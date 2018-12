VŽ bando Lietuvos metų automobilį „Peugeot 508“

Antrosios kartos „Peugeot 508“, dar nepasiekęs Lietuvos rinkos, čia jau sulaukė įvertinimo, pelnydamas „Metų automobilio 2019“ titulą.

Šiame renginyje buvo pristatytas specialiai iš Prancūzijos atvežtas priešserijinis egzempliorius – raudonas „Peugeot 508 GT“ su 1,6 litro tūrio, 224 AG turbobenzininiu varikliu.

Naujasis „Peugeot“ modelis ateina į jam labai nepalankią rinką, kurioje turės gelbėti nykstantį vidutinio dydžio sedanų segmentą. Pastarąjį lyg maras ryja SUV automobiliai, perviliojantys vis didesnes Europos automobilininkų mases. Štai kodėl vis daugiau savo automobilius čia parduodančių gamintojų galvoja artimiausioje ateityje atsisakyti arba jau atsisako tradicinių vidutinio dydžio automobilių modelių, juos keisdami rinkoje geriau priimamais produktais. Tarp tokių, išnykusių arba nykstančių modelių galima paminėti „Honda Accord“, „Toyota Avensis“, „Citroen C5“ ar „Renault Laguna“. Vis dažniau pasigirsta žinios, kad net „VW Passat“ likimas dėl sparčiai mažėjančios paklausos skęsta migloje.

Todėl šiuo segmentu tebetikintys gamintojai dažniausiai pasisuka link „premium“ segmento, pasiūlydami gerai įrengtus, solidžiai pagamintus ir dailius sedanus. Tokią kryptį renkasi „Mazda6“, „Opel Insignia“, į Europą sugrįžtantis „Toyota Camry“ ir naujasis „Peugeot 508“. Gali būti, kad pastarasis tai padarė elegantiškiausiai. Ir tikrai labai įdomiai.

Ne sedanas, ne kupė

Visų pirma, antrosios kartos 508 niekuo nepanašus į savo pirmtaką. Galima pastebėti, kad visi šio segmento „Peugeot“ modeliai pastaraisiais dešimtmečiais atriedėdavo su visiškai nauja filosofija.

Naujasis 508 patraukia dėmesį savo stiliumi ir elegancija. Kupė formos siluetas ir šoniniai langai be rėmų suformuoja tai, kas vadinama „ketverių durų kupė“. Ir gerąja, ir blogąja prasme, nes ant galinių sėdynių vietos mažai net vidutinio ūgio žmogui. Nedidelė durų arka, mažai vietos kojoms ir galvai. 4,7 metro ilgio automobilyje tai vargiai toleruotina. Tačiau tai – bene didžiausias šio automobilio trūkumas.

Atidarydami bagažinę, pamatome kad turime reikalą ne su sedanu ar ketverių durų kupė, o su kėbulu, kurį tiksliausiai apibūdina britiškas terminas „fastback“. Kitaip tariant, tai – hečbekas su nuožulniu galiniu stiklu. Bagažinės talpa siekia 487 litrus – tai pakankamai geras rodiklis tokio dydžio automobiliui.

Vietoje „Mercedes“

Iš pirmo žvilgsnio nemaloniai nustebina šio „Peugeot 508 GT“ versijos kaina: ji siekia 43.300 Eur. Už tokią sumą galima įsigyti tokio paties dydžio bazinį C klasės „Mercedes-Benz“.

Tačiau šįkart tai – atvejis, kada pernelyg didelė kaina nėra absoliuti blogybė: „Peugeot“ jau kurį laiką kuria modelių versijų asortimentą vainikuojančius GT modelius, kurie traktuojami kaip reprezentaciniai. Jie – tikrai įdomūs, labai gerai įrengti, tačiau nelogiškai brangūs. Todėl jie nėra populiarūs, o skaičiuojančius pirkėjus tikrai gali sudominti „žemiškos“ 508 versijos.

