„Neste“ tvarių partnerysčių vadove Baltijos šalyse tapo Jone Sestakauskaite

„Neste“ tvarių partnerysčių vadovė Baltijos šalyse Jonė Sestakauskaitė.

Suomijos tinklo „Neste“ tvarių partnerysčių vadovės Baltijos šalyse pareigas pradėjo eiti Jone Sestakauskaite. Tai – nauja įmonės pareigybė, kuria tikimasi paskatinti kompanijas Baltijos šalyse rinktis tvaresnius sprendimus ir taip prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.

J. Sestakauskaite yra Švedijos lietuvė, sukaupusi ilgametę partnerysčių kūrimo ir bendradarbiavimo stiprinimo su valstybinėmis, nevyriausybinėmis institucijomis bei verslo bendruomene patirtį. Prieš prisijungdama prie „Neste“ komandos, ji užėmė vykdomosios direktorės pareigas Švedijos prekybos rūmuose Lietuvoje bei dirbo politikos apžvalgininke Švedijos ambasadoje Vilniuje.

„Džiaugiuosi, galėdama prisijungti prie „Neste“ ir su Baltijos šalių įmonėmis dalintis savo patirtimi, įgyta augant ir gyvenant Švedijoje, kuri praturtino mane giliu kultūriniu, socialiniu ir ekonominiu Šiaurės šalių supratimu. Per savo ankstesnę profesinę patirtį Švedijos ambasadoje Vilniuje ir Švedijos prekybos rūmuose Lietuvoje turėjau galimybę statyti tiltus tarp Baltijos ir Šiaurės šalių įmonių. Atstovaudama „Neste“, žadu ir toliau stiprinti tvarius verslo ryšius“, – sako ji.

Naujoji įmonės tvarių partnerysčių vadovė daugiausia dėmesio skirs ryšių užmezgimui su Baltijos šalių įmonėmis, norinčiomis sumažinti savo poveikį gamtai.

1948 m. įkurta kaip naftos perdirbimo įmonė, siekiant užtikrinti naftos tiekimą Suomijai, šiandien „Neste“ – pasaulinė atsinaujinančių ir žiedinių sprendimų lyderė. Bendrovė yra įsipareigojusi iki 2030 m. padėti savo klientams kasmet sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas bent 20 mln. tonų, o iki 2035-ųjų pasiekti CO2 atžvilgiu neutralią gamybą.

Siekdama klimato tikslų, įmonė daug dėmesio skiria atsinaujinančių, mažai taršių ir žiedinių sprendimų kūrimui transporto sektoriui, miestams, aviacijai, taip pat chemijos ir plastiko pramonei. Kompanija yra įsipareigojusi padėti įmonėms tapti tvaresnėmis, mažinant emisijų kiekį ir priklausomybę nuo žaliavinės naftos bei spartinant žiedinę ekonomiką.

Iki šiol „Neste“ Baltijos šalyse užmezgė partnerystes su tokiomis įmonėmis kaip „HRX”, „Paulig“, „Omniva“, „Hesburger“ ir kitomis. Per 2021 m. Baltijos regione buvo sutaupyta iki 176 726 kg ŠESD per „Neste MY Renewable Diesel“ gyvavimo ciklą, lyginant su dyzelino iš iškastinių žaliavų naudojimu.

Šiuo metu dvylikoje „Neste“ degalinių Baltijos šalyse siūlomas iš atsinaujinančių žaliavų pagamintas „Neste MY Renewable Diesel™“ dyzelinas. Jis leidžia sumažinti išmetamų ŠESD kiekį iki 90%*, lyginant su iškastiniu dyzelinu. Ateityje ketinama šią paslaugą išplėsti.

*Gyvenimo ciklo emisijų ir emisijų mažinimo skaičiavimo metodika atitinka Europos Sąjungos atsinaujinančios energijos direktyvą (2018/2001/ES).

