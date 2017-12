JAV įmonės žada Trumpo mokesčių lengvatą padalinti darbuotojams

Kelios didžiosios JAV bendrovės, kaip bankas „Wells Fargo“ bei telekomunikacijų milžinė AT&T, siekia įrodyti, kad nepopuliari Donaldo Trumpo mokesčių reforma padės darbuotojams.

Pagal šią savaitę priimtą ir penktadienį p. Trumpo pasirašytą mokesčių reformą, JAV įmonėms panaikinamos beveik visos prievolės mokėti mokesčius nuo pelno, uždirbto užsienyje. Taip siekiama mažinti paskatas registruoti verslus ofšorinėse teritorijose. O pelno mokestis nuo 2018 m. pradžios mažės nuo 35% iki 21%.

Nors JAV prezidentas tikina, kad ši reforma labiausiai pasitarnaus viduriniąjai JAV klasei, kritikai teigia, kad ji padės tik patiems turtingiausiems.

Tačiau JAV didžiosios korporacijos žada, kad dėl mokesčio reformos sutaupyti pinigai bus skirti darbuotojams. Pavyzdžiui, aviacijos bendrovė „Boeing“ skelbia, kad į darbuotojų mokymus, darbo aplinkos gerinimą investuos 300 mln. USD, rašo „Bloomberg“.

O AT&T kiekvienam iš 200.000 savo darbuotojų skirs 1.000 USD premiją. Ponas Trumpas šią naujieną pacitavo spaudos konferencijoje: „Tai dėl to, ką mes padarėme. Tad tai visai neblogai.“

„Wells Fargo“ ir „Fifth Third Bancor“ bankai paskelbė, kad didins minimalų valandinį užmokestį iki 15 USD. Be to, „Wells Fargo“ dar skirs 400 mln. USD bendruomenei ir ne pelno siekiančioms organizacijoms, o „Fifth Third Bancor“ savo darbuotojams skirs po 1.000 USD premiją.

Telekomunikacijų konglomeratas „Comcast“ taip pat skirs po 1.000 USD šventines premijas bei per artimiausius penkerius metus į infrastruktūrą investuos 50 mlrd. USD.

Nepaisant gerų naujienų darbuotojams, kai kurie ekonomistai pastebi, kad p. Trumpui nereiktų prisiimti visų nuoplenų už šiuos bendrovių veiksmus. Nedarbo lygis JAV šiuo metu siekia žemiausią lygį nuo 2000-ųjų, o neužpildytų darbo vietų skaičius auga. Ekonomistai jau kuris laikas prognozuoja, kad mažėjant darbuotojų pasiūlai užmokesčio augimas yra neišvengiamas.