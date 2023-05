Elektromobilių įkrovimo stotelių nuoma: ne tik mažiau investicijų, bet ir galimybė uždirbti

Mažai kas abejoja, kad elektromobiliai yra ateities transportas, tačiau įsirengti elektromobilių įkrovimo vietas savo teritorijoje įmonės kol kas neskuba. Pagrindinis argumentas – ganėtinai brangi įranga. Visgi turėti įkrovimo stotelę ar keletą įmanoma ir be didelių investicijų, jei įranga yra ne įsigyjama, o išsinuomojama.

Kai kurios bendrovės, pirmiausia, paslaugų sektoriaus, poreikį pasikrauti elektromobilį iš savo klientų jaučia jau dabar. Pamažu tampa įprasta stoteles rasti greta viešbučių, restoranų, sporto klubų ar poilsiniuose apartamentuose bei sodybose. Tai suteikia vertės ir pačiam verslui: tyrimai rodo, kad elektra varomų automobilių maršrutai paprastai planuojami atsižvelgiant į tai, kur yra įrengtos įkrovimo vietos, o net 81 proc. elektromobilių vairuotojų teigia, kad tampa lojalūs įmonei, kurioje gali pasikrauti savo automobilį.

„Dažna įmonė galvoja, kad į elektromobilių įkrovimo stoteles neverta investuoti, nes jos brangios. Ir tai suprantama: įkrovimo stotelės kainuoja apie 4000 Eur. Suprasdami tai, įmonėms pasiūlėme elektromobilio įkrovos stotelę išsinuomoti. Joms reiks pasirūpinti tik jungties atvedimu ir sumokėti vienkartinį mokestį už įkroviklio įrengimą, o visa kita atliks „Enefit“. Tad būti inovatyvesniais galima ir ženkliai neinvestuojant – mėnesinis minimalus nuomos mokestis siekia vos 29,99 Eur“, – naują galimybę pristato Žana Klusovskienė, bendrovės „Enefit“ valdybos narė ir verslo departamento vadovė. Vienos didžiausių energetikos bendrovių ekspertė įsitikinusi, kad elektromobilių įkrovos stotelės greta įmonių biurų – tik laiko klausimas. Ilgainiui bus savaime suprantama atvykus pas verslo partnerį ar į darbą turėti ten galimybę įsikrauti elektromobilį.

Ilgesnis aptarnavimo terminas ir didesnis lankstumas

Pasirašius nuomos sutartį, „Enefit“ savo lėšomis sumontuos įkrovimo stotelės įrangą. Skirtingai nuo įsigijimo, nuomojantis stotelę mėnesinis nuomos mokestis apima stebėjimą visą parą internetu ir nuolatinę priežiūrą. Taigi jei sutarties galiojimo metu prireiks remonto ar kitos priežiūros įrangai, tuo rūpinsis „Enefit“ specialistai.

Ilgesnis aptarnavimo terminas ir užtikrintas stotelės veikimas net ir pasibaigus įrangos garantijai – dar vienas nuomos pranašumas, atlaisvinantis įmonės rankas nuo priežiūros rūpesčių ir įvairių rizikų. Sklandus ir nepertraukiamas įkrovos stotelių veikimas ypač aktualus logistikos, paslaugų sektoriaus įmonėms, kurioms galimybė įkrauti elektromobilį yra svarbi veiklos sėkmės dedamoji, arba bendrovėms, kurios privalo užtikrinti šią pridėtinę vertę savo klientams.

Nuoma leidžia būti ir gerokai lankstesniems: pasikeitus aplinkybėms, nuomojamą įrangą galima nesunkiai keisti, atnaujinti arba perkelti į kitą vietą. Tad įkrovimo stotelių nuoma gali būti itin patrauklus sprendimas nuosavų patalpų neturinčiam verslui, kuriam nereikės palikti įkrovimo įrangos, jei nuspręstų persikraustyti.

„Įkrovos stoteles gamintojai nuolat tobulina, technologinis progresas čia greitas. Be to, keičiasi ir verslo poreikiai: galbūt įmonė įsigis daugiau elektromobilių, o gal išsikraustys kitur. Nuomos paslauga leidžia prisitaikyti prie tokių pokyčių: susimažinti arba pasididinti turimos įrangos kiekį, pakeisti jas į naujesnes arba galingesnes arba perkelti į kitą lokaciją be jokių didelių investicijų ar nuostolių“, – dėsto Ž. Klusovskienė.

Pasak pašnekovės, elektromobilių stotelių nuoma yra puikus, daug nekainuojantis ir ilgalaikio įsipareigojimo nereikalaujantis būdas išbandyti, kokią vertę atneša „po langais“ turimas įkroviklis. Jeigu jis išties pasiteisins, galima svarstyti apie įrangos išpirkimą praėjus nuomos laikotarpiui ar net anksčiau.

Galimybė uždirbti

Įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles gali būti pravartu ne tik į klientų poreikius įsiklausančioms paslaugų sektoriaus įmonėms. Pardavimų vadybininkai, logistikos bendrovių vairuotojai ar įmonių vadovai įprastai daug laiko praleidžia kelyje, tad jeigu važinėja elektromobiliais, turėti savo įkrovimo stotelę labai patogu. Elektromobilių stoteles palanku įsirengti ir verslui, turinčiam saulės elektrinę ir galinčiam krauti elektromobilius visiškai nemokamai saulės generuojama elektra. Bendrovės, perkančios elektrą biržos kainomis, „Enefit“ įkrovimo aplikacijoje gali nustatyti, kad elektromobilis būtų kraunamas automatiškai tuo metu, kai kainos biržoje geriausios. Ž. Klusovskienė pabrėžia, kad „Enefit“ elektromobilių stotelių nuoma suteikia verslui galimybę ne tik sutaupyti, bet net ir uždirbti.

„Klientas, nuomodamas elektromobilio įkrovimo stotelę, gali gauti pajamų iš subnuomos. Ja pasinaudoti gali nekilnojamo turto savininkai, kurie dalį patalpų nuomoja kitoms organizacijoms. Įrengus įkroviklį su RFID moduliu, apribojančiu pašalinių žmonių prieigą prie įkrovimo, įkrovimu naudosis tik RFID kortelę turintys asmenys, kuriems pagal suvartotus elektros kiekius būtų išrašoma sąskaita“, – aiškina Ž. Klusovskienė.