Pavyzdžiui, pigiausias „Peugeot 508 Active PureTech 180 AT“ modelis kainuoja 25.900 Eur. Už šią kainą pateikiamas patrauklus paketas: 180 AG turbobenzininis variklis, 8 laipsnių automatinė transmisija ir pakankamai gera įranga, kurioje yra kelios pagalbinės vairavimo sistemos, aktyvi pakaba, dviejų zonų automatinė oro kondicionavimo sistema ir kiti elementai. Gerai įrengtą versiją galima įsigyti už maždaug 30.000 Eur sumą. Panašiai kainuoja ir artimiausi konkurentai – atnaujinti „Mazda6“, „Kia Optima“ bei kiti.

Beveik „premium“

Tačiau 508-ojo žavesys nesibaigia vien išvaizda. Jo salonas puikiai papildo pirmą sukuriamą įspūdį: pastaraisiais metais „Peugeot“ kuriami „i-Cockpit“ vairuotojo postai su mažyčiu vairo ratu ir virš jo įrengtu, todėl visuomet gerai matomu prietaisų skydeliu evoliucionavo į visiškai naują ir estetiškai išskirtinį vairuotojo vietos formatą. Pridėjus kokybiškas apdailos medžiagas ir maloniai veikiančius valdymo įrenginius, gaunamas „premium“ standartus atitinkantis derinys. Netgi salono apdailos surinkimas neatrodo vertas priekaištų.

Į Lietuvą atvežtoje versijoje GT šį paveikslą vainikuoja specialiai šiai versijai skirti apdailos elementai, taip pat – anatominės sėdynės, „Focal“ garso aparatūra, skaitmeninis prietaisų skydelis su naktinio matymo įrangos ekranu. Nors pastarojo raiška nenudžiugino, sistema tamsoje puikiai identifikuoja bet kokius gyvus padarus, apie tai perspėdama vairuotoją. Taigi, savo funkciją atlieka.

Be to, puikios išvaizdos anatominės sėdynės taip pat turi trūkumą – pernelyg trumpą apatinę pagalvę. Dėl to ilgoje kelionėje kojos gali greičiau pavargti.

Iššūkis dyzeliui

Dar viena GT versijos ypatybė – 224 AG ir 300 Nm pasiekiantis variklis. Jis nesukuria tokios traukos, kaip būtų galima tikėtis iš šių skaičių, tačiau leidžia važiuoti pakankamai sparčiai ir neįtikėtinai ekonomiškai. Pavyzdžiui, magistralėje važiuojant pastoviu 130 km/val. greičiu, pusiau pakrauto 508 GT degalų sąnaudos siekė vos 6,6 l/100 km. Tai – rimtas pareiškimas net panašios galios dyzeliniams varikliams. Tokią ekonomiją leidžia pasiekti nauja, „Aisin“ konstrukcijos, 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė su labai „greita“ 8-ąja pavara. Vidutinės 508 GT sąnaudos realiomis sąlygomis siekia 7–8 l/100 km.

Dailusis „prancūzas“ džiugina preciziška reakcija į vairuotojo komandas. „Metų automobilio“ konkurso metu buvo sudaryta galimybė šį automobilį išbandyti Panevėžio darbo rinkos mokymu centre įrengtoje slidžioje trasoje, kurioje didelis sedanas netikėtai nustebino savo judrumu ir klusnumu.

Iš kitos pusės – net pasirinkus komfortinį pakabos veikimo režimą, 508 GT nenudžiugins minkštų pakabų mėgėjų. Šiuo požiūriu jį vėl galima sugreitinti su tikru sportišku kupė.

Emocinis pasirinkimas

Dėl visų šių savybių naujasis 508 atrodo kaip pakankamai racionalų pagrindą turintis emocinis pasirinkimas. Jis nuostabus dėl to, kad nepaiso masinės mados ir sugeba kiekvieną akimirką džiuginti akį.

508 atrodo ne toks geras dėl savo sportiško požiūrio į pakabos komfortą ir gale sėdinčių keleivių poreikius.

Vertinantiems praktiškumą yra gerų žinių: jau netrukus mūsų rinką pasieks versijos su labai daliu universalo kėbulu. Tai – dar vienas pliusas šio drąsaus automobilio sąskaitoje.

[infogram id="c9a0e0e7-04fc-4be7-bc91-98d29742aa32" prefix="rj8" format="interactive" title="VZ BANDO peugeot 508 GT"]

[infogram id="929e874e-3081-4616-a7a6-9368bee7e791" prefix="Eds" format="interactive" title="Peugeot 508 technines charakteristikos"]

