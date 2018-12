Kiek kainuoja automobilis

Automobilio galia yra tiesiogiai proporcinga jo savininko ryžtui mokėti pinigus – sykį pastebėjo britų kolegos. Ši taisyklė turi išimčių, tačiau 22-ąjį kartą Lietuvoje rengiamo Metų automobilio konkurso dalyviai įrodė, kad pirkėjai gali svariai paveikti ir kontroliuoti galutinę automobilio kainą.

Ketvirtadienio vakarą pasibaigusiame Lietuvos metų automobilio konkurse buvo pristatyti 33 nauji ir atnaujinti automobiliai, kurių kainos vidurkis siekia apie 48.000 Eur. Tokia kaina ženklinami visai ne vidutiniški vidutinės klasės sedanai ar kompaktiniai krosoveriai – už šią sumą galima įsigyti, pavyzdžiui, konkurse pristatytą gerai įrengtą „premium“ segmento „Mercedes-Benz C 220d“.

Nors šiais metais renginyje pristatyta nemažai aukštos ir aukštesnės klasės automobilių, bendrą kainų foną iškraipo faktas, kad dauguma šių automobilių įrengti kaip demonstraciniai modeliai, siekiant parodyti kuo daugiau kiekvieno automobilio galimybių. Tačiau tai – puikus įrodymas, kad nepamatuotai pasirinkus įrangą arba variklį netgi tinkamai įkainoto automobilio kaina gali švystelėti iki aukštumų, kurias sunku logiškai paaiškinti. Geriausi pavyzdžiai – konkursui pateiktas „Peugeot 508“ už 3 serijos BMW kainą, kaip „Range Rover“ kainuojantis „VW Touareg“ arba beveik 20.000 Eur kainuojanti „Dacia“.

Įrangai – pusė kainos

Patyrusių pirkėjų jau seniai nebestebina tendencija, kad vokiško „premium“ segmento automobilio papildoma įranga gali sudaryti 50% ar net 100% pradinės modelio kainos. Pavyzdžiui, konkursui pateikta „Audi A7“ kainuoja 118.992 Eur – 77% brangiau negu 66.900 Eur įvertinta bazinė versija. Pažiūrėjus jos papildomos įrangos sąrašą matyti, kad automobilio kainą 19.370 Eur suma kilsteli vos 5 įrangos elementai: 21 colio skersmens ratlankiai, „Bang Olufsen“ garso aparatūra, lazeriniai priekiniai žibintai, visų ratų vairavimo sistema bei pramogų ir informacijos sistema MMI. Sąraše yra dar 12 elementų, kurių kaina siekia 1.000–2.000 Eur ir 25 kiti įrangos elementai, įvertinti triženkliais skaičiais. Visa tai – pasirinkimo galimybė ir išbandymas, kaip kiekvienas pirkėjas geba apsispręsti.

Bet didžiausi atotrūkiai tarp bazinių ir konkursui pristatytų automobilių kainos – šįkart ne „premium“ segmente. Bazinė kuklaus Rumunijoje pagaminto „Dacia Duster“ kaina siekia 9.990 Eur, o demonstracinis modelis kainuoja net 19.063 Eur, arba yra 90% brangesnis. Skirtingai nei prabangūs vokiški automobiliai, „Dacia“ nesiūlo itin pažangių technologijų; jos kainą kilsteli papildomos įrangos paketai, visų ratų pavara ir pasirinktas dyzelinis variklis. Jeigu apsiribosite benzininiu agregatu ir kuklesne įranga, įsigysite racionaliai įkainotą versiją.

Pirkėjų nebaido kaina

Pro akis nepraslysta dar vienas drastiškas pokytis: „Volkswagen Touareg“ visureigis dabar kainuoja per 90.000 Eur arba beveik tiek pat kiek „Audi“, „Mercedes-Benz“, BMW alternatyvos. Tačiau šiuo atveju gamintojas įstengia aukštą kainą argumentuoti ne tik aukštos klasės standartus atitinkančiu gaminiu. „Touareg“ kainą labai padidina keli pasiūlymai, kurie daugeliui klientų gali pasirodyti itin patrauklūs. Pavyzdžiui, pasirinkę pneumatinę pakabą su aktyviais stabilizatoriais ir visų vairuojamų ratų įranga, sumokėsite 9.787 Eur. Brangu, bet už tai gausite kur kas geriau valdomą ir komfortiškesnį automobilį. Tikėtina, kad daug kas nepagailės 3.202 Eur už du milžiniškus „Innovision Cockpit“ pavadintus ekranus prietaisų skydelyje. Dar 5.017 Eur suma kainą kelia galingesnis, 286 AG pajėgumo dyzelinis variklis.

