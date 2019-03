T. Žilinskas „Lietuvos geležinkelius“ keičia į „Avia Solutions Group“

Buvęs vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas balandžio pradžioje paliks darbą valstybės valdomoje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ ir pradės darbą Gedimino Žiemelio kontroliuojamoje aviacijos verslo grupėje „Avia Solutions Group“.

Ponas Žilinskas nuo balandžio 2 dienos dirbs „Avia Solutions Group“ Rizikų valdymo departamento direktoriumi, BNS patvirtino grupės korporatyvinių reikalų direktorius Giedrius Karsokas.

„Aviacijos sektorius yra griežtai reguliuojamas visame pasaulyje, be to, tenka atsižvelgti ir atskirų valstybių reguliavimo subtilybes. Paslaugas ir prekes parduodame daugiau nei 130 pasaulio valstybių, todėl ypač daug dėmesio skiriame potencialių partnerių vertinimui („Know Your Customer“ procedūros). T. Žilinskas išmano tiek specifinį aviacijos veiklos reguliavimą, tiek pasaulio mastu veikiančios organizacijos reguliacinę aplinką“, – BNS sakė p. Karsokas.

Ponas Žilinskas 2017 metų gegužės dirbo geležinkelių Vidaus administravimo ir saugos departamento Eismo saugos skyriaus viršininko pavaduotoju, o vėliau tapo Prevencijos departamento Verslo saugos skyriaus vadovu.

Pastarosios bendrovės atstovas Mantas Dubauskas BNS patvirtino, kad p. Žilinskas įmonę paliks balandžio pradžioje.

Daugiau nei 20 metų patirtį vidaus saugumo srityje sukaupęs p. Žilinskas „Lietuvos geležinkeliuose“ buvo atsakingas už korupcijos ir piktnaudžiavimų prevenciją, kibernetinės saugos užtikrinimą, asmens duomenų apsaugą, rizikų ir draudimo sutarčių valdymą.

2016 metų gruodį baigęs darbą buvusioje Vyriausybėje, p. Žilinskas iki 2017-ųjų gegužės niekur nedirbo.

Ponas Žilinskas yra baigęs policijos, istorijos ir teisės mokslus, karjeros pradžioje dirbo policininku, vėliau – Policijos departamente, kur tapo generalinio komisaro patarėju, buvo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Viešojo saugumo politikos departamento direktorius, Lietuvos teisėsaugos atašė Briuselyje, o 2016 metais – vidaus reikalų ministras.

