Plastiko naudojimą mažinanti inovacija – jau Lietuvoje

Pastaraisiais mėnesiais, Aplinkos ministerijos duomenimis, šalyje vyravęs karantinas smarkiai išaugino suvartojamo plastiko apimtis. Stebima, jog kai kurios gamybinės įmonės buvo priverstos atsisakyti aplinkosauginių tikslų, mat pandemijos ir krizės akivaizdoje – tai papildomi iššūkiai. Nepaisant netipinių sąlygų, tvarumo politiką aktyviai puoselėjanti Lietuvos gėrimų pramonės įmonė „Švyturys-Utenos alus“ visai neseniai pristatė plastiką mažinančią inovaciją – „Snap Pack“ gėrimų skardinių pakavimo technologiją. Tai – dar vienas įmonės žingsnis, prisidedant prie darnesnio vartojimo skatinimo ir aplinkosauginės tvarumo programos įgyvendinimo.

„Carlsberg“, kuriai priklauso „Švyturys-Utenos alus“, pristatė naują, aplinkai draugišką skardinių pakavimo technologiją: vietoj ankščiau naudotos plastiko plėvelės dabar gėrimų pakuotės tarpusavyje sujungiamos klijais. Ši, net iki 76 proc. plastiko kiekį sumažinanti „Snap Pack“ inovacija, lig šiol buvo prieinama Danijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Prancūzijoje, o neseniai pradėta naudoti ir Lietuvoje.

Tradicinės pakuotės, net ir gaminamos minimalizuojant plastiko suvartojimą, esant netinkamam rūšiavimui teršia aplinką. „Carlsberg“ grupė nuolat ieško sprendimų, kurie prisidėtų prie globalių darnaus vystymosi tikslų, tad sukurta naujovė padeda juos įgyvendinti.

Pasak bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ ir „Carlsberg“ Baltijos šalių generalinio direktoriaus Rolando Viršilo, buvimas tarptautinės įmonių grupės dalimi skatina sekti ir perimti gerąją praktiką, todėl „Snap Pack“ diegimas Lietuvoje yra gana natūralus žingsnis.

„Siekiame ne tik judėti inovacijų keliu, bet ir socialiai atsakinga kryptimi. Tai yra būtina šiuolaikinio verslo dalis, primenanti, jog svarbu rūpintis ne tik sėkminga šiandiena, bet ir užtikrinti tvarią ateitį. Džiaugiuosi, jog naujoji technologija pasiekė mūsų šalį. Manau, jog jos dėka vartotojams suteiksime dar geresnę savo gėrimų patirtį, kartu siūlydami ir aplinkai draugišką sprendimą“, – sako R. Viršilas.

Prisidėti prie aplinkosaugos puoselėjimo, anot įmonės vadovo, jau tapę ilgalaikiu „Švyturys-Utenos alus“ tikslu, kurio neatsisakoma net ir kriziniu metu.

„Net ir šiuo, gana sudėtingu laiku, kai dauguma verslų patiria krizės apraiškas, mes neketiname grįžti prie įprastų metodų. Priešingai, saugumo vardan ieškome būdų kaip papildomai apsaugoti produkciją, nors tai ir augina gamybos kaštus. Pagrindiniai technologiniai sprendimai yra nukreipti į paties plastiko kiekio mažinimą – bendradarbiaudami su tiekėjais, gamyboje pereiname prie vis lengvesnių PET ruošinių, kamštelių ir plonesnių pakavimo plėvelių“, – pasakoja R. Viršilas.

„Snap Pack“ inovacija – ne vienintelis pasiekimas, kurį bendrovė pasitelkė kovoje su aplinkos tarša. Praėjusiais metais daryklų sunaudojami plastiko kiekiai buvo sumažinti 130 tonų. Šiemet Utenoje veikianti darykla tapo antrąja visame pasaulyje veikiančios įmonių grupės darykla, turinčia „carbon neutral“ statusą. Įmonė taip buvo įvertinta dėl ypatingo indėlio mažinant aplinkos taršą – joje naudojama elektros energija gaunama iš sertifikuotų atsinaujinančių šaltinių ir yra visiškai neutrali aplinkos taršos požiūriu. Be to, 2019-aisiais metais įmonių grupės daryklose Lietuvoje santykinis CO2 emisijų kiekis sumažėjo 13 proc., o suvartojamos elektros energijos, kuri išgaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, santykinis kiekis padidintas dar 10 proc.

Tarptautinei įmonių grupei priklausančios bendrovės vadovaujasi tvarumo programos „Kartu link nulio“ (angl. Together Towards Zero) strategija, pagal kurią įsipareigojama per dešimtmetį visų grupės daryklų CO2 emisijas sumažinti iki nulio, o CO2 pėdsaką visoje vertės grandinėje – 30 proc.