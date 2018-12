VŽ bando: greičiausias „Bentley“ sedanas

Greičio mėgėjams skirta aukščiausios klasės britiško sedano „Bentley Mulsanne“ versija „Speed“ – mėgstantiems sėdėti ne galinėje, o vairuotojo sėdynėje.

Žvaliai gelsva „Mulsanne Speed“ spalva, 21 colio skersmens ratlankiai, nerūdijančiojo plieno išmetimo sistemos antgaliai ir „Speed“ logotipai išduoda, kad tai – neeilinis „Mulsanne“. Kitos ypatingos šio modelio dekoracijos ne taip lengvai pastebimos: tai – tonuotos blizgios kėbulo apdailos detalės ir priekinių bei galinių žibintų stiklai. Salone į akį krinta tik šiame modelyje pritaikyti „Mulliner Driving Specification“ apdailos elementai – raižyta pavarų perjungimo svirtis, sportiško stiliaus pedalai ir kiti aksesuarai.

Neįtikimas eiklumas

Tačiau svarbiausia 5,5 m ilgio sedano ypatybė – po milžinišku kapotu tyliai gaudžiantis 6,75 l darbinio tūrio V8 tipo variklis su dviem turbokompresoriais. Jo pasiekiamas 537 AG ir net 1.100 Nm pajėgumas užtikrina, kad beveik 2,7 t sveriantis leviatanas nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja vos per 4,9 sekundės ir gali skrieti 305 km/val. greičiu. Tai – neeilinis derinys ne tik prabangiausių sedanų segmente, bet ir visoje automobilių pramonėje. Ypatingą galios pojūtį variklis suteikia ir dėl to, kad maksimalus sukimo momentas pasiekiamas, varikliui sukantis vos 1.750 aps./min. tempu.

Ne sportininkas

Abejotina, ar bent vieną „Mulsanne Speed“ savininką domins šio automobilio degalų sąnaudos. Gamintojas nurodo, kad 100 km greitaeigis sedanas gali nuvažiuoti naudodamas 15 l benzino. Gera žinia yra ta, kad kai kuriais atvejais tokias sąnaudas pagrindiniame kompiuteryje tikrai galima pamatyti, bet dažniau sąnaudų vidurkis balansuoja ties 20 l 100 km riba. Įvertinant galią ir svorį, šie skaičiai neatrodo nenormalūs. Kur kas labiau kliūna automobilio pakabos darbas. Didysis „Bentley“ yra labai greitas, bet ši jo savybė reikalauja gerokai daugiau vairuotojo dėmesio. Pirmiausia staigūs manevrai niekada nepavyksta taip sklandžiai, kaip, pavyzdžiui, vairuojant alternatyvų „Rolls-Royce“ sedaną. Susidaro įspūdis, kad vairo mechanizmas ir priekinės pakabos geometrija nėra suderinta tiksliam valdymui.

Kitas valdymui svarbus veiksnys – viršsvoris, su kuriuo reikia kovoti kiekvieno staigesnio manevro metu. Nors milžiniškas sedanas stoja klusniai ir nekeldamas pavojaus, stabdymo metu jį veikiantys išilginiai pagreičiai juntamai informuoja vairuotojo vestibulinį aparatą apie kiekvieno stabdymo kainą.

Jautrus aristokratas

Visa tai nėra taip keista, kaip pakabos reakcija į kelio nelygumus. Džentelmenai nekalba apie nepadorius dalykus, bet „Mulsanne Speed“ neįtikimai jautriai reaguoja į kiekvieną nelygiai įleistą kelio šulinį. Vairuojant nesunku pajausti, kad dideli ratai ir sunkiam kėbului pritaikyta pakaba patys yra pakankamai sunkūs ir sukuria pernelyg juntamą vibraciją. Šiuo požiūriu „Bentley“ nusileidžia ne tik „Rolls-Royce“, bet ir bet kuriam didžiajam BMW, „Audi“ ar „Mercedes-Benz“ sedanui.

Tačiau kitomis savybėmis, pradedant spalva, galia ir baigiant salono įranga, „Mulsanne Speed“ tikrai sugeba užburti. Na, gal centrinėje konsolėje esančių įrenginių dizainas galėtų geriau derėti prie elegantiško britų aristokrato stiliaus, tačiau šaldomas minibaras už galinės sėdynės ranktūrio, veidrodėliai galiniuose statramsčiuose, aklinai užtraukiamos užuolaidos, iš sėdynių atlošų išvažiuojantys jutikliniai ekranai sukuria statuso simboliui deramą atmosferą.

Nuotrauka::1left

Kaina – ne kriterijus

„Bentley Mulsanne Speed“ gaminamas pagal „haute couture“ principą. Tiksliau – jis iki smulkiausių detalių derinamas su kliento pageidavimais. Pavyzdžiui, kėbulo nudažymo paletėje siūloma per šimtą skirtingų spalvų. Salono apdailą galima rinktis iš 11-os versijų, 24-ių skirtingų spalvų ir 13-os dviejų tonų atspalvių. Be viso to, klientams siūloma ir „Mulliner“ dirbtuvių apdaila, leidžianti patenkinti pačių išrankiausių klientų pageidavimus.

VŽ bandytas „Bentley“ su mokesčiais kainuoja 408.562,25 Eur. Sunku būtų tvirtinti, kad tai brangu, nes brangieji šios markės modeliai, kaip ir „Rolls-Royce“, nėra vertinami kaip transporto priemonės. Tai – statuso simbolis, ir džentelmenai apie jo kainą nekalba.

Norintiems tiesiog ypač komfortiško automobilio siūlytume rinktis iš BMW arba „Mercedes“ flagmanų. Tai leis sutaupyti nemažai pinigų ir naudotis pažangiausiais pramonės pasiekimais. O jeigu tikrai reikia statuso simbolio, verta pasidairyti į „Rolls-Royce“ alternatyvas.

