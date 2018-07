Suliesėjusioje „Investuok Lietuvos“ valdyboje „Nasdaq“, „Danske Bank“ ir „Schmitz Cargobull“ atstovai

Į „Investuok Lietuvoje“ (IL) valdybą paskirti didžiųjų užsienio investuotojų – „Nasdaq“, „Danske Bank“ ir „Schmitz Cargobull“ – padalinių Lietuvoje vadovai ir nepriklausomas gyvybės mokslų sektoriaus konsultantas, o daugumą sudarys nepriklausomi valdybos nariai. Tokį įsakymą pasirašė Virginijus Sinkevičius, ūkio ministras, pranešė ministerija.

Siekiant valdybos darbą padaryti efektyvesnį, valdybos narių skaičius buvo sumažintas nuo 12 iki 7 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi valdybos nariai.

Naująją IL valdybą sudaro:

Giedrius Dzekunskas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo „Danske Bank“ grupės Informacinių technologijų infrastruktūros centro direktorius;

Arminta Saladžienė, „Nasdaq Vilnius Services“ generalinė direktorė;

Raimundas Petrauskas, „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius;

Šarūnas Narbutas, gyvybės mokslų sektoriaus konsultantas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentas, Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos pirmininkas.

Valdybos nariais taip pat paskirti Vyriausybės atstovai:

Lukas Savickas, premjero patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais;

Marius Skuodis, ūkio viceministras;

Albinas Zananavičius, užsienio reikalų viceministras.

Valdybos nariai išrinkti ketverių metų kadencijai, jie dirbs neatlygintinai – visuomeniniais pagrindais. Valdybos pirmininką iš savo narių rinks valdybos nariai. Valdybos posėdžiai turės būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

„Naujajai „Investuok Lietuvoje“ valdybai keliama užduotis padėti agentūros vadovams nustatyti ilgalaikes veiklos kryptis, identifikuoti silpnąsias šalies investicinės aplinkos vietas ir teikti agentūrai bei ministerijai pasiūlymus, ką reikėtų tobulinti. Būtent dėl to į valdybą pakviesti paslaugų centrų, informacinių technologijų, gamybos ir gyvybės mokslų profesionalai, matantys pasaulines tendencijas ir Lietuvos investicinio klimato spragas, susidūrę su agentūros veikla vykdant plėtros projektus ir galintys padėti siekiant pritraukti investicijų“, – pranešime cituojamas Virginijus Sinkevičius, ūkio ministras.

Ankstesnėje IL valdyboje, kurios įgaliojimai baigėsi liepos 2 d. ir kuri jau kuris laikas į posėdžius nesirinko, dirbo Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas; Alexas Gibbas, AB „SEB“ banko prezidento patarėjas; Mikaelis Ljungbergas, UAB „Paroc“ finansinių paslaugų centro direktorius; Bjørnaras Lundas, AB „DNB“ banko prezidentas ir valdybos pirmininkas; Rolandas Valiūnas, advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ vadovaujantysis partneris ir Antanas Zabulis, asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ valdybos pirmininkas.

IL yra tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra prie Ūkio ministerijos, kuri siekia pritraukti užsienio investuotojus į Lietuvą, teikia informaciją ir konsultacijas užsienio bendrovėms, ieškančioms būdų optimizuoti veiklą, pasiekti naujas rinkas arba didinti užimamų rinkų dalį.

2017-ieji - proveržio metai

2017 m. buvo svarbūs tuo, kad po ilgos medžioklės pagaliau pavyko į Lietuvą prikviesti Vokietijos automobilių komponentų grupę „Continental“. Be to, naujos ir gerai žinomos kompanijos, įskaitant IKEA, „Hellą“, „Telią“, „Booking.com“, patvirtino būsimas investicijas. Skaičiuojama, kad įgyvendinus 2017 m. projektus, per metus dėl šių projektų ir papildomo poveikio ekonomikai bus sumokama apie 104 mln. Eur mokesčių per metus (tai yra beveik penktadalis pernai metų biudžeto, skirto mokytojų darbo užmokesčiui), o kuriama pridėtinė vertė kasmet viršys 270 mln. Eur.

IL metų pradžioje skelbė, kad per agentūrą pritraukti 39 tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektai, kuriuos įgyvendinus per trejus metus bus sukurta 5.060 naujų darbo vietų ir pritraukta 206 mln. Eur kapitalinių investicijų.

Tačiau kaip skelbia „fDi Magazine“, ‚The Financial Times“ grupės leidinys, Į Lietuvą 2017 m. buvo iš viso pritrauktas rekordinis TUI projektų skaičius – 61, tai ketvirdataliu daugiau nei 2016 m. Juos įgyvendinus per tris metus bus sukurtos 8.949 darbo vietos, investuota arti 1 mlrd. Eur (1,26 mlrd. USD).