Konkurso žiuri stebino ir kiti atvejai – nepaprastai brangus, 43.300 Eur kainuojantis naujasis „Peugeot 508 GT“. Tačiau tai – išskirtinė, puikiai įrengta versija, varoma 220 AG variklio. Nekyla abejonių, kad brangiuosius 508 GT rinksis tik vienetai pirkėjų, tačiau plačias mases tikrai gali sudominti paprastos versijos: bazinis neblogai įrengtas „Peugeot 508“ kainuoja 25.900 Eur. Tai – patraukli kaina stilingam vidutinės klasės automobiliui.

Tokių pavyzdžių yra daugybė: gamintojai mums suteikia galimybę rinktis ir išleisti kuo daugiau pinigų. Automobilių pardavėjai Lietuvoje tvirtina, kad jų klientai akivaizdžiai mėgaujasi ekonominiu pakilimu, pirkdami gausiai įrengtas versijas. Kelių markių – „Volkswagen“, „Audi“, „Peugeot“ ir kitų gamintojų – atstovai VŽ pasakoja, kad pastaraisiais metais neregėto dėmesio sulaukia net gana brangūs dizaino paketai.

Toliau brangs

Žiūrint į artimiausią ateitį, galima prognozuoti, kad dėl griežtėjančių Europos Sąjungos reikalavimų mažinti taršą automobiliai ir toliau brangs. Dyzelinių automobilių kainos neišvengiamai augs dėl jiems privalomų brangių išmetamųjų dujų valymo sistemų. VŽ rašė, kad pastaruoju metu su dyzelinių variklių naudojimo draudimu bandantys kovoti Vokietijos gamintojai susitarė į savo dyzelinu varomus automobilius montuoti net po 3.000 Eur kainuojančią išmetamųjų dujų valymo įrangą. Savaime suprantama, šiuos pinigus sumokės galutiniai vartotojai. Tačiau gali būti, kad pastarieji rinksis kitas alternatyvas – dabar dar palyginti brangius hibridinius arba vien elektra varomus automobilius.

Artimiausiu metu automobilių kainos daugiausia kils būtent dėl elektros pavaros naudojimo: elektromobilių akumuliatorių gamybai reikalingos brangios (ir vis brangstančios) žaliavos, be to, pasaulyje juntamas milžiniškas akumuliatorių pramonės nepakankamumas. Tai tiesiogiai liečia ir pastarajame Metų automobilio konkurse pristatytus elektromobilius. Tik vienas iš jų – „Nissan Leaf“ – pirkėjui pristatomas per 2 mėnesius. Kitų elektromobilių – „Hyundai Kona EV“ arba „Jaguar I-Pace“ – pirkėjams teks laukti 8–12 mėnesių, o gal ir ilgiau.

Skaičiuosime kitaip

Šis reiškinys turėtų trukti ne ilgiau kaip kelerius metus. Dabar daugybė gamintojų skelbia, kad nuo 2021 m. galima tikėtis naujos, 5-osios, kartos elektromobilių pasirodymo. Juose bus naudojami kietojo būvio (angl. „solid state“) akumuliatoriai, kurie bus pigesni, gerokai greičiau įkraunami ir kur kas talpesni už dabartinius. Prognozuojama, kad šiuo laikotarpiu elektromobilių kainos susilygins su dyzelinių automobilių kainomis. Dar po kelerių metų, apie 2025-uosius, elektromobilių technologijos taip atpigs, o vidaus degimo variklių taršos mažinimas taip pabrangs, kad elektromobilių kainos susilygins ir su benzinu varomų automobilių kainomis.

Galima manyti, kad jau tada pradės radikaliai keistis visa automobilio koncepcija ir jo kainos struktūra bus formuojama remiantis naujais principais. Be to, visiškai tikėtina, kad miestuose gyvenantys žmonės vis rečiau norės turėti nuosavą automobilį, kuriam reikalinga stovėjimo vieta, draudimas, žieminės padangos ir priežiūra. Vystantis kol kas naujoms transporto paslaugų formoms, nebesidomėsime automobilių kaina. Mes skaičiuosime, kiek kainuoja automobilio prenumerata, trumpalaikė nuoma, dalijimasis ar pavėžėjimas.

