kompanijos.

„Ši tendencija po truputį populiarėja, juolab jei darbas per atstumą neturi įtakos rezultatams, nėra specifinių technologijų. Su apribojimais dažnai susiduria finansų organizacijos, kurių darbuotojai turi prisijungti prie tam tikros fizinės infrastruktūros, kad nenutekėtų konfidenciali informacija, – sako p. Francas. – Tačiau paslaugų sektoriuje šią galimybę galima taikyti plačiai, ypač jei yra technologijos, leidžiančios taip dirbti ir nereikia intensyvaus bendravimo su komanda.“

Lankstus darbas dažnai būna pridėtinė vertė darbuotojams, specialistams, kurie dirbami ne visu etatu gali derinti darbą per atstumą keliose darbovietėse. Todėl šį pranašumą gali išnaudoti ir smulkieji, su stambiais darbdaviais galintys konkuruoti lankstumu.

„Priklausomai nuo to, kaip dažnai darbuotojas dirba iš namų, darbdavys gali sutaupyti fizinėms darbo vietoms. Pavyzdžiui, organizacijose, kurios susijusios su pardavimais, teikia teisines paslaugas, darbuotojai dažnai būna išvykę pas klientus, tad ne visos darbo vietos yra užimtos. Todėl sukuriama ir lanksčių darbo vietų – galima išsitekti mažesniame plote“, – paaiškina p. Francas.

Technologijos ir bendravimas

Kaip vienas iš nuotolinio darbo pranašumų nurodomas ir didesnis produktyvumas, tačiau, kad įmonės išnaudotų teikiamą naudą, užtikrintų jo sklandumą bei kokybę, reikia pasirengti.

Ponas Francas pirmiausia pataria sukurti sistemą, kaip įvertinti darbo rezultatus ir palaikyti ryšį su darbuotojais, kurių nėra fizinėje darbo vietoje.

„Svarbu struktūra, kaip dažnai rengiami virtualūs susitikimai, kaip pamatuoti darbo rezultatus. Svarbu įvertinti ir darbuotojo poreikius – nepamiršti pakviesti į įmonės vakarėlį, jei jis tik gali atvykti, taip pat – įtraukti į motyvacinę programą, pavyzdžiui, užtikrinti galimybes dalyvauti mokymuose kartu su kitais kolegomis, – nurodo p. Francas. – Darbuotojams kurių nuolat nėra biure reikia parodyti dėmesį – klausti, kaip sekasi, ar juos tenkina tokia darbo forma, grįžtamasis ryšys yra svarbu.“

Viena iš didžiausių dirbančiųjų per atstumą baimių – izoliacija nežinoti to, kas vyksta biure, o tai demotyvuoja. Pavyzdžiui, jie ne visada paklausiami apie karjeros, tobulėjimo tikslus, naujas galimybes. Be minkštųjų savybių, svarbu infrastruktūra – sklandžiam darbui per atstumą reikalingos technologijos – vaizdo konferencijų galimybės, skaitmenizuoti dokumentai, bendros duomenų bazės. Įmonės dažnai skaitmenizuoja bendravimo su klientais procesus, tačiau pamiršta vidinius, kurių perkėlimas į virtualią erdvę, popierių atsisakymas, pagreitintų ir palengvintų darbą, jis būtų produktyvesnis.